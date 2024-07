Panico a Cortina, cabina della funivia della Tofana si sgancia: 30 turisti sospesi ‘nel vuoto’ Paura sulla funivia ‘Freccia nel Cielo’ che collega Ra Valles e la Tofana di Mezzo: una guasto alla struttura e la cabina è per i 30 passeggeri a bordo si è creato un effetto terrorizzante ‘caduta libera’. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

646 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una domenica di grande paura a Cortina quella dello scorso 21 luglio. Un guasto alla funivia ‘Freccia nel Cielo‘ che collega Ra Valles e la Tofana di Mezzo ha mandato letteralmente nel panico trenta turisti. Per almeno due volte si sono trovati ad avere la sensazione di cadere nel vuoto, dopo che la cabina si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza.

Fortunatamente il freno di emergenza ha funzionato egregiamente garantendo la sicurezza di chi era a bordo. A differenza di quanto accaduto purtroppo sulla funivia del Mottarone nel maggio del 2021.

Secondo quanto riporta la Tribuna di Treviso il fatto è successo domenica intorno alle 16, quando il gruppo di turisti (due terzi stranieri) si accingeva a salire sulla funivia che dal centro di Cortina portano fino alla Tofana di Mezzo. Quando si è sganciata ed è rimasta appesa a un cavo d’acciaio, la cabina ha creato un effetto ‘caduta libera' in stile montagne russe.

Nonostante il guasto, per ora imprecisato (probabilmente di natura elettrica), nessuna delle trenta persone a bordo è rimasta ferita. Ma lo spavento è stato tanto. L'addetto ai comandi era presente nell'abitacolo e ha cercato di rassicurarle, spiegando che il secondo motore dell'impianto avrebbe riportato la cabina al sicuro. Il vano ha comunque anche urtato contro gli ammortizzatori respingenti, dispositivi pensati per prevenire impatti contro strutture metalliche o rocciose in caso di emergenze.

Solo dopo circa 3 ore e mezza, intorno alle 20 – a seguito dell'intervento dei tecnici e col maltempo che ha concesso una tregua – i turisti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, raggiungendo il piazzale dello stadio del ghiaccio. A indennizzo della disavventura vissuta è stata offerta loro una cena.