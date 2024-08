video suggerito

Palio di Siena rinviato per la pioggia: quando si correrà la Carriera dedicata alla Madonna Assunta A causa del maltempo è stato rinviato il Palio di Siena che si sarebbe dovuto svolgere oggi pomeriggio: la competizione si terrà domani, sabato 17 luglio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Palio di Siena

Il maltempo che sta colpendo gran parte dell'Italia, ha interessato anche la Toscana e in particolare la città di Siena dove si sta svolgendo l'evento storico più importante che raccoglie tutti i residenti e tantissimi turisti. Parliamo del Palio di Siena che purtroppo è stato rinviato a domani, sabato 17 luglio.

Rinviato il Palio di Siena a causa della pioggia

A causa della pioggia, la Carriera – che è dedicata alla Madonna Assunta – è stata sposta dopo che l'acqua ha iniziato a cadere su piazza del campo. Il maltempo si è scatenato intorno alle 17.30 proprio mentre si stava svolgendo il corteo storico. La pioggia ha quindi reso scivoloso il tufo.

Nel pomeriggio, infatti, un acquazzone si è abbattuto su piazza del Campo sorprendendo tutti i presenti. L'acqua ha reso scivoloso il tufo della pista e sarebbe stato pericoloso sia per i cavalli che per i fantini. Per questo motivo, i Deputati della festa sentiti anche i capitani delle Contrade hanno deciso, intorno alle 17.50, per il rinvio.

Leggi anche Palio di Siena del 16 agosto 2024, il programma con le prove e gli orari

Anche il Palio del 2 luglio era stato rinviato

L'amministrazione comunale lo ha annunciato attraverso una bandiera verde che è stata esposta alle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Quest'anno, sempre a causa del maltempo, era stato rinviato per ben due volte anche il Palio del 2 luglio, che poi si è svolto il 4 luglio ed è stato vinto dall'Onda. Il fatto che entrambi i pali siano stati rinviati a causa del maltempo è molto raro.