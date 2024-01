Palermo, ragazzo di 20 anni muore dopo una rissa in discoteca Il giovane è morto a seguito di una rissa scoppiata nella discoteca Medusa di Balestrate, in via Palermo. Il ragazzo è deceduto all’ospedale di Partinico dove era arrivato in condizioni disperate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 20 anni è morto questa notte a seguito di una violenta rissa scoppiata nella discoteca Medusa di Balestrate, in via Palermo. Il giovane è deceduto all’ospedale di Partinico dove era arrivato in condizioni disperate

Le notizie sulla tragedia sono ancora frammentarie e i carabinieri della Compagnia di Partinico stanno indagando per cercare di ricostruire cosa è accaduto e individuare i responsabili. Secondo le prime informazioni il ventenne sarebbe stato coinvolto in una violenta lite scoppiata tra un folto numero di ragazzi all'interno della discoteca. L’aggressione sarebbe poi proseguita all’esterno del locale, in strada, dove il giovane avrebbe urtato violentemente la testa a terra probabilmente dopo aver ricevuto una spinta o un colpo. Inutile la corsa in ospedale a Partinico. Per il 20enne non c’è stato nulla da fare.

La tragedia arriva a poche settimane dall’omicidio di Celestino Celesia alla discoteca Notr3 di via Calvi, a Palermo. E nei giorni scorsi è arrivata la condanna a 10 anni per Gianvito Italiano, giudicato colpevole per la morte di Vincenzo Trovato, avvenuto nell’estate del 2022 in un lido di Balestrate.