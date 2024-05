video suggerito

La denuncia della mamma di Denise Pipitone: “Trovate dopo 20 anni cimici funzionanti in casa. Perché?” La denuncia via social di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone scomparsa circa 20 anni da Mazara del Vallo: “Ritrovate dopo 20 anni, a meno che qualcuno non le abbia collocate nel tempo violando il nostro stabile. Cimici correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ritrovate dopo 20 anni, a meno che qualcuno non le abbia collocate nel tempo violando il nostro stabile. Erano correttamente funzionanti perché collegate alla rete elettrica. Adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati". Comincia così il lungo post pubblicato su Facebook in cui Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) circa 20 anni fa, denuncia il ritrovamento presso la sua abitazione cimici funzionanti e collegate alla rete elettrica.

"Ovviamente non sappiamo se ce ne sono ancora delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo niente da nascondere. La scoperta è avvenuta adesso per via di manutenzione", ha continuato la donna.

Infine, ha concluso: "Ci chiediamo se durante un'indagine dove vengono collocate determinate apparecchiature negli ambienti privati delle persone, non sia il caso a fine indagine di recuperare le tecnologie, presumibilmente anche costose, di cui si sono avvalsi coloro che hanno condotto le indagini? Se sono apparecchiature dello Stato, pensate che adesso dovremmo chiedere il risarcimento di 20 anni di appropriazione della nostra rete elettrica?".

Poi, nei commenti al post, Maggio ha anche avvisato gli utenti di fare attenzione ad alcuni messaggi pubblicati sul suo account perché clonato. Al momento, comunque non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte degli inquirenti relativamente agli apparecchi ritrovati nell'abitazione della mamma di Denise, che non ha mai perso la speranza di ritrovare la sua bambina, scomparsa ormai 20 anni fa da Mazara del Vallo, quando aveva solo 4 anni. Tante le segnalazioni arrivate negli ultimi anni. L'ultima, lo scorso gennaio: "C’è una bimba che ha molte similitudini con Denise. È una segnalazione che io voglio approfondire e vedremo se riusciremo a fare le verifiche in maniera privata altrimenti renderò tutto pubblico per avere un aiuto", aveva detto la mamma.