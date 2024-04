video suggerito

Dramma in Salento, ragazzo muore mentre fa un bagno a mare nel giorno del suo 15esimo compleanno Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita oggi a Tricase dopo essersi tuffato in mare. Inutili i tentativi di soccorso di alcuni bagnanti prima e degli operatori del 118 poi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma oggi a Tricase porto, nella provincia di Lecce. Un ragazzo che festeggiava il suo quindicesimo compleanno è morto dopo essersi tuffato in mare per un bagno.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 14 aprile, intorno alle 17. A quanto emerso, la vittima è un ragazzo originario della Costa d’Avorio che era ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano. Insieme ad altri ragazzi e agli operatori della comunità oggi era andato al mare in Salento, in località Punta Cannone. La comitiva cercava refrigerio alla calura in una giornata dalle temperature estive.

La tragedia si è consumata dopo che l’adolescente si è tuffato: non vedendolo riemergere, gli amici hanno chiesto aiuto e una persona si è tuffata riuscendo a riportare il giovane a riva. L'allarme alla centrale operativa del 118 è scattato immediatamente, ma tutto è stato inutile.

Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha tentato a lungo di rianimarlo sulla banchina ma per il 15enne non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il ragazzo potrebbe essere stato colto da un malore mentre era in acqua e per questo non sarebbe riuscito più a emergere oppure potrebbe aver battuto la testa. Le circostanze della tragedia sono ancora tutte da chiarire e al vaglio dei carabinieri e dei militari della guardia costiera intervenuti sul posto.

Intanto la salma del giovane è stata trasferita nella camera mortuaria in attesa che l’autorità giudiziaria conferisca l’incarico al medico legale per l’accertamento autoptico. Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale.