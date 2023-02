Palermo, massacrato di botte al cinema: aveva chiesto a una ragazza di togliere i piedi dalla poltrona Un 35enne è stato picchiato da un gruppo di ragazzini ai quali aveva chiesto di togliere i piedi dalla poltrona e sedere composto: l’uomo ha riportato la frattura del setto nasale e altre lesioni.

A cura di Davide Falcioni

Un 35enne palermitano è stato brutalmente picchiato all'interno e all'esterno di una sala cinematografica per essersi lamentato con un gruppo di giovanissimi che, seduti vicino a lui, disturbavano la proiezione di un film: è accaduto ieri a Palermo, all'Uci cinemas che sorge all'interno del centro commerciale Forum nel quartiere di Brancaccio. Ad avere la peggio è stato un uomo di che stava guardando uno spettacolo insieme alla moglie. Soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale, gli sono stati riscontrati diversi traumi.

A quanto pare l'aggressione sarebbe scaturita a causa di una ragazza che, durante la proiezione del film, avrebbe messo i piedi su una poltrona davanti a quella del 35enne. Di fronte a quel gesto una donna le avrebbe chiesto di sedersi in maniera composta. "Si un ti cummiene tinni po iri (Se non ti piace puoi andare via, ndr)", avrebbe risposto la giovane. Il marito della donna sarebbe intervenuto chiedendo a sua volta alla ragazza di non disturbare e togliere i piedi dalla poltrona. Insieme a lei però c'erano tre ragazzi che, senza pensarci, lo avrebbero trascinato nei corridoi esterni alla sala.

Una volta lì lo avrebbero malmenato con una serie di pugni e calci, non risparmiandolo neanche mentre si trovava per terra. Dopo la raffica di colpi i tre ragazzi e le due giovani che erano con loro sono fuggiti poco prima dell'arrivo degli addetti alla sicurezza. Stando ad alcune testimonianze la baby gang sarebbe scappata a bordo di un'auto, forse un'Alfa Mito. Poco dopo sono intervenute le pattuglie della polizia.

Il 35enne, dolorante e con il volto sanguinante, è stato medicato sul posto dagli operatori del 118 e trasportato al Civico dov'è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. I medici gli hanno riscontrato la frattura del setto e delle ossa nasali e un trauma toracico. Gli investigatori sono al lavoro per risalire ai responsabili del pestaggio.