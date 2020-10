Stremata, distesa come può sul volante dell'ambulanza del 118. Ha fatto il giro del web la foto che ritrae l'infermiera Aurora Tocco ed è già diventata una delle immagini simbolo di questa seconda ondata di coronavirus. La 22enne stava attendendo da otto ore il tampone per un paziente Covid, davanti a Villa Sofia a Palermo. Lo scatto è stato postato su Facebook da un collega dell'infermiera. "Sto pensando a ciò che ho vissuto assieme alla mia équipe, vestiti per otto ore di fila con un sospetto in ambulanza poi positivo. Otto ore interminabili e ancora non è finita", ha scritto il soccorritore. L'intervento, infatti, è cominciato alle 10 del mattino e si è concluso solo alle 18, quando si è avuto l'esito del tampone molecolare risultato positivo. Nelle tende attrezzate del pre triage all’esterno dell'ospedale ci sono malati positivi che aspettano di essere visitati e poi trasferiti nei reparti Covid 19. Nel frattempo, il personale sanitario con il malato a bordo resta in ambulanza, con l'equipaggio che non può muoversi e il paziente preso in carico che attende il suo turno.

Aurora lavora all’Ospedale dei Bambini di Palermo, ma quando non è di turno sale sui mezzi del 118 “per la passione, per il mio impegno, la spinta che mi fa alzare la mattina” racconta a Live Sicilia. “Sono una ragazza fortunata e mi aiuta molto la riconoscenza delle persone, quando andiamo per servizio. Qualcuno pensava che il Covid fosse tutto una finzione e adesso che, purtroppo, è positivo, si rende conto della realtà. Il Coronavirus è un nemico invisibile. Ma c’è chi lo nega anche per paura. Io vivo a Cinisi con la mia famiglia, ogni giorno prendo il treno. Sognavo di lavorare in un ospedale a sedici anni, quando frequentavo la scuola. La medicina è il mio sogno da sempre, come lo studio del corpo umano, questa macchina bellissima che può incepparsi”.