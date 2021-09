Palermo, allergologo si finge ginecologo e molesta giovani pazienti: arrestato per violenza sessuale I carabinieri di Monreale hanno eseguito un’ordinanza ai domiciliari nei confronti di un medico 60enne, Lorenzo Barresi, indagato per violenza sessuale aggravata commessa nel corso di almeno 12 visite specialistiche ad altrettante donne. L’indagato, specializzato in allergologia, avrebbe abusato di “pazienti giovani o piacenti, tutte fra i 20 e i 45 anni”.

A cura di Susanna Picone

Un medico siciliano è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe commesso abusi nel corso di almeno dodici visite specialistiche. Lorenzo Barresi, sessanta anni, è un allergologo ma secondo quanto emerso dalle indagini si fingeva un ginecologo e con questa “scusa” avrebbe abusato delle pazienti palpeggiandole. Il medico esercitava la propria attività in ambulatori privati in diverse zone della Sicilia, fra Palermo, Messina e Giarre.

La denuncia di una paziente e le indagini

Le indagini sono state portate a termine dai carabinieri della compagnia di Monreale, coordinate dalla Procura di Palermo, tra i mesi di maggio e luglio scorsi. A farle scattare la denuncia di una paziente che ha raccontato di essere stata vittima di abusi da parte del professionista. Approfittando della visita allergologica e con la scusa di ulteriori necessità diagnostiche rispetto alla consulenza medica richiesta, il medico avrebbe costretto la vittima a spogliarsi e subire palpeggiamenti in zone intime. Un’altra paziente ha poi confermato di essere stata anche lei vittima di comportamenti analoghi e dagli accertamenti dei carabinieri è emerso come quella fosse una “condotta sistematica del medico, consistente in palpeggiamenti delle zone intime, messi in atto solo nel corso di visite a pazienti giovani o piacenti, tutte fra i 20 e i 45 anni”. L’allergologo alle sue pazienti diceva di doverle sottoporre ad approfonditi controlli di natura ginecologica e senologica, ambiti sui quali millantava di possedere competenze in realtà mai conseguite.