Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: coinvolti i due anziani proprietari dell’abitazione

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. Il Sindaco raggiunto da Fanpage.it conferma: “Impossibile entrare in casa per via delle fiamme, si cercano i proprietari”
A cura di Maria Neve Iervolino
Un edificio è crollato oggi 31 gennaio 2026 ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione forse causata probabilmente da una bombola di gas all'interno di un'abitazione privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare eventuali dispersi rimasti intrappolate sotto le macerie. Sul posto ci sono anche i carabinieri. Secondo quanto apprende Fanpage.it, si teme per l'incolumità dei due anziani proprietari dell'appartamento in cui si trovava la bombola di gas e direttamente coinvolti nell'esplosione. L'uomo è un artigiano molto noto in città.

Raggiunto da Fanpage.it il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, dà le prime informazioni: "Siamo in contatto costante con i Vigili del Fuoco ma per il momento è ancora impossibile entrare in casa a causa delle fiamme e del fumo ancora presenti. Riteniamo che l'esplosione sia partita da una bombola di gas e abbia coinvolto la coppia di anziani proprietari".

L'edificio in cui si è verificata l'esplosione si trova in via Oberda, zona a ridosso del centro storico, e gli abitanti della strada sono stati fatti sgomberare in via preventiva.

Articolo in aggiornamento

