Padre spara al figlio nell’androne di un palazzo, poi fugge: ricerche in corso Sparatoria oggi in un condominio in pieno centro a Sanremo: stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe colpito il figlio con colpi di pistola e poi sarebbe fuggito. Non si conoscono le condizioni del ferito.

È un vero e proprio giallo quello che si sta consumando a Sanremo nelle ultime ore, dopo che si era diffusa la notizia di una una sparatoria verificatosi poco dopo le 13, nell'androne di un palazzo nel centro cittadino.

Secondo le prime, frammentarie informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi è stato visto fuggire. Immediato l'intervento della polizia che sta cercando l'uomo in zona. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni della vittima, che pure non sarebbe ancora stata trovata.

A quanto pare colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi all'interno di un condominio in via Agosti, affacciato su Piazza Eroi, così come confermato da alcuni testimoni. Uno di loro, un vicino, avrebbe riferito di una lite tra i due uomini che avrebbe preceduto gli spari. Ma il condizionale è d'obbligo.

Altri agenti stanno controllando il sistema di videosorveglianza cittadino con l’obiettivo di individuare persone sospette che si possono essere mosse nella zona dove sono avvenuti i fatti.

Ma gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un falso allarme, poiché gli agenti della polizia, da ore al lavoro, non hanno trovato alcun elemento riconducibile ad una sparatoria. Le forze dell'ordine hanno infatti setacciato tutti gli appartamenti dei palazzi della zona per trovare indizi o comunque tracce di quanto accaduto ma, a quanto sembra, invano.

In aggiornamento.