Padova: uomo trovato morto in casa con colpo di pistola, accanto donna in fin di vita ma senza ferite La tragica scoperta oggi in un'abitazione di Megliadino San Fidenzio, in Provincia di Padova. Al momento si ipotizza che l'uomo si sia sparato. Mistero invece su cosa sia accaduto alla donna che pare non presentasse ferite evidenti ma era esanime e ora è ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Antonio Palma

Un uomo è stato trovato morto in casa nel Padovano con un colpo di pistola e accanto a lui una donna in fin di vita. La tragica scoperta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio in un abitazione di Megliadino San Fidenzio, in Provincia di Padova. A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini che hanno sentito i colpi di arma da fuoco e hanno allertato i soccorsi e le forze dell'ordine che poi sono intervenuti,

La vittima dello sparso è un 66enne per il quale i sanitari non hanno potuto fare più nulla se non dichiararne il decesso sul posto. L'uomo era a terra sanguinante con accanto un'arma. Soccorsa e rianimata invece la donna, una 53enne trovava esanime a terra poco lontano. La donna è stata presa in carico i sanitari del Suem 118 e quindi stabilizzata e intubata prima del trasporto con codice di massima urgenza all'ospedale di Padova.

Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero di soccorso che ha provveduto al trasporto in ospedale dove la donna è stata ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata.

Al momento si ipotizza che l'uomo si sia sparato un colpo mortale con un'arma da fuoco che deteneva regolarmente in casa, non si sa se in maniera volontaria o accidentale. Mistero invece su cosa sia accaduto alla donna che pare non presentasse ferite evidenti sul corpo al momento del ritrovamento ma era priva di sensi a terra. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, da un malore di fronte alla terribile vista dell'uomo ferito mortalmente all'aggressione con altri mezzi.

Maggiori certezze su cosa sia accaduto portano arrivare dai referti ospedalieri. Intanto i carabinieri della Compagnia di Este hanno avviato le indagini per ricostruire i legami tra i due. Sul posto anche vigili del fuoco, medico legale e pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica.