Padova, ubriaco investe un 17enne, il ragazzo è gravissimo. Gi amici: “L’abbiamo visto volare”

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto nella notte tra martedì e mercoledì in via Venezia, lungo la Strada Provinciale 10, a Campo San Martino, in provincia di Padova. Alla guida della Fiat Punto che ha perso il controllo c’era un 22enne, risultato positivo all’alcoltest.

Stando a quanto hanno riferito alcuni testimoni al Gazzettino l'auto correva, "procedeva a 100-120 chilometri orari, diretta verso Arsego". Il veicolo ha sbandato, ha colpito il marciapiede e si è girato di 180 gradi invadendo la corsia opposta, travolgendo il giovane, che non ha potuto fare nulla per schivare la macchina. "Lo abbiamo visto volare e roteare in aria. Poi è caduto tra il cartello e la siepe rimanendo bloccato come in una morsa, con la testa riversa all'indietro", hanno raccontato gli amici.

L’impatto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. I carabinieri della stazione di San Martino di Lupari hanno ricostruito la dinamica anche attraverso le testimonianze dei presenti. Dopo aver travolto il giovane sul marciapiede, la vettura ha urtato il pilastro in cemento della recinzione di un’abitazione al civico 15, per poi rientrare in carreggiata e fermarsi circa 25 metri più avanti contro il muro di un’altra casa, danneggiando la recinzione.

Immediati i soccorsi, allertati anche da giovani che si trovavano a una festa di carnevale in un capannone vicino e da alcuni residenti. Sul posto due ambulanze, l’elisoccorso notturno, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il ragazzo è stato operato al fegato e alla milza per gravi lacerazioni ed è ricoverato in prognosi riservata. Ferito anche il passeggero della Punto, con un trauma a un piede; illeso il conducente, che poi è è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici ed è risultato positivo all’alcol.