Padova, trentenne accoltellato in strada durante una lite muore dissanguato

A cura di Davide Falcioni

Un trentenne di nazionalità tunisina è stato ucciso a coltellate nella notte a Vigonza, in provincia di Padova. I killer sarebbero due o più persone che non sono state ancora identificate. Le ricerche dei carabinieri non hanno portato, al momento, alcun esito. La vittima, senza permesso di soggiorno e con precedenti per questioni legate alla sua permanenza in Italia, è stata colpita più volte alle gambe e malgrado l'intervento dei sanitari è morta all'ospedale di Padova per choc emorragico. A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti che hanno visto il corpo del tunisino steso a terra, sull'asfalto. Non è stato appurato il contesto dell'aggressione, ma i carabinieri della Compagnia di Padova e quelli di Vigonza protendono verso un regolamento di conti nell'ambito della comunità nordafricana.

Come riferisce PadovaOggi, i primi soccorritori che hanno trovato il trentenne sono stati ascoltati ed hanno riferito che il giovane era agonizzante in un parco e che poco prima erano state udite delle urla nella zona.

"Quanto è accaduto è un fatto che sconvolge tutta la nostra comunità in un ordinario sabato sera – ha commentato il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro -. Episodi del genere sono del tutto inconcepibili in realtà come Vigonza e per una frazione tranquilla come Busa, in particolare per l’abitato a ridosso di via Bachelet. Al momento non si possono azzardare ipotesi sulla dinamica, che sono al vaglio degli inquirenti. Sappiamo che l’aggressore o gli aggressori sono ancora in fuga e abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini riprese dalle telecamere della rete di videosorveglianza comunale, sperando che possano essere utili per ricostruire tutti i momenti che hanno portato all’omicidio e a rintracciare e identificare gli autori".