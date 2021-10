Padova, muore soffocato nel tombino: aveva messo la testa dentro per cercare qualcosa Lo hanno trovato con il busto incastrato dentro a un tombino, morto, probabilmente per annegamento. Nella notte tra lunedì e martedì, alcuni residenti di via Palestro, a Padova, hanno chiesto l’intervento della polizia quando hanno notato la presenza del cadavere di un uomo per metà dentro un tombino…

A cura di Biagio Chiariello

Il corpo di un uomo di 55 anni è stato rinvenuto nella notte tra l'11 e il 12 ottobre con mezzo busto dentro a un tombino e le gambe allungate sulla strada. Il fatto è accaduto alle ore 3.30 in via Palestro, a Padova. A fare il macabro ritrovamento è stata una guardia giurata, che ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. L'uomo si chiamava Salvatore Masia, era originario diTempio Pausania e pare stesse cercando qualcosa che gli era caduto dentro al tombino. Probabilmente il suo stato di salute era alterato dall'assunzione di sostanze psicoattive quando, dopo aver tolto il coperchio in ghisa, si è messo a cercare, rimanendo incastrato nel tombino per poi soffocare a causa della fanghiglia. Il corpo è a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sul caso indaga la squadra Volante della polizia.

In aggiornamento.