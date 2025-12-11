Orsacchiotto smarrito in aeroporto, il tenero appello sui social: “Mi aiutate a tornare a casa per Natale?”

Accanto al grande albero di Natale dell’Aeroporto di Bari Palese è comparso un piccolo, tenero protagonista: un orsacchiotto di peluche. Forse, nella frenesia del periodo natalizio, un attimo di distrazione ha separato questo piccolo compagno dal suo proprietario, probabilmente un bambino in viaggio con la famiglia.

“Oggi, accanto al nostro grande albero di Natale, abbiamo trovato un piccolo amico che sembra essersi perso", si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook di Aeroporti di Puglia. "Un orsacchiotto morbido, con lo sguardo un po’ triste… come se stesse aspettando qualcuno che per lui è tutto il mondo. Immaginiamo una manina che lo stringeva forte prima di un viaggio, una corsa tra gli imbarchi, un check in all’ultimo secondo, un attimo di distrazione e lui è rimasto qui, da solo" continua il messaggio, che ha immediatamente fatto il giro del web, scaldando i cuori di chi lo ha letto.

È facile immaginare la scena: il bambino corre tra i corridoi dell’aeroporto, forse stringendo ancora il pupazzo tra le mani, finché un attimo di distrazione lo separa dal suo piccolo amico. E così, l’orsacchiotto resta lì, sotto l’albero illuminato da luci calde e riflessi d’argento, osservando ogni viaggiatore con quell’aria quasi interrogativa: “Mi aiutate a tornare a casa?”.

In un periodo dell’anno in cui tutto parla di famiglia, abbracci e ritorni, questa storia semplice ricorda quanto un peluche possa essere prezioso per un bambino. Non è solo un giocattolo: è un compagno fidato, un piccolo pezzo di mondo che offre sicurezza, conforto e familiarità, anche nei momenti più frenetici di un viaggio.

Per questo Aeroporti di Puglia ha deciso di lanciare un appello dolce e sincero, invitando chiunque possa riconoscere il peluche a farsi avanti. “Se riconoscete questo orsacchiotto, o pensate che appartenga a un piccolo viaggiatore, contattateci”, scrivono i gestori dello scalo. Chi lo ha smarrito può rivolgersi all’indirizzo e-mail: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it.

L’augurio è chiaro e condiviso: che questo piccolo compagno di avventure possa presto tornare tra le braccia del suo proprietario, restituendo al bambino il sorriso e la gioia di ritrovare il suo amico di sempre. Una storia semplice, forse effimera, ma capace di ricordarci quanto siano preziose le piccole cose e quanto possa fare la differenza un gesto gentile, anche verso un orsacchiotto smarrito.