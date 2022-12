Orrore a Buggiano, uomo trovato semi carbonizzato e con ferite da arma da taglio: fermato il figlio Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata uccisa diverse ore prima del ritrovamento. Forse dopo una lite, probabilmente il giovane ha ucciso il genitore colpendolo con almeno otto coltellate.

A cura di Antonio Palma

Terribile ritrovamento oggi a Buggiano, in provincia di Pistoia. In una zona boscosa nella frazione di Colle trovato il corpo semi carbonizzato di un uomo con evidenti ferite da arma da taglio. Per i carabinieri non ci son dubbi sul fatto che sia un omicidio e i sospetti son subito ricaduti sul figlio, fermato poco dopo.

La vittima è stata identificata come Massimiliano Matteoni, 54enne originario di Borgo a Buggiano ma da tempo abitante a Spianate, nel comune di Altopascio. Fermato il figlio 30enne che avrebbe manifestano problemi psichiatrici, anche se non risulterebbe una documentazione sanitaria della diagnosi.

A lanciare l'allarme nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, sono state alcune persone di passaggio ma non si sa a quando risale l'omicidio del 54enne. Il cadavere dell'uomo infatti si trovava in una zona non facilmente accessibile, un'area boschiva sotto il colle di Buggiano.

All'arrivo dei carabinieri raccapricciante la scena che si è presentata davanti ai loro occhi. Il cadavere infatti era parzialmente carbonizzato, come se qualcuno avesse tentato di cancellare le tracce e far sparire il corpo che però presentava evidenti ferite.

Gli inquirenti hanno subito capito che il corpo era stato trascinato sul posto e quindi che l'omicidio era avvenuto in un altro luogo. Ricostruendo gli spostamenti della vittima, le attenzioni si sono concentrate sul figlio, poi fermato.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata uccisa diverse ore prima del ritrovamento, forse nella serata di domenica. Padre e figlio si sarebbero incontrati in un luogo distante qualche chilometro dal bosco dove è stato trovato il cadavere. Qui, forse dopo una lite, probabilmente il giovane ha ucciso il genitore colpendolo con almeno otto coltellate. Poi la vittima sarebbe stata portata nel bosco.