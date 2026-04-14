Oroscopo mercoledì 15 aprile 2026 di Ginny: Mercurio passa in Ariete

Nell’oroscopo di mercoledì 15 aprile i pianeti si stanno tutti muovendo verso il segno dell’Ariete a partire da Mercurio fino alla Luna, nel tardo pomeriggio. Le energie del fuoco sono potenti.

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Ariete

Con anche Mercurio che entra nel tuo segno zodiacale, caro Ariete, non hai davvero più alcun freno. Le energie sono potentissime e soprattutto la voglia di ballare, muoverti, divertirti, scoprire e condividere grandi emozioni. Per questo sei felice che anche i Comuni delle grandi città abbiano liberalizzato i morning club, ovvero mattinate a ballare a suon di cappuccini e brioche.

Toro

Non solo ti senti particolarmente innamorato anche domani, ma anche particolarmente attaccato alle tue abitudini, sia quelle sentimentali, sia quelle materiali. Insomma, tutto ciò che fa routine ti coccola nel cuore, a partire dal suono della caffettiera la mattina appena sveglio. Il 90% dello zafferano arriva dall'Iran, quindi le nostre scorte bastano soltanto per i prossimi sei mesi. Non credi proprio di potervi rinunciare.

Gemelli

Mercurio, finalmente, la smette di darti fastidio, ma domani dovrai vedertela ancora con la Luna storta. In più, tutte queste settimane ti hanno portato a un rallentamento, soprattutto nelle energie, nelle aspettative e nei progetti. È bene, da domani, ricominciare con il piede giusto, ma piano piano, una cosa per volta, dalle piccole cose. Per esempio, il nuovo sindaco di New York ha iniziato sistemando le buche delle strade della sua città.

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Cancro

Fossi in te, caro Cancro, non mi lascerei certo abbattere da Marte a sfavore e anche da Mercurio a sfavore. Anzi, potrebbe essere l'occasione davvero ottima per lasciar lavorare l'istinto e la fortuna al tuo posto. Grazie a Giove, ma soprattutto alla Luna, che sono ancora a tuo favore, domani invece di voler pensare e programmare, abbandonati piuttosto alla sorte. Potresti addirittura essere tu il fortunato vincitore della lotteria per un'opera di Picasso. Sono stati infatti venduti 120.000 biglietti per il valore di 100 € ciascuno.

Leone

Con tutti i pianeti a tuo favore e, da domani, anche con Mercurio, che rende il tuo pensiero davvero geniale ma completamente incontenibile, potresti anche tu esagerare come Donald Trump, che si è auto-rappresentato come Gesù Cristo attaccando il Papa. Insomma, Leone, sei meraviglioso, ma resta coi piedi per terra.

Vergine

Nessuno meglio di te, cara Vergine, in questo periodo comprende davvero quanto le trasformazioni profonde facciano bene alla nostra anima, che finalmente si può liberare da tutti i condizionamenti, le facciate e le sovrastrutture. Sei fiera di leggere che anche un'attrice come Nicole Kidman, che ha così tanto lavorato per la sua immagine, adesso, dopo un momento difficile, decide di diventare una doula, ovvero colei che accompagna le persone a salutare la vita terrena. Insomma, cara Vergine, anche tu, adesso che Mercurio e Marte non sono più a sfavore, sei pronta a fare grandi passi di trasformazione.

Bilancia

Per fortuna, anche con Marte e, da domani, Mercurio a sfavorissimo, resti comunque particolarmente saggia, cara Bilancia, e sai benissimo qual è il momento giusto per ritirarti, riposarti e ricominciare a prenderti cura di te stessa. Direi che domani e nei prossimi giorni la cura di te, in silenzio e in ascolto, sia davvero il modo migliore per combattere tutti questi pianeti che ti daranno particolarmente fastidio. Ti commuovi quasi leggendo che Britney Spears si è volontariamente ritirata in una struttura per disintossicarsi.

Scorpione

Quanto ti piace sfidare la sorte, caro Scorpione, perché le sorprese ti eccitano, ti stuzzicano e soprattutto ti coinvolgono, dal cuore alla mente? Anzi, direi che stuzzicare e pizzicare il tuo cuore sia l'unico modo per sentirlo battere, perché altrimenti se ne sta volentieri lì in un angolino, sempre per colpa di Venere a sfavore. Non vedi l'ora di poter andare a caccia della sola copia che la Zecca ha stampato in una variante particolare del nuovo Batman. Insomma, per coinvolgerti domani è necessario puntare sul nascosto, la sorpresa e il mistero.

Sagittario

Con Mercurio, che finalmente è tornato a tuo spudorato favore, insieme al pianeta Marte, le tue energie sono davvero tantissime. Ma domani ancora dovrai lavorare con cautela, piano piano, e fare un passo alla volta. C'è ancora qualcosa là fuori che richiede di essere sistemato, e tu non ti senti ancora pienamente visto nelle tue grandi capacità. Ti senti un po' come i registi dei film italiani che sono stati completamente esclusi da Cannes. Capricorno

Con anche Mercurio che passa a tuo sfavore, domani ti viene davvero da piangere, caro Capricorno, un po' come Clio MakeUp che si sfoga sui social dopo che le hanno rubato la borsa con dentro davvero di tutto. Insomma, ti sembra un'ingiustizia tutto questo accanimento di pianeti contro di te, ma tu non ti dimenticare che hai dalla tua parte l'amore di Venere, ovvero la capacità di farti voler bene e la grande forza che trai dalle relazioni più importanti.

Acquario

Non temi proprio niente, nessuno, cara Acquario. Le sfide ti piacciono particolarmente, soprattutto se te le puoi vivere per conto tuo, lontano da tutte le persone che ti rincorrono per avere un po' di amore, mentre il tuo cuoricino preferisce starsene solo soletto. Hai letto, per esempio, che i voli per le Maldive costano davvero pochissimo e stai quasi quasi pensando di dedicarti un periodo di solitudine ricreativa, magari in spiaggia.

Pesci

Mercurio ti abbandona per entrare nel segno dell'Ariete, ma sappi che molti di noi sentiranno la mancanza di Mercurio in Pesci. Detto questo, ci ha insegnato tantissime cose, soprattutto a saper guardare le piccole cose da un punto di vista nuovo, dando loro maggior valore e maggior importanza. La gratitudine è proprio quello che ci ha insegnato Mercurio in Pesci. Domani, per esempio, sei felice di leggere che l'astronauta di Artemis, come prima cosa dopo l'atterraggio, ha dichiarato che lo yoga fatto nello spazio è molto più divertente.