L’oroscopo di lunedì 29 giugno 2026: Cancro e Toro dai pensieri profondi

Mercurio è il grande protagonista del cielo di lunedì 29 giugno 2026: congiunto a Giove che ne amplifica le capacità di ascolto, si prepara a diventare retrogrado in serata. I pensieri si fanno profondissimi.

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Ariete

La sensazione di rigidità, sia fisica sia mentale, oggi potrebbe farsi sentire con una certa intensità. La Luna si prepara a diventare particolarmente impegnativa e si aggiunge anche la congiunzione tra Mercurio e Giove che amplifica pensieri, dubbi e riflessioni. Non lasciarti però scoraggiare da questo momentaneo senso di blocco. In realtà stai semplicemente lavorando sulle fondamenta, mettendo ordine nelle emozioni e nei pensieri per costruire qualcosa di molto più solido. Devi pensare a te stesso come al Colosseo Quadrato di Roma, recentemente liberato dalle recinzioni che lo circondavano e tornato a svettare in tutta la sua imponenza nel quartiere EUR. Prima viene la struttura, poi arriva la meraviglia. E tu sei decisamente nella fase che precede il grande ritorno.

Toro

Le tue non sono vere e proprie premonizioni, ma poco ci manca. Oggi il tuo intuito sembra funzionare come un radar perfettamente calibrato. La Luna a favore e la congiunzione tra Mercurio e Giove amplificano la tua capacità di cogliere segnali, dettagli e possibilità che agli altri sfuggono completamente. Hai la sensazione di vedere oltre il velo delle apparenze e, in alcuni casi, persino di anticipare gli eventi. Un po’ come gli autori dei Simpson, celebri per aver previsto situazioni che si sono poi incredibilmente avverate nella realtà e ora tutti attendono quella sulla finale dei Mondiali tra Messico e Portogallo. Per questo motivo non sottovalutare le immagini, le idee e le intuizioni che ti attraversano la mente.

Gemelli

Le occasioni iniziano finalmente ad aprirvi porte davvero interessanti. Il flusso positivo di Venere a favore è quel booster che vi permette di crescere non soltanto a livello personale ma anche all’interno del vostro ruolo sociale e professionale. Questo è il momento di mettersi in gioco, accettare nuove sfide e mostrarsi pronti per qualcosa di più grande. Il risultato potrebbe essere simile a quello di Elisabetta Canalis, scelta come nuova conduttrice di Tú Sí Que Vales. Anche per voi è arrivato il momento di presentarvi al meglio, valorizzare i vostri talenti e farvi trovare pronti quando arriverà la chiamata giusta.

Cancro

Anche tu oggi vorresti fare come gli abitanti di Parigi che si tuffano nel Canal Saint-Martin per trovare un po’ di refrigerio durante le giornate più torride. La Luna in opposizione rallenta entusiasmi e iniziative, facendoti sentire il bisogno di una pausa. Non è stanchezza vera e propria, ma la necessità di rallentare per capire meglio cosa desideri davvero. Questo è il momento ideale per alleggerire il senso del dovere e concedere più spazio alle emozioni autentiche. Solo così riuscirai a mettere a fuoco desideri, progetti e priorità senza sentirti costretto a rincorrere tutto contemporaneamente.

Leone

Leggero, anzi leggerissimo. Oggi non hai alcuna intenzione di occuparti di obblighi, doveri o complicazioni. Vuoi seguire ciò che ti fa stare bene, stare accanto alle persone che ami e vivere esperienze che alimentino entusiasmo e senso di appartenenza. Con Venere nel tuo segno, cerchi gioia, condivisione e quel senso di comunità che rende tutto più bello. Il tuo atteggiamento ricorda quello del Re e della Regina dei Paesi Bassi che partecipano con entusiasmo ai Mondiali, entrando negli spogliatoi, festeggiando con gli atleti e condividendo l’emozione con tutti i cittadini olandesi. Oggi vuoi sentirti parte di qualcosa di bello e coinvolgente.

Vergine

Oggi il tuo ruolo potrebbe essere quello di guida saggia, equilibrata e profondamente orientata alla crescita personale. Sei sostenuta dalla Luna a favore, da Marte e da Mercurio, una combinazione che ti regala lucidità, capacità organizzativa e una visione molto chiara della direzione da seguire. Ti concentri sul benessere, sull’evoluzione e sulla costruzione di basi solide per il futuro. L’immagine perfetta è quella del Primo Ministro indiano Narendra Modi che, durante la Giornata Internazionale dello Yoga, guida migliaia di persone in una pratica collettiva. Anche tu oggi hai la capacità di ispirare chi ti sta vicino e di trasformare il tuo equilibrio in una risorsa preziosa per tutti.

Bilancia

Mia cara, a volte bisogna semplicemente accettare il fatto che non si possa essere ovunque e che qualche occasione possa sfuggire. Oggi la Luna storta, unita alla congiunzione tra Mercurio e Giove, rischia di rendere i pensieri più pesanti di quanto le situazioni meritino realmente. Ti ritrovi a rimuginare su ciò che hai perso, sulle occasioni mancate o su quegli eventi che sembravano imperdibili. Come il Tim Summer Festival della scorsa settimana in Piazza del Popolo a Roma. Ma la verità è che eri impegnata a vivere altro, probabilmente qualcosa di altrettanto importante. Il presente ha già abbastanza cose da offrirti. Continuare a guardare nello specchietto retrovisore non farà che appesantire il viaggio.

Scorpione

Tu sai bene che affrontare le difficoltà con un pizzico di ironia è spesso la strategia più intelligente. Oggi la Luna a favore e Mercurio particolarmente brillante ti regalano proprio questa capacità: alleggerire, coinvolgere e trasformare anche le situazioni più impegnative in qualcosa di più gestibile. Hai un'intelligenza vivace e una battuta pronta che può diventare la tua arma migliore. L'immagine perfetta è quella della celebre "voga vichinga" dei tifosi norvegesi, capace di coinvolgere migliaia di persone negli stadi e perfino a Times Square. Anche tu oggi riesci a trascinare gli altri con entusiasmo e simpatia, rendendo tutto più leggero e divertente.

Sagittario

Sei tutto cuore, entusiasmo e voglia di prenderti cura degli altri. Venere a favore sta lavorando profondamente sul tuo lato più dolce, rendendoti una presenza rassicurante e calorosa per chiunque ti stia vicino. Oggi hai il raro dono di capire esattamente cosa serve alle persone per sentirsi meglio. Il tuo stile ricorda quello di Fabio Cannavaro che consola un giovane tifoso scoppiato in lacrime dopo una sconfitta della sua squadra del cuore ai Mondiali. Sai trovare le parole giuste, il gesto giusto e soprattutto il momento giusto per dimostrare affetto. E questo ti rende davvero speciale.

Capricorno

Saper mettere in evidenza i propri meriti senza falsa modestia oggi diventa fondamentale. La Luna nel tuo segno ti restituisce sicurezza, concretezza e una gran voglia di dimostrare quanto vali. Marte a favore aggiunge energia, determinazione e quella spinta competitiva che ti permette di arrivare al traguardo. Potresti ricevere una conferma importante o semplicemente renderti conto di aver costruito qualcosa di davvero significativo. Un po' come Jannik Sinner, a cui è stato dedicato il nome di un asteroide: un riconoscimento simbolico ma potentissimo. Anche tu oggi hai bisogno di ricordarti quanta strada hai fatto e quante soddisfazioni meriti.

Acquario

I grandi successi sportivi e le imprese di questo periodo preferisci osservarli comodamente dal divano, con aria condizionata, bibita fresca e telecomando a portata di mano. Venere e Marte contrari ti hanno insegnato una lezione preziosa: recuperare energie e capire ciò che ti fa stare bene è importante quanto lanciarsi all'azione. Per una volta non senti il bisogno di essere protagonista. Ti basta osservare, commentare e goderti lo spettacolo. Proprio come chi segue le grandi partite dei Mondiali e soprattutto la super performance di Messi che si conferma nuovamente un grande campione, senza stressarsi troppo ma vivendo comunque tutte le emozioni del momento. A volte la vera saggezza consiste nel rallentare.

Pesci

È arrivato il momento di dimostrare che dietro il vostro aspetto sognatore si nasconde una straordinaria capacità organizzativa. La Luna favorevole e la congiunzione tra Mercurio e Giove vi regalano una visione ampia, lucida e sorprendentemente concreta. Siete pronti a pianificare non soltanto vacanze ed eventi, ma anche progetti importanti che richiedono attenzione ai dettagli. Sareste perfetti per organizzare un evento monumentale come il grande concerto degli Oasis previsto allo Stadio Olimpico di Roma per il prossimo anno: tutto deve essere pianificato con cura, senza lasciare nulla al caso. Non si tratta di controllo, ma di preparare con entusiasmo qualcosa che desiderate vivere al meglio.