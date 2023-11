Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana dal 20 al 26 novembre: Sagittario e Bilancia ritrovano la passione La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 20 al 26 novembre: Venere resta nel segno della Bilancia a favore dei segni d’aria e sono gli ultimi giorni di Marte in Scorpione prima che, venerdì, entri in Sagittario.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 novembre 2023 abbiamo una prima avvisaglia di rimonta dei segni di fuoco, a partire dal Sagittario che ospiterà il Sole e dopo poco anche Marte. C'è ancora Venere in Bilancia però che frena l'Ariete e addolcisce i segni d'aria che sentono già il clima natalizio.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 20 – 26 novembre 2023

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Ariete all'ultimo posto, in cima Sagittario.

12. Ariete

Dato che il pianeta dell'amore continua a starti simpatico come l'ausiliare della sosta quando tu sei in divieto, diciamo che ti dedichi a sollazzi intellettuali. La tua serata perfetta sarà addormentata sulle pagine del libro e non certo sulla spalla del partner. Che anzi è pregato di stare zitto mentre leggi.

11. Toro

Con Marte a sfavore sei così sfaticato e stanco che l'unica discoteca che consideri è la radio sotto la doccia o l'open bar per bere la tisana con la melatonina. Si sa che non è la tua stagione ideale questa, ma vedi di sopravvivere senza litigare con tutti. Almeno provaci, so che è dura.

10. Leone

Dai ordini come un pretore dell'antica Roma dalla sedia girevole della tua scrivania ma di alzare un ditino non ci pensi nemmeno. La cosa non crea empatia e collaborazione, sappilo. Però devo ammettere che le tue strategie organizzative non sono mica male. Basterebbe un sorrisino ogni tanto, dai.

9. Capricorno

Di effusioni in clima di coccole autunnali proprio non se ne parla e se qualcuno avvicina i piedini ai tuoi sul divano tu gli dai la scossa proprio. In compenso però le tue energie sono a disposizione della comunità, anche di un gruppo ristretto. Quindi che si tratti di sesso o di borse della spesa da portare per tre piani di scale, tu sei prontissimo. Il personal trainer è soddisfatto.

8. Cancro

Ti senti un Cancro travestito da Ariete ma la cosa non ti dispiace, basta dirlo vero Cancretto?! Pensi al sesso 10 volte più della media stagionale ma ti annoi ad ascoltare le dichiarazioni d'amore del partner, quelle per le quali da sempre ti lamenti che siano troppo brevi e poco romantiche. Stavolta si va al sodo che non hai tempo da perdere.

7. Acquario

Sei così dolce che fai a gara con l'omino di pan di zenzero, Acquario. Mantieni comunque delle distanze di sicurezza da qualsiasi esponente del genere umano soprattutto se ha intenzione di esprimerti affetto fisico, che ci stai ancora lavorando. Però la tua predisposizione alle emozioni è decisamente migliorata. Sorridi anche senza sforzarti, lasciatelo dire.

6. Gemelli

Troverai tutte le scuse possibili per evitare qualsiasi incombenza lavorativa perché il tuo cervello sembra rispondere solamente come con le palettine dei giudici di Ballando con le Stelle. Nessun pensiero strutturato insomma. In compenso, chiunque avesse un problema tu sei disposto a fornire gratuitamente generi di conforto carichi di zuccheri che attutiscano la tristezza.

5. Pesci

Hai bisogno di metterti alla prova in azioni concrete, fattive, fisiche. Vuoi sudare e vuoi darti da fare dentro e fuori dalle coperte. Se c'è ancora qualche cambio degli armadi rimasto in sospeso o qualcuno che ha bisogno di una spintarella di incoraggiamento per prendere una decisione tu sei la persona giusta. Che non ti si lasci con le mani in mano che ti annoi.

4. Vergine

Ti tengo ancora qui in alto nella classifica perché mi stai simpatica cara Vergine, ormai dovresti averlo capito! Anzi, sappi che persino un po’ svampita come sarai in questi giorni mi piaci anche di più. Non puntare sulle tue classiche doti intellettuali da saputella perché questa settimana potresti fare delle figuracce. Molto meglio giocarti tutto con una sensualità da super eroina della Marvel.

3. Bilancia

È tutto perfetto come nelle più riuscite feste di Natale aziendali con tanto di citazione pubblica e bonus in busta paga. Il bello di questa settimana è che ogni aspetto della vita ti starà semplicemente benissimo come un paio di jeans della taglia giusta: non ci sarà nulla che ti farà penare per farsi allacciare!

2. Scorpione

Quanto ci piace lasciar fare a te, caro Scorpione! Anche perché, conoscendoti, non avremo alternativa ma questa volta ogni tua decisione sarà veramente presa dopo aver considerato il bene comune prima del tuo interesse personale. Cioè praticamente caro Scorpione in questa settimana potresti essere eletto sindaco ad honorem e farci tutti felici e contenti, non soltanto quel fortunello del tuo partner.

1. Sagittario

Eccoti qua caro Sagittario in cima alla classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana dopo un periodo che diciamo non è stato dei più facili! Quindi adesso potrai insegnarci la vita con un altissimo grado di qualificazione e preparazione scientifica. Nessuno si sognerà di non ascoltare i tuoi consigli o di provare a darne a te. Insomma, lo dice anche l’astrologa: hai ragione tu!