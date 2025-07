Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 21-27 luglio 2025: Cancro e Bilancia pieni di energia

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 luglio 2025 saranno i segni fissi a dover combattere: Toro, Leone, Scorpione e Acquario. L’oroscopo e le previsioni segno per segno per la prossima settimana.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati con l'oroscopo della prossima settimana, che va da lunedì 21 a domenica 27 luglio 2025. Il Sole entra nel segno dell’estate per eccellenza, il segno del Leone, e subito si congiunge alla Luna: sarà Luna Nuova a 2° del Leone proprio il 24 luglio. Questa Luna però si fa subito sentire, perché si oppone a Plutone e si lascia sollecitare da Saturno e Nettuno. Chi si aspettava una settimana tranquilla dovrà prepararsi a momenti di introspezione modello speleologo nelle caverne.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le previsioni astrali nella classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: l'oroscopo per tutti i segni.

12. Pesci

Alla terza settimana di fila nella quale ti dico che sei socievole come la barista dell’Autogrill nella domenica da bollino nero, hai già prenotato una vacanza in un monastero zen: il più possibile silenzioso e disconnesso. Il bello però, perché un bello lo dobbiamo sempre trovare, sarà che questa sensazione di fastidio, nervosismo, inadeguatezza e scarsissima pazienza può diventare un ottimo alibi per dedicarti con profondità alle tue emozioni, a rimettere ordine nel tuo cuoricino, a dedicarti a nuovi progetti. Si sa che tu sei il segno che, più di tutti, ha praticamente una chat WhatsApp con il proprio istinto.

11. Sagittario

La cosa che ti dà più fastidio di questa settimana, in cui ancora la piacevolezza della convivialità non ti appartiene proprio, sarà che nessuno potrà ascoltare le tue ramanzine, le tue lezioni, le tue sviolinate intellettuali. Fossi in te, registrerei dei video messaggi alla nazione, rigorosamente disattivando i commenti. Mentre l’amore arranca, l’amicizia ti soffoca, i piaceri ti stremano, l’intelletto però galoppa e tu un po’ ti perdi nelle incazzature, ma un po’ anche nelle grandi verità filosofiche. Anche se adesso non vuoi farcelo sapere, mi raccomando: segnatele!

10. Scorpione

Questa Luna nuova, che sembra proprio avercela con te, ti fa sentire i pensieri infilati sotto la lettiera del gatto, ma pronti a farsi dei viaggi psichedelici davvero sciamanici. Probabilmente abbandonerai tutte le chat nelle quali non sei strettamente necessario e risponderai in differita di almeno 48 ore a qualsiasi telefonata. In tutto questo tempo ritagliato per te stesso, però, sono sicura che esplorerai mondi di pensiero filosofico e verità metafisiche che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. E poi, all’astrologa non la si fa: lo so benissimo che startene per i fatti tuoi a rimuginare ti piace parecchio. Non appena ti riprenderai, ti farai perdonare con del sesso da manuale.

9. Acquario

Questo Mercurio retrogrado in opposizione ti fa venire voglia di disdire tutti gli appuntamenti e, soprattutto, tutte le prenotazioni, perché vorresti soltanto andare in vacanza col tuo psicanalista. Non esiste, per te, in questa settimana, alcun rapporto che non passi dalla condivisione di pensieri profondi e dubbi cosmici. La superficialità proprio non ti appartiene, soprattutto quella da flirt al bar della spiaggia. Per fortuna Venere è dalla tua parte e, nonostante le battute pronte non siano il tuo forte, sarai il miglior ascoltatore in circolazione.

8. Toro

Per te, che sei il segno zodiacale che più di tutti ci insegna quanto sia bello essere grati dei piaceri quotidiani e delle gioie che la vita ci mette sul piatto della colazione, questa Luna nuova e questo Mercurio retrogrado a sfavore rallentano decisamente l’ottimismo. Tutta la tua vitalità sembra essere finita nello sgabuzzino delle scope e tu, al massimo, ti stampi in faccia un sorrisetto di cortesia giusto per non dare troppo nell’occhio. L’unica cosa che ti renderà felice, orgoglioso e anche un po’ meno stressato sarà l’esercizio fisico: sveglia presto ed endorfine da sport! Ovviamente vale anche quello che succede sotto le coperte.

7. Capricorno

Nonostante l’aria da burrascosi tormenti interiori che soffierà in questa settimana per tutti, tu saprai risolvere le situazioni con quel pragmatismo concreto, tagliente, risolutivo e immediato che ti appartiene. Che ti si facciano fare e disfare valigie, macinare chilometri di autostrada, spostare scatoloni o trapiantare cactus in vaso: hai proprio bisogno di esprimere te stesso facendo cose, altro che perdersi nei pensieri! Anche la tua dolce metà non si aspetti dichiarazioni d’amore sdolcinate, ma piuttosto serate infuocate… senza preavviso.

6. Vergine

Marte è ancora nel tuo segno zodiacale per tutta la settimana, e tu risolvi ogni piccolo battibecco con la tua dolce metà sfoggiando delle tecniche di seduzione che sembri aver imparato direttamente dal manuale di Giacomo Casanova, l’amante per eccellenza. Senza nulla togliere alle tue grandi doti intellettuali, diciamo che anche questa settimana l’approccio sarà decisamente più fisico, un po’ come quello al buffet degli antipasti in un matrimonio pugliese. Non hai alcuna intenzione di trattenerti, e siamo tutti concordi che più ti abbandonerai ai piaceri, più la situazione intorno a te sarà divertente.

5. Leone

Caro Leoncino, anche se sarai il grande protagonista di questa tormentata Luna nuova del 24 luglio, ti voglio mettere nella prima metà della classifica dei segni zodiacali più fortunati. Secondo me tutta questa introspezione filosofica e intellettuale da follower di Freud ti potrebbe svelare e rivelare grandi cose. Che la tua dolce metà si dia pace e si metta per un attimo lì, in lista d’attesa, perché adesso ti devi concentrare soltanto sui tuoi progetti, i tuoi pensieri, tutto quello che nuota lì sul fondo del tuo cuoricino come un pesce palla ai Caraibi. Tutte le serate che deciderai di passare tra te e te saranno in realtà un gran divertimento.

4. Ariete

Mi pare proprio che questa sia una settimana particolarmente amorosa e amorevole, e tu non hai alcuna intenzione di perdertene nemmeno una mezz’ora. Dedicati all’amore completamente e sfrenatamente, annullando tutti i tuoi impegni. Direi che, con Giove che abbassa drasticamente le tue energie vitali, quando ti viene voglia di condividere anche soltanto un gelato o un post motivazionale su Instagram, non puoi proprio perderti l’occasione. Anzi, mi sento di farti una confessione: così, un po’ meno impulsivo e un po’ meno spavaldo del solito, ci piaci anche di più.

3. Gemelli

Venere resta nel tuo segno zodiacale: poco importa se in amore decidi tu, senza avere alcuna voglia di lasciare spazio a confronti e rimostranze. Sei come uno di quei temporali estivi che nessuno si sarebbe aspettato e che nemmeno l’app del meteo aveva previsto: le tue ondate di dolcezza saranno tutte una sorpresa. Il bello, però, è che soprattutto in questa settimana il tuo sarà un amore da sguardi profondi, occhi dolci, bigliettini di fidanzamento lanciati laggiù, dove sprofonda lo sguardo infinito.

2. Cancro

Nessuno riuscirà a toglierti da questa posizione nella classifica dei segni più fortunati della settimana, almeno finché Marte sarà a tuo favore. Tranquillo, perché questa settimana lo è! Hai presente quei personaggi che ci rubano il cuore, come i medici di ER o di Grey’s Anatomy, quelli che uniscono perfettamente l’empatia più profonda e la determinazione inscalfibile? Ecco, tu sarai esattamente così: un rubacuori meglio di Patrick Dempsey.

1. Bilancia

Non so quando ti ricapiterà di essere la vincitrice indiscussa della classifica dei segni più fortunati della settimana, quindi stampati questa pagina e mettitela ogni mattina come promemoria sullo specchio del bagno. Ogni tanto, come adesso, le energie che si abbassano possono anche voler dire meno rabbia, meno nervosismo e tanto, ma tanto più amore. Soprattutto per te stessa! Sono sicura che sfoggerai quello charme che ti appartiene, da chi mette su la prima cosetta trovata nell’armadio, ma in realtà potrebbe benissimo andarci al matrimonio di Dua Lipa. Il fatto che tu sia (o sembri) inconsapevole di tutta questa bellezza ti rende ancora più intrigante. Ma già lo sai.