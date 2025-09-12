Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 15-21 settembre 2025: Vergine e Bilancia sul pezzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 settembre. Questa sarà ufficialmente l'ultima settimana d'estate e si concluderà con la Luna nuova in Vergine il 21 che sarà anche eclissi di Sole. Ma non solo: contemporaneamente il pianeta del pensiero, Mercurio, entra nel segno della Bilancia e si presta ad un pensiero insieme umanitario e rivoluzionario perché sollecitatissimo dai 3 pianeti lenti. Nel weekend poi anche Venere passa in Vergine portando amore ai segni di terra: Vergine, Capricorno e Toro!

12. Acquario

Sappi che con questa settimana finisce il tuo periodo di odio cosmico e piano piano tornerai ad ammorbidirti. Prendi spunto dalle influencer di face yoga che distendono le rughe tra le sopracciglia, quelle che denotano una certa incazzatura. Nel tuo caso avrai probabilmente bisogno di un piccolo rullo che ti aiuti, perché sono state attivate per molte settimane. Adesso però è ora di ritrovare il sorriso e non soltanto per allenare i muscoli intorno alle labbra. Se c'è qualcosa che richiede la tua risolutezza immediata affrontala subito, prima di farti prendere da un ritorno di dolcezza.

11. Pesci

L'eclissi di Sole in opposizione al tuo segno zodiacale mentre Mercurio e Venere transitano a sfavore, ti dice proprio che è il momento di guardare le cose da una prospettiva completamente diversa. Chiudi gli occhi, resetta il cervello, fai un bel respirone e lascia cadere tutti i tuoi pregiudizi. È ora di considerare le cose proprio da quella prospettiva della quale hai sempre pensato "no io proprio mai". Ti stupirai di quante cose ti sei perso, ma sei assolutamente in tempo a recuperare.

10. Scorpione

È l'ultima settimana nella quale ti senti attraente come lo zerbino all'ingresso del palazzo, dopo un weekend di pioggia per di più! Anche se devo dirti che sono sempre più convinta che tu abbia proprio bisogno di rotolarti nel fango per capire di cosa hai davvero voglia e bisogno. Quindi, insomma, non tutto il male viene per darti fastidio. Adesso crogiolati ancora un po' nelle tue fatiche, nelle tue sventure e poi tieniti pronto a scrollarti tutto di dosso, come i cani quando escono dalla pozzanghera.

9. Sagittario

Goditi ancora per qualche giorno questo fascino leggero e spensierato di chi ha voglia di provare tutto, ma proprio tutto senza preoccuparsi delle conseguenze. Le tue serate saranno da La Febbre del Sabato Sera e Easy Rider tutti insieme! Si sa che quando un Sagittario è pronto ad esagerare tutti intorno devono rivedere il loro concetto di "esagerare" perché non hanno idea di quello che li aspetti. L'unica cosa tiepidina che concepisci è l'acqua della doccia.

8. Gemelli

Questo Mercurio ancora a sfavore per più di metà settimana sembra proprio spegnerti il cervello come si fa con il mozzicone di sigaretta nei film polizieschi anni 80! Tu però, come il detective del caso, ti senti così sexy da non avere certo bisogno di parlare perché per esprimere tutti i tuoi pensieri basterà un'occhiata. D'altro canto saranno perlopiù pensieri erotici e bellicosi. Niente di filosofico!

7. Ariete

Peccato perché ci eravamo proprio abituati a quello sguardo imbronciato ma irresistibilmente sexy che poi però si traduceva spesso in un rifiuto categorico di qualsiasi effusione sentimentale, rendendoti ovviamente ancora più appetibile. Dico "peccato" perché questa è l'ultima settimana con Marte in opposizione, quindi poi gli appetiti ritorneranno ad essere ingordi, ma il broncio sexy invece potrebbe sparire. In compenso, preparati a litigare con tutti, ma ne riparliamo dal fine settimana, quando Mercurio si mette a sfavore.

6. Toro

Essere quello che sa sempre la risposta giusta ti é piaciuto parecchio e le tue cene ultimamente sono diventate anche un piccolo salotto letterario. Quasi quasi pensi di diventare un influencer anche tu, e condividere pensieri con millemila follower. Potresti addirittura reggere a giudizi non richiesti e commenti inutili dato che sei contemporaneamente dolce e paziente ma anche sarcastico e simpatico. Un perfetto intrattenitore!

5. Cancro

Potresti farti assumere come "incitatore di folle alle fermate dei mezzi pubblici" dato che sei un brontolone pluri laureato, praticamente dottore in lamentologia. Colpa di tutto questo tempo con Marte a sfavore ma, in compenso, godrai della dialettica vivace di questi giorni. Sarai quasi coinvolgente come un commediografo ateniese maestro di satira.

4. Capricorno

Mercurio a favore ti fa gestire anche la lista della spesa come fossi il ministro delle finanze. Nessun pensiero superficiale e fugace attraversera la tua testa perchè per te tutto é filosofeggiare e rimuginare. Ne saranno contenti però tutti quelli che si lamentano da sempre delle tue risposte telegrafiche e dei lunghi silenzi. Adesso si mettano comodi che hai cose da dire e anche domande da fare. Non sempre dolcissimo però ma si adegueranno.

3. Leone

Venere é lì sdraiata ancora per qualche giorno nel tuo segno zodiacale come la Maja nel quadri di Goya. E a te questa storia di piaceri viziosi ti piace un casino, appunto. Non sei sicuro da settimana prossima di voler rinunciare al cioccolatino di fianco al caffè e alla pausa pranzo telefonando micione micione alla tua dolce metà. Insomma, tutto questo amore per te e per gli altri vorresti trattenertelo ancora un pochetto. Che farebbe bene a tutti, eh.

2. Vergine

Inutile che ti ricordi che avere Mercurio a favore ti fa sentire sul pezzo, perfettamente allineata e sintonizzata con l'universo e il corso degli eventi, anzi addorittura in anticipo. Priceless! Quando le cose vanno come tu le pensi e viceversa sei già felice. Ecco, adesso a tutto questo benessere intellettuale si aggiunge anche l'amore. Diventi praticamente irresistibile, Vergine!

1. Bilancia

Adesso che insieme a Marte arriva anche Mercurio nel tuo segno zodiacale, ti senti proprio pronta ad inforcare gli occhiali da prof, legarti i capelli a chignon e insegnarci tu tutto sulla vita! Forse non risulterai sempre immediatamente simpatica ma poco te ne frega, perché ti sembra un miracolo, quello di aver finalmente ottenuto tutte queste certezze e spazzato via i dubbi, come si fa con le foglie cadute in cortile.