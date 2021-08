Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana: Toro e Capricorno senza rivali Attenzione alla classifica dei segni più fortunati per questa settimana che va dal 9 al 15 agosto: siamo nel pienissimo di una settimana particolarmente bollente e soprattutto di solito molto soddisfacente quanto a nuove conoscenze, divertimento e relax. Saranno ancora i segni di terra insieme a Cancro e Scorpione (che sono invece segni di acqua) ad essere gli indiscussi protagonisti delle feste sulla spiaggia!

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 9 al 15 agosto 2021 sembra quasi non riservare alcuna sorpresa astrologica rispetto alla settimana scorsa ma è bene stare allerta comunque cari miei! Come vi avevo già raccontato siamo nel pieno del trionfo indiscusso dei segni di terra perché Venere e Marte, i due pianeti veloci che si considerano principalmente per stilare una classifica che abbia che fare con i sentimenti e le energie, si trovano entrambi nel segno della Vergine.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 9 – 15 agosto 2021

Il transito di Venere e Marte in Vergine fa sì che Toro, Capricorno, Vergine stessa ma anche Cancro e Scorpione ancora per questa settimana si sentiranno al top! La novità (ce n'è sempre una) sarà che Mercurio, il pianeta del pensiero tanto importante in un periodo nel quale le nuove conoscenze sono decisamente più frequenti della media, passa dal segno del Leone a quello della Vergine. Anche lui! Questo pianeta va quindi a dare manforte ai segni zodiacali che ho appena citato.

12. Pesci

Continuate a restare della vostra idea, ovvero che se fosse disponibile una vacanza all inclusive su Marte anche con un certo grado di rischiosità vi offrireste assolutamente volontari anche per partenza immediata e soprattutto se non fossero permessi accompagnatori. Il buon umore decisamente resta dimenticato a casa insieme alle creme solari.

11. Sagittario

Ti farò una rivelazione assolutamente sconvolgente caro Sagittario. Non so se sarà più sconvolgente per te o per le persone che ti circondano. Il fatto è che in questi giorni non avrai assolutamente voglia di chiacchierare: dai gossip al tacchinaggio, dai filosofeggi da ombrellone fino alle notizie commentata al bar della spiaggia, tutto sembra assolutamente darti sui nervi e ti chiederai come un tempo tu abbia potuto essere il re indiscusso di questa pratica così fastidiosa.

10. Gemelli

Stremati: voi che normalmente siete irriducibili soprattutto in vacanza, quelli che quando tutti non vedono l’ora di andare a letto propongono l’ultimo drink e il bagno nudi di notte, adesso andreste volentieri in vacanza in una pensione per anziani. Tutta colpa di Marte ma anche di Venere a sfavore che vi rende simpatici come il guardiano notturno che va a infastidire chi pomicia quatto quatto sulla spiaggia.

9. Acquario

Sarai l’unico ad offrirsi volontario nei pomeriggi di questa settimana per intrattenere pargoletti di ogni età e lo farai solamente perché loro sono gli unici che ci cascano ancora quando tu proponi di fare un gioco divertentissimo: il gioco del silenzio! Sarai disposto anche a mettere in palio premi da tombola di capodanno pur di passare più ore possibili nell’assenza totale di interazioni umane. Scaltro!

8. Ariete

Fai davvero fatica a staccare il cervello e salterai sull’attenti non appena sentirai il pling dell’e-mail arrivare sul tuo cellulare. Non ci sarà occasione nella quale non cercherai di procacciarti nuove clienti e sotto gli ombrelloni sarai il migliore pr di te stesso. Certo, sia chiaro, la favella sciolta come i muscoli dell’insegnante di yoga al tramonto sulla spiaggia sarà di aiuto anche per flirtare con gli sconosciuti.

7. Bilancia

Ti senti un po’ in questa settimana come chi è in fila per entrare in discoteca e si sta annoiando tantissimo ma sa che nel giro di poco sarà a sculettare sopra un cubo con un cocktail in mano e una musica pazzesca nel cervello. Che poi, tu sei bravissima a goderti questa atmosfera di attesa e la saprai sfruttare al massimo come chi è in coda ma inizia già a guardarsi intorno e ad adocchiare un po.’

6. Leone

Il massimo del godimento per te in questa settimana di agosto sarà leggerti un libro in santa pace a bordo piscina oppure il quotidiano dalla prima all’ultima pagina compresi i film al cinema. Per una volta quando attaccherei bottone con qualcuno non lo farai con un secondo fine ma solamente perché davvero ti interessa quello che pensa. Il tuo cervello sarà pronto ad assorbire informazioni come il pane nella zuppetta dell’impepata di cozze.

5. Cancro

Ti senti sereno come chi ha prenotato per tempo l’ombrellone in prima fila nello stabilimento balneare storico di famiglia e non si deve porre nemmeno il problema dei programmi previsti dall’ordine del giorno. Ciò non toglie che se non avrai voglia di sfruttare questo Marte a favore per darti a gite turistiche spericolate, almeno lo userai per lanciare occhiolini lungo tutto il litorale.

4. Scorpione

Speriamo che nessuno si soffermi sulle tue doti intellettuali in questa settimana che saranno scarse come i parcheggi nelle località costiere! In compenso mi sento di dire che saprai bene esprimerti a gesti e soprattutto a gesti che facciano girare la testa alle persone che ti circondano. Il sex appeal e la voglia di sfruttarlo fino all’ultimo briciolo stanno a te come il venditore di cocco fresco sta all’ora della merenda sulla spiaggia. Inseparabile!

3. Capricorno

Sei talmente energico che non ci stupirà sentirti proporre di restare ancora per un’ultima canzone quando oramai il locale ha già acceso le luci e messo le se ti sopra i tavoli. Sappi che tutte le persone che lavorano nei locali che frequenterai non ti sopporteranno ma in compenso gli amici non vedranno l’ora di uscire con te. Nel tempo libero dal divertimento ti darai ad un’attività sportiva che nemmeno Iron Men che si prepara per le olimpiadi.

2. Toro

Sei così incontenibilmente sexy che anche quando farai merenda con il cornetto Algida al bar della spiaggia ci saranno mamme che copriranno gli occhi ai figli troppo minorenni per assistere alla scena. Il fatto è che sarai così erotica anche senza impegnarti che i baci si attaccheranno a te come cicche sotto le scarpe sul lungomare.

1. Vergine

Surfi sui piaceri e anche sui complimenti tanto che ti piacerai un casino e ti farai più selfie in questo mese di agosto di quanti tu non ne abbia mai scattati nella sua vita intera. Non è mica colpa tua ma è che anche quando ti specchi senza volerlo nella vetrina della gelateria ritieni di essere assolutamente irresistibile.