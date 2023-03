Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 marzo 2023: Ariete e Gemelli al top Oroscopo, c’è una grande novità nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 marzo 2023. Non influisce direttamente sulla classifica, perché si tratta dello spostamento di un pianeta lento: è il temutissimo Saturno che cambia le fortune dei segni. Attenzione Vergine, Gemelli e Sagittario!

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023 vede i segni di fuoco addolciti da Venere in Ariete. L'oroscopo, con Marte in Gemelli, renderà anche i segni d'aria sexy e sensuali.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 6-12 marzo 2023

Ragazzi, sedetevi, dobbiamo parlare. Questa settimana il temutissimo Saturno passa nel segno dei Pesci, e quindi cambiano i segni che hanno Saturno contro. Questi segni si devono tenere pronti a spezzare e buttare rami secchi come fossero gli stecchi del ghiacciolo. E sono: Vergine, Gemelli e Sagittario. Per ora, però, solo della prima decade.

12. Vergine

Pure Saturno ci mancava, Vergine. A parte gli alieni che invadono il tuo balcone e ti sfrattano dal divano, ritieni che in questi ultimi mesi ti sia successo di tutto. A te, poi, che vorresti solamente un po' di pace e nessuno che ti tolga il segnalibro dalla pagina dove sei arrivata.

Leggi anche L'oroscopo del 28 febbraio 2023

11. Capricorno

Hai la stessa vitalità di una buccia di banana nel bidone dell'umido. Non fai amicizia nemmeno con chi è nella tua stessa barca, perché tu vorresti una barca tutta per te. Col cavolo che condividi anche le sfighe. Insomma, ti si stia lontani almeno una decina di metri, altrimenti ti suona l'allarme.

10. Sagittario

Adesso con anche Saturno che si mette di traverso, non hai proprio nessun motivo per cercare di mantenere la calma, se non la certezza che il nervosismo aumenti le rughe. E tu con questa Venere a favore voi essere bellissimo anche dopo una serata di bagordi.

9. Cancro

Hai voglia di amore, come di svegliarti il lunedì mattina quando piove e tu devi anche fermarti a fare benzina prima di andare in ufficio. Insomma, se fosse possibile chiamare una controfigura anche per chattare col partner non esiteresti a pagarla profumatamente.

8. Bilancia

Per fortuna sei sexy, perché quanto a buone maniere fai concorrenza alle sorellastre di Cenerentola. Dici tutto quello che pensi senza preoccuparti di come possa atterrare nei cuoricini altrui. E di solito, sappi, atterra come un mozzicone di sigaretta che si spegne.

7. Pesci

Saturno arriva nel tuo segno zodiacale, e tu ti sei preparato con il cervello tirato a lucido. Hai fatto l'elenco dei buoni propositi, un piccolo piano d'azione per raggiungere gli obiettivi e anche un conteggio di pro e contro per tutte le opzioni possibili. Dì la verità, che ti sei fatto aiutare!

6. Scorpione

Sul pezzo così non ti si vedeva da tempo, e la cosa ci piace ma ci fa anche paura. Conoscendoti, infatti, quando il tuo cervello si mette in moto è un attimo vederti partire per viaggi intercontinentali veri o immaginari. Si sa che quello che uno Scorpione vuole, uno Scorpione prende.

5. Toro

Adesso che Saturno non ti rompe più le scatole puoi tornare ad essere il vero godereccio dello Zodiaco, di quelli da colazione a letto e sgarri di ogni genere. Il bello è che con Mercurio a favore ti racconterai anche delle scuse meravigliose (che chiamerai alibi) e non avrai nemmeno sensi di colpa.

4. Leone

Tu sì che devi proprio stappare dello champagne anche alle 10 di mattina, Leone. Saturno non è più opposto e nemmeno Mercurio. Anzi, Venere è a favore, e tu hai come la sensazione di essere passato dal litigare con l'Inps al riscuotere una vincita al SuperEnalotto. Goditela tutta.

3. Acquario

Leggero e spensierato come il gonnellino di una ballerina brasiliana al Carnevale di Rio. Cosi ti senti, e la cosa ti piace parecchio. Per questa settimana sono bandite tutte le figure problematiche, dal prof al commercialista, dall'amministratore di condominio al dietologo. Tu vuoi esagerare!

2. Gemelli

Ami tutti, e anche se il tuo cervello sembra aver perso quello smalto da simpaticone anche in coda al casello, tu resti comunque un fico pazzesco. Non ti trattieni dall'amore in ogni sua forma, anche se la tua forma preferita resta sempre quella orizzontale, stesi proprio. Marte ti disinibisce.

1. Ariete

L'amore ti disseta e ti sollazza, come le bollicine di CocaCola in gola quando hai davvero sete. Un godimento senza farti domande sul futuro. Il bello è che continui a lanciarti in passioni sfrenate senza alcuna rete di salvataggio, e la cosa ti dà dei brividi da bungee jumping.