video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024: Ariete e Bilancia energici La classifica dei segni più fortunati della settimana da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2024. Le previsioni di Natale ci mostreranno delle sorprese: i più amorevoli saranno i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2024: sarà una classifica un po' particolare, perché i pianeti nel cielo sembrano proprio non avere alcuna intenzione di assecondare l'umore festaiolo e soprattutto di amore cosmico. Saturno quadrato a Giove mentre Plutone resta opposto a Marte retrogrado: insomma, spesso qualche baruffa mentre abbiamo le gambe sotto al tavolo ci potrebbe addirittura solleticare la fantasia!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, le previsioni dal 23 al 29 dicembre per tutti i segni zodiacali.

12. Scorpione

Si sa che le feste di Natale non sono il tuo forte soprattutto perché gli abbracci, i sorrisoni e tutto quel tempo passato gomito a gomito con un sacco di parenti, ti innervosisce già all'antipasto. Quest'anno probabilmente esploderai molto prima della fine delle tartine sul tavolo a meno che non ti concedi qualche bollicina in più! Tra Venere e Marte tutti e due a sfavore ti consiglio di metterti seduto vicino all'uscita.

11. Toro

Concentrati sulle portate infinite di pranzi e cene che saranno le uniche espressioni di calore e affetto alle quali concederai di coinvolgerti. Per tutto il resto ti tieni decisamente in disparte da qualsiasi espressione di sentimenti e quasi quasi speri che nessuno ti abbia fatto un regalo di Natale così da non dover ringraziare sorridendo se qualcuno ti dovesse dire che ti trova meno simpatico del solito, dai pure la colpa a Venere!

10. Vergine

Non avrei davvero voglia di aprire bocca in questa settimana, nemmeno per dire la tua sull'outfit natalizio dei parenti che ti stanno antipatici. Non ti esprimi e soprattutto sembri quasi mostrare un certo disinteresse anche per le chiacchiere al tavolo. Se speri di cavartela come sempre con i regali dell'ultimo minuto sappi che quest'anno l'ingegno non sarà dalla tua parte.

9. Pesci

Il motivo per il quale siete qui in fondo alla classifica dei segni più fortunati della settimana è che proprio della vostra fantasia che sarebbe di maggior aiuto, per sfuggire alla noia di alcuni pranzi con i parenti, non se ne vede nemmeno l'ombra! La battuta pronta, la curiosità smodata o qualsiasi altro genere di diversivo intellettuale proprio non si fanno sentire. L'unica cosa che vi verrà bene sarà lamentarvi e frignare anche un po'!

8. Gemelli

Sarà davvero difficile tenervi con le gambe sotto il tavolo per più di 45 minuti consecutivi perché voi sembrate avere un impegno urgente da tutt'altra parte. Insomma Gemelli la pace, il relax, gli abbracci caldi e le chiacchiere sul nulla avranno come unico risultato quello di rendervi nervosi e farvi sbadigliare. Per fortuna sarete i primi a proporre le coccole sul divano e i film di Natale pur di fare qualcosa di divertente.

7. Capricorno

Filosofeggiare sarà il tuo hobby preferito di questa settimana e ti innervosisce parecchio quando qualcuno vorrà soltanto sparlare del parente assente o dell'ex suocera. Per te i pensieri sono profondi e soprattutto se pensi qualcosa di qualcuno glielo dici in faccia, senza mezze misure senza nemmeno aspettare il taglio del panettone. Concreto così in amore non ti si vedeva da tempo: chi non è pronto ad ascoltare le tue risposte non faccia domande.

6. Leone

Questo Marte retrogrado nel tuo segno zodiacale proprio nella settimana di Natale aumenterà a dismisura le paranoie e quella sensazione che tutti sparlino di te in cucina mentre tu stai sistemando i tovaglioli nella sala da pranzo. La possibilità che sia tu la miccia di qualsiasi discussione familiare è davvero altissima quindi se vuoi mantenere buoni rapporti almeno fino al 2025 vedi di stare zitto e muto!

5. Acquario

Avere il pianeta dell'amore e delle coccole proprio nel tuo segno zodiacale e proprio questa settimana sembra davvero un gran colpo di fortuna! Ogni volta che ti annoierai invece di essere il solito cinico penserai bene di proporre qualcosa di alternativo: dalla tombolata a un trivial pursuit per cervelloni. Siamo sicuri che se ci sei tu ci si diverte in abbondanza.

4. Cancro

Questo periodo natalizio è da sempre nelle tue corde quindi diciamo che parti già avvantaggiato, almeno rispetto alla maggior parte degli altri segni zodiacali. In più questa settimana mi sembra proprio che i pianeti ti lascino in pace, forse per metterti nella condizione migliore per sfoggiare sorrisi e regalare abbracci. In tutti i casi ti offri volontario anche per fare i pacchettini con amore per regali non tuoi. Sei proprio buono!

3. Sagittario

Tutto intorno possono anche azzuffarsi purché ti ascoltino quando dici la tua sul grado di perfezione dell'insalata russa di quest'anno. Insomma Sagittario con tutto quello che ti sembra di aver vissuto negli ultimi 12 mesi, adesso ti senti assolutamente in diritto di ignorare le paranoie di chiunque e di concentrarti soltanto sulle tue. Avrai comunque una buona parola per tutti, o almeno per chiunque voglia ascoltarla.

2. Ariete

Nonostante tutti questi tafferugli nel cielo tu, caro Ariete, sembri proprio fregartene e volerti godere ogni minuto di questa settimana in cui anche il conteggio delle chilocalorie viene temporaneamente sospeso. Anzi, conoscendo le tue energie di questi tempi, potresti addirittura essere quello che per smaltire il pranzo di Natale propone un po' di workout in cortile. Sei così di buon umore che rallegrerai le feste anche a chi proprio non lo sopporta.

1. Bilancia

Se ci fosse una classifica dei segni più buoni, oltre che quella dei segni più fortunati, in questa settimana avresti anche quel primo posto. Venere, Marte, persino Mercurio tutti a tuo favore ti rendono la persona con la quale è più bello avere a che fare anche nel trambusto dei preparativi natalizi e sotto l'ansia da prestazione dei regali da impacchettare. Qualsiasi cosa ci sia da fare tu, pacifica come l'acqua nella fontanella zen, la saprai portare a compimento alla grande.