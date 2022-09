Oroscopo di oggi mercoledì 21 settembre 2022: Ariete e Sagittario fanno follie Oroscopo di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Con il Sole negli ultimi gradi del segno della Vergine e Mercurio retrogrado, l’introspezione raggiunge livelli profondi e personalissimi.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il Sole e Mercurio si stanno per incontrare di nuovo, dato che Mercurio è retrogrado e a breve tornerà in Vergine. Il Sole, invece, continua il suo percorso diretto.

I pensieri profondi che rivisitano il nostro passato si fanno sempre più intensi.

Con la Luna nel segno del Leone il segno fortunato oggi è il Leone stesso, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Se continui a voler fare di testa tua, rischi davvero di trovarti in situazioni poco simpatiche. Con Mercurio in opposizione, che sta tirando a galla situazioni passate che considerarvi ben consolidate, puoi facilmente trovarti come Harry e Megan, che sono stati dis-invitati a una delle cerimonie per i funerali della Regina proprio da Re Carlo. Ti ritroverai a dover imparare una lezione subendone anche le conseguenze.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: riguarda la puntata di ‘Friends’ dove Monica spiega a Chandler i ‘misteri’ del corpo femminile con la metafora del baseball, prima di andare diritto alla meta.

Lavoro: parli a sproposito.

Salute: in continuo movimento, come un criceto nella ruota.

Il consiglio del giorno: per orientarti nelle costellazioni di partiti per le prossime elezioni, guarda i video dei Tik Tok realizzati dai Creator, non quelli dei politici eh. Sono perfetti per chi ha poco tempo e voglia di leggere tutti i quotidiani.

Voto 6 e mezzo

Toro

La necessità di stare sempre in un ambiente armonioso e bello oggi è ancor più sentita, a causa di una Luna un po’ dispettosa. Ti suggerisco di guardare le immagini dei progetti realizzati da Boeri per le aule scolastiche del futuro. Luoghi di pace dove tutto è studiato per far sì che gli studenti siano a loro agio e la comunicazione sia fluida e accattivante. Quasi quasi potresti applicare questo concept anche nella tua casa, perché ti piacerà moltissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: mettici un po’ di peperoncino.

Lavoro: lo scambio di idee è reciproco e stimolante.

Salute: così preso bene che sei quasi fastidioso, anche a te stesso.

Il consiglio del giorno: cerca di essere sempre coscienzioso per gli acquisti, anche per quelli compulsivi da shopping sfrenato. In questi casi scegli i maglioni per l’inverno, fatti una collana con la lana sostenibile dell’Abruzzo. Così quando torni a casa ti sentirai meno in colpa per i soldi spesi.

Voto 8 –

Gemelli

Avete proprio la faccia tosta di Victoria Cabello che, durante l’intervista con Silvia Toffanin, la punzecchia dicendole che limonerebbe volentieri con il marito Piersilvio. Lo so che Marte vi sta rendendo parecchio aggressivi, però provate a fare qualche esercizio di empatia, che con Venere a sfavore siete più ruvidi di un paio di pantaloni di vigogna indossati senza mutande e con fuori il 90% di umidità. Non so se ho reso l’idea.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: rotolarvi sotto le coperte è il vostro gioco preferito.

Lavoro: gli obiettivi sono chiarissimi.

Salute: essere sexy è un dono naturale.

Il consiglio del giorno: allenatevi a fare stretching alle labbra, non solo per maratone di baci appassionati ma per togliere anche qualche piccola ruga.

Voto 7 +

Cancro

Sei sempre dalla parte di chi sa esprimere apertamente le proprie delusioni, grazie a una Venere che ti rende ancora più sensibile. Infatti, invece di sorridere alle smorfie della mamma del giocatore coreano che rimane delusa dopo la figuraccia del figlio nel campo da gioco, tu resti iper-serio. Con i sentimenti (e con la famiglia) non si può assolutamente scherzare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fai di tutto per soddisfare il tuo partner.

Lavoro: un po’ troppo buono, occhio a chi potrebbe approfittarsene.

Salute: capire quello che ti sta succedendo è più difficile di una versione di greco del terzo anno di Classico.

Il consiglio del giorno: segui la coraggiosa Teal Lehto, che racconta le condizioni dei fiumi nel mondo. Lei, che è una istruttrice di rafting, sta infatti testimoniando il cambiamento delle acque fluviali. Non piangere però ogni volta che ti dice che è scomparsa una spiaggetta, o dove prima c’era un ruscello adesso ora restano solo dei sassi.

Voto 6 e mezzo

Leone

Se da una parte hai tutte le energie, sia fisiche che mentali (grazie a Mercurio e a Marte), e ti senti in grado di fare di tutto, dall’altra c’è sempre Saturno contro pronto a pungolarti. Cerca di non fare come il passeggero di una nave da crociera che, dopo aver litigato furiosamente con la con compagna, per non vederla più, si lancia direttamente in mare. Ricordati sempre che tu hai Giove dalla tua pronto a salvarti in qualsiasi situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: più sexy di Dita Von Teese.

Lavoro: ogni volta che qualcuno obietta le tue decisioni, conta fino a dieci.

Salute: un buon allenamento a pausa pranzo ti aiuta a tenere a bada i tuo nervi un po’ troppo scattanti.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Richard Avedon a Palazzo Reale a Milano, così potrai prendere ispirazione per farti fare qualche foto mettendoti nelle stesse pose delle dive più celebri al mondo immortalate dall’artista.

Voto 7 +

Vergine

Sei sempre aggiornatissima sul gossip, meglio di d'Agostino, il patron di Dagospia. Perché Venere ogni volta che si parla d’amore ti fa rizzare le antenne meglio di un radar, e riempire il tuo cuoricino di pura gioia. Ti piace così tanto parlare di sentimenti e di coppie felici che alla notizia di Alessandra Amoroso fidanzata con Aiello tu addirittura ti sei trovata a fare la hola e a cantare a squarciagola ‘L’amore è una cosa meravigliosa’ di Bocelli.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: al tuo radar non sfugge nulla.

Lavoro: punti tutto su concretezza e nodo della cravatta perfettamente diritto.

Salute: infastidita da tutti questi sbalzi di temperatura.

Il consiglio del giorno: tra i vari appuntamenti settimanali, segnati che la nuova edizione di ‘Amici’ parte questa settimana. Ormai tutte le tue serate sono occupatissime da programmi e serie da seguire sul tuo amatissimo divano.

Voto 7

Bilancia

Sono certa che anche tu nel sentire la canzone “Mutandine” di Francesco Niente, avresti storto il naso e cassato in modo molto diretto questa performance, come Maria de Filippi durante il programma ‘Tu si che vales’. Con Marte dalla tua, a qualsiasi tipo di volgarità tu reagisci con un secco no. Le tue convinzioni e principi sono assolutamente ferrei.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: insegui il piacere in ogni sua variazione.

Lavoro: ogni decisione presa diventa subito legge.

Salute: morbida solo sotto alle coperte.

Il consiglio del giorno: Preparati ad essere un po’ sconvolta dai look più strampalati della Milano Fashion Week. Ricorda che durante quei giorni non si può assolutamente essere dei tradizionalisti bacchettoni.

Voto 8

Scorpione

Metti un bel cartello fuori dal tuo ufficio, dicendo che oggi è meglio starti alla larga. Infatti, con la Luna storta, potresti ferire verbalmente e non con il tuo pungiglione velenoso. Cerca però di non andare troppo a fondo, perché potresti anche tu ricevere un bel cartellino rosso, che ti obbliga alla panchina almeno per un paio di giornate, proprio come è successo a Pierangelo di Maria la scorsa domenica. Ci vuole sempre la buona misura in tutte le cose.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: nel tuo comodino c’è tutto il catalogo dei prodotti della Lelo.

Lavoro: sei come la ghigliottina di Insinna, tranci di netto ma senza giocare.

Salute: vuoi ascoltare solo buone notizie.

Il consiglio del giorno: rileggiti i mitici libri di Stephen King, che nonostante siano usciti ormai da qualche decade, sono sempre in cima alle classifiche dei libri più amati e letti. Da rispolverare per fare una bellissima figura all’aperitivo con gli amici.

Voto 7 +

Sagittario

Venere che non sorride per nulla in questo periodo ti mette in crisi profonda, dubitando sia del tuo fascino che delle tue capacità di relazione e di rendere le persone di fianco a te felici. Pare che anche JLo stia vivendo le tue stesse preoccupazioni, visto che a pochi mesi dal matrimonio con Ben Affleck lei stia già temendo una crisi a causa di noia e poca verve nel loro rapporto. Metti un po’ da parte questa paranoia e cerca di vivere al meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: troppo preoccupato per godertelo.

Lavoro: se già tu parti poco convincente, il risultato positivo è quasi da escludere. Datti una mossa.

Salute: urge una ricarica di sonno di almeno dieci ore no stop.

Il consiglio del giorno: guarda gli episodi della seconda serie ‘Wings Saga’ la sera sul tuo bel divano per rifocillare le tue scarse energie, meglio se con tisana e copertina.

Voto 6

Capricorno

Per tutti i tuoi dubbi linguistici (ora ancor più motivati a causa di Mercurio che ti suggerisce la risposta sbagliata), puoi contattare l’Accademia della Crusca. Pare infatti che ogni giorno ricevano come minimo una trentina di domande che vanno dalla più semplice come ‘qual’ è’ con o senza apostrofo a quelle un pochino più fantasiose. Non ti preoccupare perché rispondono puntualmente a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore : il talamo dell’amore è il tuo tempio da venerare quotidianamente.

Lavoro:i cambiamenti li lasci fare agli altri.

Salute: per essere certi che tu abbia capito bisogna ripeterti almeno un paio di volte i concetti, anche quelli base.

Il consiglio del giorno: Tra i vari modelli di biciclette elettriche di recente è uscito anche il tandem, perfetto per le gitarelle fuori porta con il tuo dolcissimo partner. Sono certa che lo metterai a breve nella tua wishlist.

Voto 7

Acquario

Tu che sei sempre aggiornatissimo sugli sviluppi della tecnologia nella vita quotidiana di certo non ti è sfuggito lo studio che sta effettuando il Comune di Milano sul robot per aiutare i bambini ad attraversare la strada. Queste sì che sono passioni da vero nerd e ora che hai Mercurio dalla tua oltre a leggere le varie news puoi anche impegnarti a capire e studiare esattamente come funzionino. Giusto per aggiungere un’altra cosa ala tua già foltissima to do list.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un vero mandrillone.

Lavoro: sei su mille fronti.

Salute: lo sport è per te assolutamente fondamentale, da fare tutti i giorni, più volte al giorno.

Il consiglio del giorno: a breve si terrà a Milano la Wine Week, da non perdere per nessun motivo. Dovrai cercare di farla incastrare tra i 1000 impegni della tua agenda. Sono certa non sarà un gran problema.

Voto 8 –

Pesci

La città di Milano gioverà moltissimo sia a livello energetico che economico della settimana della moda. Voi che avete Marte contro state cercando di capire quale transito positivo possa farvi uscire da questo empasse energetico per tirare su le vostre chiappone dal divano. Vi avverto che ci vorrà ancora un po’ ma voi avrete tutto il tempo per pianificare il vostro ritorno alla vita.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: basta fare la bella addormentata che aspetta il bacio del suo principe.

Lavoro: alla ricerca di uno scopo.

Salute: la parte più interessante dell’allenamento è il bar della palestra.

Il consiglio del giorno: prendetevi cura dei capelli con maschere e ricostituenti perché dopo un’intera estate trascorsa sotto sotto il sole c’è bisogno di nutrimento per limitare la classica caduta del pelo nel cambio di stagione.

Voto 6