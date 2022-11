Oroscopo di oggi martedì 8 novembre 2022: Toro e Scorpione dall’emotività incontrollata Oroscopo di oggi, martedì 8 novembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi il cielo è molto potente: c’è la Luna piena in Toro con eclissi. In più, Urano congiunto alla Luna porta grande agitazione, emotività incontrollata e desideri irrefrenabili.

L'oroscopo di oggi, martedì 8 novembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Si prevede una certa tensione planetaria, perché oltre alla Luna piena tra Toro e Scorpione e all'eclissi lunare c'è anche una congiunzione di Luna e Urano, il pianeta dei colpi di scena, e Sole e Luna insieme contrastano con Saturno. Insomma le discussioni rimandatele almeno di 48 ore.

Con una Luna così intensa, direi che il segno fortunato sia il segno della Bilancia, che resta quasi esclusa dalle potenti energie, mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone che dovrà vedersela con le sue emozioni profonde.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei davvero incontenibile, perché dominato da Marte e da una necessità impellente di esagerare. Probabilmente pensi che con l’eclissi di Luna tu sia protetto da questo momento di ‘buio’ tanto da metterti a nudo, proprio fisicamente, lanciando via come in uno streap-tease anche la foglia di fico. Con grande probabilità anche Patrizia Rossetti, che si denuda come ‘mamma l’ha fatta’ al Grande Fratello Vip, deve avere i tuoi stessi impulsi esplosivi. Tieni una vestaglia di seta alla mano.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: tu oggi vuoi andare diritto al sodo senza alcuna smanceria.

Lavoro: non sei in grado di controllare la tua voce nemmeno quando ti raccontano le marachelle del capo. Occhio.

Salute: sei così poco delicato che quando entri dalla porta di casa ti sentono anche i vicini che abitano 2 piani di sotto.

Il consiglio del giorno: per placare la tua libido puoi sempre fare un po’ di sport. Iscriviti subito a un bel torneo di tennis che ti impegni tutto il giorno.

Voto 7 –

Toro

Mio caro Torone, prepara subito un barattolo di Nutella per consolarti fin dal primo mattino, dal grande Tzunami emotivo di oggi, causato sia dalla Luna piena che dall’eclissi. Ti sentirai come l’ufficiale che non riesce a sfilare il guanto per porgere la mano al Presidente Mattarella, creando un momento di imbarazzo. Invece di prendertela con te stesso, se tutto non fila liscio come ti aspetti, per oggi fai spallucce, indossa il tuo sorriso migliore e pensa: ‘c’est la vie’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: te ne tieni alla larga perché non ti ricordi neppure l’ABC.

Lavoro: oggi è meglio optare per fare il ‘passacarte’.

Salute: sei infastidito da tutto e da tutti. Come darti torto.

Il consiglio del giorno: impara l’auto massaggio per facilitare il flusso intestinale. Ricorda che l’intestino è considerato il nostro secondo cervello, e in questo momento di ingorgo emozionale massaggiare la pancia in senso orario è un vero piacere, e aiuta ad espellere anche i peggiori sassi sullo stomaco.

Voto 5 –

Gemelli

Vi impegnate solo quando c’è un ritorno di interessi, da bravi strateghi. Sono certa che riuscirete a convincere tutte le persone che conoscete a firmare le petizioni per far sì che le serie tv da voi adorate continuino ad essere prodotte dalle varie piattaforme on demand. Proprio come fanno i fan che stanno salvando le serie Star Trek e Skam dalla imminente chiusura. Mi raccomando, quando fate queste grandi mosse militaresche suggerite da Marte, cercate di camuffare un pochino le vostre intenzioni con un più alto proposito.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: come al supermercato prendete solo quello che volete mangiare per cena.

Lavoro: vi piacciono le situazioni impossibili e complicate da risolvere, come gli indovinelli di fisica degli ingegneri.

Salute: vi piace stare in movimento perenne, come i Labrador a cui bisogna lanciare continuamente la pallina.

Il consiglio del giorno: ascoltate il rock impegnato di Bob Dylan.

Voto 7 –

Cancro

Il tuo lato accudente ed emotivo emerge in modo preponderante, grazie alla Luna piena e all’eclissi. Per cui, tutta la tematica riguardante la casa e i tuoi effetti saranno per te un vero pallino fisso. Sono certa che adorerai girare per le strade di Milano, nei luoghi segnalati dall’account Instagram @stooping_Milano, per recuperare tutti i mobili lasciati per strada, perché pensi che a parenti e amici possano servire. Metterti a servizio degli altri e fare anche un po’ da traslocatore o interior designer, per te non sarà un problema.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sarà impossibile dirti di no.

Lavoro: riesci a convincere tutti a fare quello che vuoi facendo gli occhioni languidi e coccolosi del Gatto con gli Stivali.

Salute: oggi sarà come il giorno del tuo compleanno, con tutti i tuoi cari vicini e pronti a cantarti la canzoncina ‘tanti auguri’ e riempirti di regali.

Il consiglio del giorno: vai a fare un giro di shopping nei negozi specializzati in decorazioni di natale, per acquistare le nuove palline per l’albero.

Voto 8

Leone

Vorresti tanto trovare una via di fuga da questa Luna piena e dall’eclissi, e anche da questo periodo in cui tutti i pianeti che sono legati al cuore e alla ragione, Venere e Mercurio, ti sono contro. Nel frattempo che riesci a trovare il modo per superare tutto questo ingorgo, ricordati di non fare come l’operatore sanitario che finge un’emergenza per evitare il traffico, ma pubblica il video della sua ‘bravata’ su Tik Tok e ora è nei guai. Quando fai una marachella deve rimanere un assoluto segreto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti come le lucine di Natale che non sono state collegate alla corrente.

Lavoro: padroneggi perfettamente la tecnica della ‘tappezzeria’, la capacità di mimetizzarsi con il fondo della stanza. Ma ti sta davvero stretta.

Salute: non è il momento per fare azzardi, anche fisici.

Il consiglio del giorno: prendi una posizione sull’annosa questione del reggiseno, se sia meglio portarlo oppure no. Tranquillo, perché al momento non c’è una risposta giusta.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Impossibile non notarti con quel fare disarmante alla Edoardo Tavassi, che quando vede Micol Incorvaia che entra nella casa del Grande Fratello le dice seraficamente: ‘senza i filtri di Instagram non ti avevo riconosciuta’. Ecco Verginona mia, vedi di non esagerare pensando che l’eclissi di oggi possa mascherarti, perché in un modo o nell’altro ti si può sempre riconoscere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti piace molto quando prima di ogni approccio ti viene chiesto: permesso.

Lavoro: bisogna abituarsi alle tue montagne russe decisionali, perché sono peggio dell’andamento di Wall Street.

Salute: tu vuoi o tutto o niente, nello stesso identico momento. Deciditi.

Il consiglio del giorno: prepara il dolce Mont Blanc, panna, meringa e marron glacé, così da mettere d’accordo palato, estetica e prodotti di stagione (per i marroni ovviamente).

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Affronti questa eclissi e Luna Piena come se fosse l'anniversario di un grande evento, tipo i 25 anni dall’uscita del secondo album delle Spice Girls. Infatti, per te questo è il momento in cui ti si spalanca una porta su una consapevolezza più emotiva, che riguarda la sfera delle tue relazioni amorose. Forse anche per le mitiche Spice, mentre hanno lavorato sull’album Spiceworld 25, è riaffiorata la voglia di tornare tutte insieme a solcare i palchi degli stadi di tutto il mondo all’inno: Viva Forever!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore segui sempre il tuo stomaco e sei molto ‘vorace’.

Lavoro l’etica torna a gran voce nel tuo vocabolario, sia scritto che orale.

Salute: a ogni colore viene abbinata un’emozione, e tu oggi ti vesti tutta di rosso, che è l’amore passionale.

Il consiglio del giorno: per bilanciare il sapore del pane ‘sciapo’ toscano bisogna abbinare sapori decisi e molto salati. Mi raccomando.

Voto 7

Scorpione

Ti senti esattamente come la studentessa prodigio Carlotta Rossignoli, laureata in tempi record in medicina. Con questo cielo sfavillante, però, devi stare molto cauto, perché come per la studentessa, soubrette e socialite, anche tu rischi forti critiche, proprio dall’eclissi di Luna che scoperchia interi bauli pieni di sensibilità che tu avevi pensato ingenuamente di nascondere in un angolino. Insomma, mio caro, ti tocca un piccolo esamino di coscienza, ma visti i tuoi pregressi ‘scolastici’ non sarà un problema.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: più irresistibile di una vetrina di pasticcini.

Lavoro: capisci sempre tutto al volo anche quando cercano di farti uno sgambetto. Tu però non rispondere subito con un chiaro ‘J’accuse’ alla Émile Zola. Usa la diplomazia.

Salute: le emozioni viaggiano a braccetto con il corpo in un equilibrio perfetto.

Il consiglio del giorno: impara a dire ‘Ti amo’ tutti i giorni alle persone a cui tieni.

Voto 8 e mezzo

Sagittario

Con questa Luna piena, e soprattutto con l’eclissi, verranno a galla tutti gli inghippi che riguardano ‘sesso, soldi e potere’, tipo come la finta storia di Totti che ha restituito le borse super firmate a Ilary, quando in realtà le aveva nascoste nella spa di casa e lei le ha ritrovate facendo aprire dal fabbro la porta, chiusa da settimane. Eh sì mio caro, cerca di tirare fuori il tuo sorriso migliore e qualche buona scusa, se verrai colto con le mani nella marmellata. Succede a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: al momento i tuoi desideri amorosi non si possono ancora realizzare.

Lavoro: oggi non ne va dritta una. Fattene una ragione.

Salute: sei fragile come una foglia ingiallita che sta per cadere dall’albero.

Il consiglio del giorno: vai a riempirti gli occhi di bellezza in un’importate museo, tipo gli Uffizi a Firenze.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Devi provare a fare il ‘bravo’ oggi perché tra la Luna piena e l’eclissi tu hai lo stesso mood di Pillon che vuole querelare tutti i suoi haters, e così rendere giustizia a mesi di silenzio e moderazione. Ricorda sempre che la rivoluzione non si può fare in un solo giorno, e domani potresti già pentirtene.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tu vuoi o tutto o niente. Avvisa il partner eh!

Lavoro: sei in assoluto la persona più affidabile in cui mettere in mano le sorti di tutti i dipendenti. Ti senti già un filino sotto torchio vero?

Salute: la puntualità è tutto per stare bene. Anche i baci hanno un loro orario.

Il consiglio del giorno: sulle nostre montagne è finalmente tornata la ‘Dama Bianca’ (per chi non lo sapesse è la neve) preparati subito per il primo week end di apertura degli impianti da passare in montagna.

Voto 7 e mezzo

Acquario

La sensazione di oggi per te sarà come guardare dal finestrino del treno Locarno-Domodossola, e notare che i colori del foliage sono spenti. Su questo fenomeno effettivamente esiste uno studio internazionale che riguarda la trasformazione cromatica dovuta al surriscaldamento globale. Per te, personalmente, invece, si tratta di un annebbiamento emotivo dovuto alla potentissima Luna piena e all’eclissi di oggi. Cerca di non optare per un paio di occhiali spessi come fondi di bottiglia nella speranza che tutto torni più luminoso, aspetta almeno fino a domani. Vedrai che la situazione cambierà.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: metti il cartello con scritto: fuori servizio.

Lavoro: trova la pazienza per rispondere pacificamente a domande fastidiose, sarà come cercare un ago in un pagliaio.

Salute: corri come un disperato ma sul tapis roulant. Quindi non vai da nessuna parte.

Il consiglio del giorno: imparare la meditazione ‘Trascendentale’. Vedrai che ti aiuterà a superare questa giornata.

Voto 6 –

Pesci

Spesso vivere delle situazioni che immaginiamo essere particolarmente complesse e annose è più semplice di quello che si pensi. Proprio come la pubblicità all’interno dell’abbonamento base di Netflix, che alla fine risulta meno disturbante di tutta la polemica che è stata fatta a priori. Così per voi anche la Luna piena e l’eclissi di oggi non saranno un vero strapazzo, bensì possono far emergere la parte più decisa e potente che solitamente nascondete sotto la vostra dolcezza. Mi sembra un ottimo punto da cui partire per farvi rispettare. Altro che dolci peluches, tirate fuori gli artigli.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete voi a tiare le fila della relazione. Divertitevi!

Lavoro: oggi lancerete delle stoccate da viperette con lingua biforcuta.

Salute: con quella faccina d’angelo potete ottenere tutto.

Il consiglio del giorno: nel menù settimanale, dovreste tagliare l’apporto di calorie animali. Potreste iniziare con il tradizionale venerdì di magro.

Voto 7 +