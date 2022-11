In arrivo la Luna Piena in Toro l’8 novembre 2022 con eclissi: esplode il desiderio La Luna piena nel segno del Toro dell’8 novembre 2022 sarà anche eclissi di Luna. Le emozioni saranno incontenibili ed avranno a che fare con i nostri bisogni, i piaceri e tutto quello che di carnale e corporeo c’è nelle nostre vite.

Martedì 8 novembre 2022 ci sarà la Luna piena in Toro che sarà anche eclissi di Luna. Già la Luna nuova del 25 ottobre è stata un'eclissi, in quel caso di Sole. Le eclissi amplificano la forza della fase lunare, così questa Luna piena sarà ancora più intensa.

La Luna piena in Toro è l'esplosione del desiderio, dei bisogni più naturali, viscerali, istintivi e concreti. Il Toro è un segno di terra, amante di tutti i piaceri della vita dei quali godere senza pensieri. Dal cibo all'ozio, dal sesso alla condivisione con gli amici. Per questo la Luna piena in Toro amplifica il nostro bisogno di avvicinarci ai piaceri e di integrarli al meglio nella nostra vita.

Secondo le antiche conoscenze naturaliste, questo plenilunio è conosciuto anche col nome di Luna Piena del Castoro. In questi giorni, infatti, i nativi americani mettevano le trappole per i castori per procurarsi pellicce per l'inverno.

Il significato della luna piena in Toro di martedì 8 novembre 2022

Come sempre con la Luna piena ci possiamo sentire nervosi, tesi e irrequieti e con l'eclissi i bisogni vengono indagati ancora più in profondità. Non stupitevi se verrete presi dall'ansia di sistemare i vostri beni, di assicurarvi stabilità e di rintanarvi nei piaceri, qualsiasi essi siano. Dove la Luna piena fa esplodere le emozioni, il Toro rende i bisogni fisici e materiali ancora più impellenti.

Usiamo la Luna piena in Toro con eclissi per guardare nella nostra vita con lucidità e comprendere quanto tempo dedichiamo al nostro benessere. Ai piaceri, al tempo libero, ai nostri hobby e ai piaceri fisici.

Spesso, frastornati dai pensieri, dimentichiamo i nostri bisogni fisici come riposare, mangiare sano, fare attività fisica, passeggiare nella natura e condividere tempo e amore con le persone che ci stanno vicino. I bisogni fisici sono importanti per il nostro equilibrio, e con questa Luna piena in Toro possiamo guardarli di nuovo con onestà.

Gli effetti della luna piena in Toro su tutti i segni zodiacali

Toro, Acquario, Scorpione e Leone i segni più sollecitati da questo plenilunio: occhio alle emozioni, che saranno davvero incontrollabili.

Ariete

Le energie ci saranno ma saranno per lo più sfogate sotto le coperte. Nessuno se ne lamenterà.

Toro

Sarai sollecitatissimo da questa Luna piena proprio nel tuo segno. Il tuo bisogno di avere sotto controllo il tuo benessere sarà fortissimo. Occhio a non strafare!

Gemelli

Le energie, ma anche le domande profonde e i pensieri intensi affolleranno la tua mente. Ci sarà bisogno di ottimi amici intimi coi quali confidarsi, ma anche di tempo per approfondire quello che viene a galla nella tua testa.

Cancro

Le emozioni saranno incontenibili, ancora più del solito. Preparati a lacrime facili ma anche a non resistere al bisogno di abbracci fortissimi.

Leone

Sei tra i segni più sollecitati da questa eclissi: difficile mantenere i nervi saldi, ma soprattutto hai bisogno di buttare fuori, urlare tutti i tuoi bisogni.

Vergine

Senti che è il momento di sfogare tutto quello che tieni imbrigliato dal senso del dovere. Direi che anche qualche colpo di testa non può fare che bene!

Bilancia

Hai voglia di lasciarti andare ai piaceri di ogni genere e, per la prima volta, senza preoccuparti di quello che pensano gli altri. Insomma, una grande liberazione.

Scorpione

Di sicuro sei tra i segni più coinvolti da questa Luna piena. Si sa che i piaceri sono una parte importante della tua personalità, ma questa volta li vedrai sotto una luce più immediata, concreta, desiderante.

Sagittario

Sei sotto pressione per colpa di Marte, quindi questa Luna piena in Toro potrebbe essere la miccia che accende la tua esplosione nervosa. Fà comunque che sia fruttuosa.

Capricorno

Riscoprirai il tuo elemento terra, che spesso vivi solo come senso del dovere, e che invece è fatto di piaceri, desideri, voglia di mordere la vita senza sconti. Oggi riprogramma i tuoi obiettivi.

Acquario

Sei sollecitatissimo da questa Luna piena. Hai l'impressione di barcollare e di perdere l'equilibrio, ma forse ne hai proprio bisogno.

Pesci

Senti sempre molto forte questa fase lunare, che oggi ti parla di determinazione: non vedi ostacoli tra te e quello che desideri, e questo potrebbe avere i suoi risvolti positivi.