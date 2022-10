Oroscopo di oggi martedì 4 ottobre 2022: Vergine e Toro mettono le cose in chiaro Oroscopo di oggi, martedì 4 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Mercurio è finalmente tornato a viaggiare in moto diretto, e anche in un segno che ama molto: la Vergine. Certo, resta confuso e frastornato, ma con ottime possibilità di miglioramento intellettuale.

L'oroscopo di oggi, martedì 4 ottobre 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Mercurio è ufficialmente tornato a viaggiare in moto diretto.

Resta ancora confuso a causa dell'opposizione a Nettuno, ma direi che il pensiero ricomincia ad essere fattivo e propositivo. Le paure trovano quantomeno una spiegazione razionale.

La Luna oggi si divide tra due segni contigui. La mattina sarà nel segno del Capricorno, mentre nel primo pomeriggio entra in Acquario. Il segno fortunato quindi sarà il Toro e il segno sfortunato l'Ariete, ma solamente fino all'ora di pranzo!

Ariete

Lo so che pensi che attaccando per primo, come suggerisce Marte, tu possa metterti in una posizione di forza, ma rischi di eccedere. Come il principino George che, escluso dai compagni di classe, li minaccia facendosi scudo con il futuro ruolo del padre (il Re, in effetti). Spesso è meglio mostrarsi simpatici e leggeri, di sicuro verrai accolto meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non prepararti alla battaglia perché all’orizzonte non c’è nessuna conquista.

Lavoro: senza lo charme che ti contraddistingueva fino a settimana scorsa, le trattative vanno per le lunghe.

Salute: decisamente scorbutico, anche quando ti si vuole fare un complimento. Tu rispondi con un imperioso ‘sgrunt’.

Il consiglio del giorno: cerca la ricetta della torta di Nonna Papera, un ottimo rimedio per il tuo pessimo umore.

Voto 5 e mezzo

Toro

Hai una meravigliosa capacità di spiegare e proporre qualsiasi tema, proprio come Courteney Cox che, vestita come nel celebre spot dei Tampax che l’ha resa celebre negli anni '80, parla apertamente del tabù della menopausa e del sesso over '50. Con i favori di Mercurio hai la delicatezza per trattare qualsiasi tipo di argomento. Quasi quasi dovresti pensare di metterti in politica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai poco tempo per dedicarti a questa pratica che richiede un certo impegno, ma tu hai testa solo per altro.

Lavoro: zelante e concentratissimo, guai a chi ti mette i bastoni tra le ruote.

Salute: la tua determinazione trascina tutto e tutti, meglio di un bue l’aratro.

Il consiglio del giorno: leggi il libro di Mauro Corona “Le tre volte che ho rischiato di morire” per capire che anche tu, ogni tanto, dovresti porti dei limiti.

Voto 7

Gemelli

Appena vedi un palchetto oggi, vorresti subito fiondartici sopra per iniziare un qualsiasi tipo di comizio o celebrazione. Tipo l’altare installato sui Navigli per promuovere il programma quattro matrimoni, dove un simpaticissimo Costantino della Gherardesca, vestito da Elvis, celebra matrimoni. Purtroppo, con Mercurio contro, il vostro discorso agli sposi potrebbe essere deludente e pieno di fraintendimenti. Per il momento ascoltate e prendete appunti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: nessuno può resistervi.

Lavoro: mascherate le vostre dichiarazioni in battute umoristiche, così farete sempre la figura di quelli che sanno scherzare su tutto.

Salute: il ciuffo è più impomatato di quello di Elvis.

Il consiglio del giorno: cercate un ufficio di coworking per fare nuove conoscenze e mettere le basi per nuovi business.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Senti la profonda necessità di essere comodo, soprattutto ora che hai Venere contro, e senti che qualsiasi cosa tu indossi la mattina ti fa sembrare come se avessi indossato un sacco nero, quello della spazzatura. Sei totalmente d’accordo con la decisione della compagnia Virgin Atlantic di far scegliere direttamente alle hostess quale sia il mix di divise che preferiscono. Purtroppo per te, ma anche per loro, la tutona da divano non è tra le opzioni.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: al momento non la metti tra le tue priorità, più per senso realistico che per necessità.

Lavoro: per farti ascoltare non dovresti alzare la voce, ma la mano. È un piccolo stratagemma che funziona sempre.

Salute: non passare inosservato. Ok alla tuta ma in colori fluo.

Il consiglio del giorno: acquista un pallet di legna per tue serate in solitaria davanti al camino. L’abbinamento perfetto è con tisanina e plaid.

Voto 6 e mezzo

Leone

Se venissi invitato a presenziare a un grande evento e fare la passeggiata sul Red Carpet, goditelo fino in fondo, come hanno fatto di recente il duo social ‘lemammedimerda’. Questo è proprio il tuo momento, grazie a Venere, per stare sotto i riflettori. E tu goditeli tutti, non importa quanti applausi o fotografi ci siano. Tu congratulati con te stesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come il Pocket Coffee. È la carica del caffè più l’energia del cioccolato.

Lavoro: godi di piccole e grandi soddisfazioni.

Salute: un vero equilibrista a tutto tondo. Manda il Cv al Cirque du Soleil.

Il consiglio del giorno: vai ad una bella festa in maschera, magari con il tema tarocchi (ce n’è una il prossimo week end vicino a Capalbio). Ti meriti un po’ di svago.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Credi profondamente che per avere una bellezza eterna, ci si possa aiutare con qualche escamotage "clinico", ma comunque bisogna partire da un’ottima base. L’esempio lampante è la meravigliosa cinquantottenne Monica Bellucci, che può vantare ancora un forma e una pelle pazzesca. Per quel risultato però, mia cara, bisogna anche lavorare fisicamente, e tu con Marte contro, non sei disposta nemmeno a fare 10 m sul tapis roulant. Studiare il rapporto di calorie ingerite e consumate non basta. Devi proprio muovere le chiappette.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: baci e coccole ti annoiano.

Lavoro: hai sempre la risposta giusta.

Salute: l’unica attività che vuoi fare è leggere l’intera saga del Signore degli Anelli in tempo record. Ti assicuro che non è poco.

Il consiglio del giorno: visto che la tua mente galoppa, potresti iniziare a costruire un tesoretto per mandare i figli nelle migliori università. Chiama subito il tuo consulente finanziario.

Voto 7 +

Bilancia

Con questa Venere pazzesca nel tuo segno vorresti anche tu fare lo stesso esperimento di Bella Hadid, che si è fatta spruzzare un abito direttamente sul corpo alla Paris Fashion Week. Infatti anche tu ti senti praticamente perfetta così come mamma ti ha fatta, da ammirare, rimirare e soprattutto da invidiare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei una vera dea dell’amore.

Lavoro metti un goccio d’amore nelle email per farle diventare irresistibili.

Salute: sei un trionfo di fascino e bellezza. Non c’è molto altro da dire.

Il consiglio del giorno: acquista un gratta e vinci in tabaccheria per tentare la fortuna. Visto il trend positivo di certo troverai il biglietto fortunato.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Le tue osservazioni sono pungenti e dissacranti, non solo a causa di una luna avversa (ma nel pomeriggio). Proprio come i commenti di Teo Mammuccari, che stroncano in pieno la simulazione di un orgasmo da parte di Belen nella scenetta a ‘Tu si que Vales’ dal film ‘Harry di presento Sally’. Per attizzare il fuoco di passioni non bastano certo quattro gemiti finti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: su questo campo tu chiedi fatti, le chiacchiere non ti interessano.

Lavoro: più che velenoso, il tuo punto di vista è lapidante.

Salute: va bene muoversi, ma unicamente per lo stretto indispensabile.

Il consiglio del giorno: a Trastevere è nata l’iniziativa del libro sospeso. Un luogo dove puoi lasciare i tuoi libri e prenderne degli altri. Vai subito con il plico di quelli letti e straletti e con la curiosità di trovarne di nuovi e accattivanti.

Voto 8 –

Sagittario

La tua capacità di esprimerti zoppica, tant’è che trovi qualsiasi scusa per limitare ogni tipo di comunicazione, sempre a causa di Mercurio contro. Anche lo studente nel napoletano, che ha provato a convincere il sindaco con un messaggino di WhatsApp a chiudere le scuole a causa delle violenti piogge, è stato subito bacchettato a causa di un ‘assai’ di troppo. Il primo cittadino, infatti, notando la scarsa conoscenza della grammatica, vorrebbe quasi prolungare le scuole fino a fine luglio. Mi raccomando rileggi sempre quello che scrivi almeno tre volte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non sei ancora pronto a metterti le scarpette da ballo.

Lavoro: vorresti chiedere un fermo comunicazione fino a data da definirsi. Poco probabile.

Salute: metti la tua ansia da prestazione da parte.

Il consiglio del giorno: vai in una boutique di Valentino per provare un abito meraviglioso e sentirti bello da morire. Meglio di qualsiasi seduta dallo psicologo.

Voto 7

Capricorno

L’unica cosa che ti interessa del mondo del fashion e dell'idea di Valentino di voler riportare la moda per strada, riguarda la crescita dei fatturati. Mercurio, infatti, domina questo tuo periodo in cui tutto quello che pensi è solamente il numero che si trova in fondo a destra nel bilancio. L’importante è che cresca, poi se anche il contorno è bello tanto meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è una scocciatura da evitare con qualsiasi scusa.

Lavoro: vuoi assolutamente essere il primo della classe.

Salute: la determinazione è in qualsiasi cosa fai. Tu sia sempre al massimo.

Il consiglio del giorno: più che valutare il tuo utilizzo privato delle mini moto elettriche tu sei più interessato se possa essere o no un buon investimento. Fai un bel business plan per scoprirlo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sei pronto a partire con il marchio Fay per il progetto nelle terre estreme. Con Marte dalla tua puoi affrontare qualsiasi clima in qualsiasi situazione, dal caldo tropicale al ghiaccio artico. In più c’è anche Venere che ti aiuta ad essere sempre bello e affascinante da morire. Da copertina delle riviste patinate.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: voglioso a tutte le ore del giorno e della notte.

Lavoro: ad ogni tua frase c’è la curva di tuoi fans che fa la olà.

Salute: instancabile meglio di una pila duracell.

Il consiglio del giorno: vai al Maker Fair a Roma per connettere le persone all’idee. Un’occasione di convivialità e anche proficua e livello lavorativo.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Lo so che vorreste subito un riscatto amoroso adesso che Venere non è più in opposizione. Occhio, però, a non farvi trascinare dalle fantasie proprio come la Gegia che al grande fratello VIP presenta il fidanzato turco Mehmet. Peccato che lui dichiari di non averla mai incontrata in vita sua. Ricordatevi che le relazioni ci impiegano un po’ a decollare, non bastano un paio di settimane di messaggini.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: occhio a voler subito strafare.

Lavoro: le risposte giuste sono finite in fondo al cassetto con le tute da sci.

Salute: allenarvi per i caldi abbracci è più faticoso di quello che pensate.

Il consiglio del giorno: Guardate il film ‘Ticket to Paradise’. La critica lo ha cassato, ma per voi sarà sicuramente una bella fuga dalla realtà a tema romantico. Perfetta per una serata rilassante.

Voto 6 –