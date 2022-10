Oroscopo di oggi martedì 25 ottobre 2022: Scorpione e Pesci coinvolti dall’eclissi Oroscopo di oggi, martedì 25 ottobre, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi vedremo la Luna nuova in Scorpione, con eclissi di Sole. Lo Scorpione è di suo un segno profondo e introverso, che oggi andrà a scovare le sue emozioni profonde.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di oggi, martedì 25 ottobre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Quello di oggi è l’oroscopo dell’eclissi di Sole, con Sole e Luna che si congiungono nel segno dello Scorpione. Pronti ad un momento di grande rivisitazione delle vostre passioni?

Con la Luna nuova in Scorpione, il segno fortunato oggi è il Cancro e il segno sfortunato ancora il Toro, che sentimentalmente rimane ancora in bilico.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti senti decisamente più alleggerito e sicuro in te stesso, ora che Venere sì è tolta definitivamente dall’opposizione. Vorresti che anche per te venisse realizzata un’edizione dedicata del gioco del Monopoli, di recente, infatti, ne è nata una esclusiva per la città di Milano. Insomma mio caro, dopo tanto tempo passato dietro le quinte, ritieni indispensabile essere sotto i riflettori.

Leggi anche Oroscopo del 21 ottobre 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei ancora in quella fase in cui hai bisogno di un riscaldamento muscolare prima di passare all’azione.

Lavoro: la sintassi in quello che scrivi lascia ancora molto a desiderare, ma al momento non è fondamentale.

Salute: scegli quelle attività che richiedono precisione tipo il cucito, per imparare a infilare al primo colpo il filo nella cruna dell’ago.

Il consiglio del giorno: scegli accuratamente i momenti e le colonne sonore da condividere sui tuoi social. Nulla deve essere lasciato al caso.

Voto 7

Toro

Oggi, mio caro, sei assolutamente autorizzato a lanci improbabili di cellulari, con annessa comunicazione a tutti quanti che hai un bisogno assoluto di riservatezza e tranquillità. Infatti, affrontare la Luna nuova nel tuo segno opposto, lo Scorpione, con tanto di eclissi di Sole, farebbe sbarellare chiunque. Praticamente ti sentirai come Lizz Truss, che si dimette da ruolo di Primo Ministro. È arrivato proprio il momento di delegare tutte le responsabilità ad altri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai perso, per il momento, il tuo mai più ‘mojo’.

Lavoro: hai presente la penna rossa dell’insegnate per evidenziare gli errori? In mano tua diventa come un evidenziatore che riempie tutte le pagine di documenti e email.

Salute: trovare l’oufit che ti cade a pennello nel guardaroba sarà un vero grattacapo.

Il consiglio del giorno: con l’eclissi e la Luna nuova oggi, dovresti optare per il digiuno, e se non dovessi farcela, puoi unicamente concederti una leggerissima insalata di finocchio e arancia.

Voto 5 –

Gemelli

L’energia di Marte vi fa scalpitare ogni singolo muscolo, tanto che anche voi potreste decidere di partecipare alla sfida di Dario e Oliver, amici da sempre, che da Firenze vogliono raggiungere Cape Town, capitale del Sudafrica, in sella a una bicicletta. Le sfide impossibili sono per voi il sale della vita.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è abbondante come le cascate del Niagara.

Lavoro: vi sentite dei veri super eroi, quelli che arrivano per mettere a posto qualsiasi situazione.

Salute: ve sentite come un protagonista super figo di un film di azione.

Il consiglio del giorno: per garantirvi sempre una dose di positività, scegliete gli alimenti della dieta del ‘buon umore’. Guarda caso, per la maggior parte, sono proprio le verdure di questa stagione. Facile, no?

Voto 8 e mezzo

Cancro

Se spesso alcune situazioni prendono una piega alquanto disastrosa, tu ricordati sempre che anche la proposta di matrimonio di George Clooney ad Amal poteva diventare un buco nell’acqua, invece la storia ha avuto un finale decisamente più felice. Goditi ora il ritorno dell’amore e di Venere, che mettono a posto tutte le paranoie e i dubbi che ti sei posto nell’ultimo periodo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il tuo cuoricino è quella boule dell’acqua calda pronta a scaldare le serate autunnali.

Lavoro: anche il capo, vedrai che apprezzerà quei cuoricini messi in fondo alle mail al posto della firma.

Salute: scatti appena senti parlare di coccole che preannunciano ben altro.

Il consiglio del giorno: acquista il calendario dei Vigili del Fuoco Australiani, che è sempre un bel vedere.

Voto 7 +

Leone

La tua visione della relazione romantica, oggi, è esattamente come quella tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, che dichiarano di essere al capolinea del loro matrimonio. Questa Venere contro a cui si aggiunge un bel carico da 90 con tanto di Luna nuova ed eclissi di Sole, per te sono una prova impegnativa. Ricorda che comunque a casa troverai sempre qualcuno pronto ad accoglierti come un cucciolo e farti i grattini, e non dovrai affrontare tutto questo sconquasso da solo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai così poca voglia del partner che metterai tutti i suoi messaggi in modalità silenzioso, così da aver la scusa per non leggerli.

Lavoro: quello che desideri di più è la pacca sulla spalla del capo, con tanto di frase di apprezzamento sul tuo operato.

Salute: hai bisogno di certezze immediate, farti aspettare anche solo due minuti ti manda su tutte le furie.

Il consiglio del giorno: per far sprigionare l’ormone dell’amore, l’ossitocina, basta un semplice abbraccio. Tu oggi cerca di farne incetta da tutti i membri della tua famiglia.

Voto 5 e mezzo

Vergine

La tua capacità di adattabilità sorprenderà davvero tutti, perché anche tu ritieni, incredibilmente, che a ogni situazione si possa trovare una soluzione anche al di fuori del manuale delle Giovani Marmotte. Questa grande inventiva stimolata dalla Luna nuova, con annessa l’eclissi, fa sì che tu possa trovare soluzioni astruse, come è di recente successo a Napoli, dove una panchina vandalizzata diventa spazio dedicato a persone con disabilità. Ogni tua azione è fuori dallo scontato e dall’ordinario.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei come la curiosa Alice che si tuffa nella tana del ‘Bianconiglio’.

Lavoro: hai deciso di salutare la tua ansia da prestazione.

Salute: sei alla ricerca di provocazione, come lasciare i letti disfatti quando esci di casa la mattina.

Il consiglio del giorno: molla il tuo perfetto regime alimentare per concederti un bel panino ‘zozzone’ con focaccia e mortadella.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sei rimasta con un’unica carta da giocare, ovvero Mercurio nel tuo segno. Infatti, se da una parte vorresti comunque restare ad amoreggiare per ore, dall’altra invece sarai molto disponibile ad aiutare generosamente gli altri. Sei praticamente come il corso ‘Nonno Smart’ che vuole insegnare agli over 60 come utilizzare computer e smatphone. Probabilmente tu oltre alle procedure standard, riuscirai anche a creare account su quelle piattaforme di incontri per cuori solitari. Non esagerare però con questa smania di voler fare il dottor ‘Stranamore’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore brividi con annessi pensieri sconcissimi.

Lavoro ti lasci incredibilmente coinvolgere dal brivido dell’azzardo.

Salute: hai voglia di un giro dal tuo hair style per un cambio di immagine.

Il consiglio del giorno: acquista i giochi da tavolo ‘Horror’ per perfette serate a tema Halloween.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Preparati a una grandissima trasformazione emotiva, perché oggi ci sarà un doppio fenomeno astrale: la Luna nuova nel tuo segno, a cui si accompagnata l’eclissi di Sole. Tu, però, invece di diventare un personaggio stile Halloween, sei in fase di restyling grazie al dinamico Marte, alla Enzo Miccio che si presenta sui social con addominali e fisico scolpito. Da te ci aspettiamo spettacolini privé alla Magic Mike.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fai molta attenzione, perché ti ritroverai a limonare anche con il primo che passa.

Lavoro: brindi con il capo perché torni ad essere il suo ‘cocco’ preferito.

Salute: se oggi verso ora di pranzo ti vedremo partire come una cellula imbizzarrita, in realtà è tutto ok, si tratta solo della luna nuova a cui si aggiunge anche l’eclissi si sole.

Il consiglio del giorno: convinci tutto l’ufficio a guardare l’eclissi di sole durante la pausa pranzo.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Ad ogni affermazione o scoperta scientifica tu storci sempre il naso. Infatti, con Mercurio dalla tua, la tua super conoscenza impera dispoticamente su tutto e su tutti. Sei decisamente un pedante secchione ed è arrivato il momento di alleggerire un po’ questa continua voglia di essere sempre preso ad esempio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: prima di concederti chiedi al tuo probabile flirt un test per l’intelligenza.

Lavoro: sei quasi annoiato perché ad ogni domanda tu hai sempre in testa la risposta giusta.

Salute: se stai bene tu, allora lo saranno tutti quanti. Sei un filino concentrato su te stesso.

Il consiglio del giorno: leggi i divertentissimi libri ‘Diario di una schiappa’ ti aiuterà a diventare un po’ più ironico, con te stesso.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Come l’alta marea oceanica, anche tu sarai travolto da un grandissimo senso di bontà, proprio grazie a Venere congiunta alla Luna. Tanto che potresti entrare a far parte di quel gruppo di volontari che si fanno chiamare ‘Acchiappacibo’ (Gost Food), che si presentano ai rinfreschi e feste private per evitare lo spreco alimentare. Sei pronto davvero a tutto, e ti rimbocchi le maniche per essere d’aiuto in qualsiasi situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: l’abbinamento che meglio ti si addice è il cioccolatino con il peperoncino. Solo per palati raffinati, attenti ad accostamenti inusuali.

Lavoro: la tua rigida e impassibile forza di volontà si è ammorbidita.

Salute: partecipa a un concorso amatoriale di barzellette per riscoprire l’ironia, per te al momento sconosciuta.

Il consiglio del giorno: vai a vedere un campo di zucche di Halloween, un’esperienza da fare almeno una volta nella vita anche senza bambini.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Da super campione vincente in tutti i campi, ti sei in automatico trasformato in Cristiano Ronaldo che si incaponisce e non entra in campo neanche nella finale con il Tottenham, creando un vero caso all’interno della sua squadra Manchester United. Oggi non è proprio la giornata per farti venire i grilli per la testa, perché con Venere, la Luna e anche l’eclissi in atto tu puoi solo combinare un gran bel pasticcio. Trattieniti, sempre che tu ci riesca.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei disponibile solo al puro sesso, nulla di più.

Lavoro: anche tu prima o poi dovevi finire sulla casella ‘imprevisti’. Cerca di gestirli con estrema pazienza.

Salute: così sottosopra che potresti uscire di casa addirittura con calze e scarpe di colori e modelli mixati.

Il consiglio del giorno: vai in una foresta in trentino per vedere le mille sfumature del ‘foliage’ autunnale. Ti assicuro che è molto rilassante.

Voto 5 mezzo

Pesci

Potete finalmente salutare il trend negativo di procrastinare qualsiasi cosa e concedervi un po’ di dinamismo e di ottimismo che vi sta regalando Venere. Vedrete che liberandovi da compiti che sembrano meno appaganti, riuscirete a trovare spazio per dedicarvi maggiormente alla cura di voi stessi. In fondo non vedevate l’ora di essere un pochino più egocentrici. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: che si apra la pista da ballo per scatenarvi fino a notte fonda.

Lavoro: torna sicurezza e autostima che non passavano a trovarvi da un po’ di tempo.

Salute: dai sfogo alla curiosità anche su quei temi un po’ ‘sporchi’ che fanno impallidire la moglie del portinaio.

Il consiglio del giorno: lanciatevi con grande entusiasmo nella piscina di palline alla mostra ‘Bubble world’ di Milano. Ve lo meritate.

Voto 7 e mezzo