L’oroscopo di oggi 25 agosto 2023: Ariete e Leone super innamorati L’oroscopo di oggi, venerdì 25 agosto 2023, e le previsioni segno per segno: con la Luna crescente in Sagittario siamo pronti per rimettere tutto in discussione. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato i Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 25 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Il Sole e Saturno si oppongono tra loro: c'è voglia di rimettere cose in discussione, soprattutto quello che fa parte di una tradizione che non sempre ci rappresenta.

Mercurio retrogrado fa il resto! Con la Luna che anche oggi si trova nel segno del Sagittario, il segno sfortunato è il segno zodiacale dei Pesci, mentre il segno fortunato è l'Ariete.

Leggi anche L'oroscopo del 22 agosto 2023

Ariete

Oggi ti senti un vero eroe, e in effetti lo sarai. Nel tuo piccolo, ma va comunque benissimo. Ti si amerà come il bambino che è riuscito a frenare al macchina in corsa mentre il papà aveva un malore, e a salvarlo. Cosa non può fare una Venere a favore?!

Amore: Relazioni autentiche e soddisfacenti.

Lavoro: Quanto sei creativo!

Salute: Cuore d’oro e muscoli d’acciaio.

Il consiglio del giorno: Segui la tua intuizione emotiva.

Voto: 7

Toro

Sfidi la sorte oggi, punti tutto su quel Marte e quel Mercurio entrambi a favore, che in effetti ti rendono sgamato. Sei come il tizio che ha provato ad imbarcare un'anguria intera all'aeroporto di Brindisi. Ogni tanto ammiro il tuo coraggio.

Amore: Sii chiaro. Comunica i tuoi desideri e i tuoi bisogni.

Lavoro: Pratico e decisivo. Fai la differenza.

Salute: Sei pieno d’energia ma non hai voglia di scavare.

Il consiglio del giorno: Rifletti sulle tue priorità e i tuoi obiettivi nelle relazioni.

Voto 6

Gemelli

Oggi sei pronto anche a ricorrere alle maniere forti verso tutti coloro che non vogliono sforzarsi di capire che cosa pensi e provi. Ne hai davvero abbastanza. Farai un po' come il New York Times, che ha deciso di bloccare ChatGpt tra i suoi giornalisti: nessuno ne farà uso in redazione, per nessun motivo. Ecco, anche tu con la diplomazia e l'apertura intellettuale oggi hai qaulche problema.

Amore: Stabili quanto un castello di carte.

Lavoro: Sul piede di guerra. Non fate casini!

Salute: Mangiate troppo velocemente.

Il consiglio del giorno: Ora vi faccio innervosire: stabilite obiettivi realistici e accettate che il progresso richiede tempo.

Voto 1

Cancro

Tu senti di avere tanto da scoprire e far scoprire di te, caro Cancro. Soprattutto in questo periodo in cui sono tante le forze che ti stimolano anche a mostrare nuovi aspetti di te, come la forza e la determinazione. Sei una sorpresa, come il tempio romano scoperto a Sarsina, in Emilia, e risalente probabilmente al primo secolo A.C..

Amore: Riconosci le emozioni degli altri come fossero le tue.

Lavoro: Organizzi un ambiente confortevole e sicuro.

Salute: Allevia le tue tensioni muscolari.

Il consiglio del giorno: Dormi in un luogo super confortevole.

Voto 8

Leone

Non hai voglia di mettere alcun limite all'amore e alla tua libertà oggi. Sei come la giraffa e l'elefante che scappano da Cinecittà a Roma. Nessuno può dirti che cosa devi fare, soprattutto in amore. Sei o non sei la regina dei c0lpi di testa??

Amore: Intenso ed emozionante.

Lavoro: Offri caffè e brioche a tutti.

Salute: Salta caffè e brioche e scegli un frutto.

Il consiglio del giorno: Scarica un’app per la gestione delle finanze.

Voto 7

Vergine

Oggi ti senti proprio degno dell'oro olimpico, come Gimbo Tamberi che l'ha vinto nel salto in alto. Tu non temi rivali, e nessuna litigata potrà farti deconcentrare. Questo sì che significa aver coltivato la forza e la consapevolezza per bene nelle ultime settimane.

Amore: Se le emozioni avessero un meteo, oggi sarebbe variabile con possibilità di rovesci.

Lavoro: Previdente, ricontrolli il backup sul cloud e sulla memoria esterna.

Salute: Respira, rilassa la mente.

Il consiglio del giorno: Immagina di essere una stand up comedian e racconta battute sulle tue emozioni. Ridere di te stessa può alleggerire la tensione emotiva.

Voto 6 –

Bilancia

Anche tu oggi senti di essere arrivata sulla Luna, come il lander indiano. L'amore per ogni essere vivente ti ha fatto volare abbastanza in alto! I sentimenti in questi giorni ti fanno dimenticare ogni problema… Non serve nemmeno che tu ti impegni per sorridere anche davanti ad una multa pr divieto di sosta.

Amore: Appagante.

Lavoro: Dispensi positività a destra e a manca.

Salute: Cura il tuo benessere emotivo.

Il consiglio del giorno: Partecipa ad un concorso di fotografia.

Voto 7

Scorpione

Sudi di passione, come gli italiani che attendono la fine di questa ondata di caldo africano e le piogge che, da domani, dovrebbero rinfrescarci. Ovviamente l'abbassamento delle temperature metereologiche non potrà nulla contro i tuoi bollenti spiriti che continueranno a farsi sentire molto ma molto hot.

Amore: Turbolento.

Lavoro: Assertivo e appassionato.

Salute: Anche tu hai dei limiti.

Il consiglio del giorno: Sii costruttivo.

Voto 6+

Sagittario

Potresti in effetti perdere un po' il controllo della situazione, mosso forse dalle tante emozioni che agitano il tuo cuoricino. A fin di bene comunque, ma in tutti i casi pericoloso. Potresti anche tu perdere di vista il contachilometri come Verstappen, che corre in autostrada quasi come se fosse in pista. Non si fa!

Amore: Lo sai benissimo ma fatichi a dirlo.

Lavoro: Preparati a gestire dei malintesi.

Salute: Potrebbe servire dell’antiacido.

Il consiglio del giorno: Rifletti sulle tue emozioni, le tue azioni e le tue relazioni!

Voto 5

Capricorno

La tua forza e le tue energie oggi saranno messe a disposizione del prossimo. È così che si fanno i grandi eroi! Sai che allo stesso modo i giocatori di rugby della Rovigo Delta che hanno appena vinto il campionato italiano hanno aiutato una macchina caduta accidentalmente in un fossato? Insomma, non ti farai certo pregare per fare del bene!

Amore: Potresti scivolare nel cliché di Mercurio retrogrado e gli ex.

Lavoro: Ancora opportunità.

Salute: Anche il tuo incarnato brilla.

Il consiglio del giorno: Rafforza la tua rete di conoscenze.

Voto 8 +

Acquario

Hai presente la notizia per cui una hostess di volo indispettita da una mamma con bambini molto rumorosi ha fatto fare dietro front all'aereo?? Ecco, potresti essere tu anche se oggi hai la Luna quasi quasi a favore. È che diciamo che tutti questi pianeti retrogradi ti innervosiscono, e che non hai alcuna intenzione di usare quel poco di diplomazia che ti avanza.

Amore: Pensi di aver capito cosa vuoi.

Lavoro: Ti sforzi a creare un’atmosfera più rilassata.

Salute: Decidi di volerti più bene.

Il consiglio del giorno: Allena corpo e mente alla flessibilità.

Voto 3.

Pesci

Senti davvero che i conti oggi non tornano, anche volendo essere clementi con questi transiti difficili e pensare che sì, i pensieri pesanti proprio durante le vacanze aiutano a crescere. Oggi però ti senti come il pensionato al quale hanno rubato lo scooter ma che continua a ricevere le multe. C'è qualcosa di troppo!

Amore: Una bomba ad orologeria.

Lavoro: Sentitevi liberi di creare, meno liberi di parlare. Meglio riflettere.

Salute: Lo stress peggiora l’aspetto della pelle.

Il consiglio del giorno: Riduci al minimo gli stimoli esterni.

Voto 1