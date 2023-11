Oroscopo di oggi 21 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: si sente forte la forza dell’elemento acqua con anche la Luna in Pesci. Lo Scorpione con la sua capacità di rialzarsi sempre più forte di prima, caratterizza tutta la giornata. Il segno fortunato di oggi è il Cancro (nonostante Venere) mentre il segno sfortunato il Gemelli.

L'oroscopo di oggi, martedì 21 novembre 2023, vede un trionfo dei segni d'acqua con anche la Luna che transita nel segno dei Pesci. Il Sole nel frattempo è supportato e rinvigorito da Plutone a favore che dona audacia, forza e voglia di mettersi in gioco.

Ariete: credi profondamente di poterti difendere dai sentimenti trincerandoti dietro disciplina e determinazione militaresca. Con te bisogna trovare le parole giuste e con Mercurio a favore sei aperto al dialogo. Basta portarti esempi chiari di come l’amore possa donare grandissima gioia per poterti far ricredere sulle tue posizioni. A supportare questa tesi è proprio il caso del comune di Tizzola dove dopo ben trent’anni nasce un nuovo abitante e il fiocco azzurro, invece che sulla porta, è stato appeso direttamente in piazza. Sono certa di averti già, quasi, convinto. Amore: controlla tutte le funzioni come in una revisione. Lavoro: tieni profondamente alla gerarchia. Fortuna: fai tutto da solo perché vuoi che il merito sia unicamente tuo. Il consiglio del giorno: cena a casa dalla tua mamma. Voto: 6 + alla ricerca della dolcezza.

Toro: Queste stagioni impazzite mettono a dura prova il tuo piacere di contemplare il naturale scorrere del tempo. Marte contro è quasi più fastidioso delle zanzare che continuano a proliferare nel mese di Novembre. Pare proprio che tu non riesca a trovare un po’ di pace. Per questo potrebbe aiutarti oggi la Luna a favore consigliandoti di fare spallucce e di accendere uno zampirone. Scegli bene le tue battaglie, mi raccomando. Amore: qualche piccolissimo passo in questa direzione. Lavoro: concentrati su un obiettivo alla volta. Fortuna: spesso non ti accorgi che il cielo è tutto sereno. Il consiglio del giorno: metti la crema solare per la tua pausa pranzo al parco. Voto 6 e mezzo ma ancora infastidito.

Gemelli: Avete davvero pochissima pazienza, tutta colpa di Mercurio in opposizione e della Luna storta. Peccato che abbiate così tanta fretta perché alcune cose, tra cui l’amore, possono dare il meglio con la calma e la dedizione. Potrebbe ispirarvi la storia di Roberto Villa che ha trascorso ben cinquant’anni nella stessa azienda partendo come dattilografo e ora va in pensione come direttore commerciale. Le cose più belle vanno assaporate piano piano. Amore: un po’ troppo frettolosi. Lavoro: stufi di dover aspettare come in coda alle poste. Fortuna: su di voi ha lo stesso effetto di una doppia dose di camomilla. Il consiglio del giorno: imparate a godervi il caffè con i colleghi alla pausa. Voto 5 e mezzo

Cancro: Oggi ti senti proprio inarrestabile, tutto merito della Luna che riporta grande entusiasmo e voglia di fare. Grazie a Marte dalla tua, hai la stessa forma fisica e la determinazione di Sinner che sbaraglia gli avversari per arrivare in finale a Torino. Lasciati guidare da questa buona stella e da questo intuito per fare quel salto di qualità che auspichi da tempo. Tieniti pronto a raggiungere il più alto gradino del podio. Amore: baci super appassionati. Lavoro: che tu sia il più bravo non ci sono proprio dubbi. Fortuna: ti suggerisce sempre il fair play. Il consiglio del giorno: doppio a tennis o a paddel con i tuoi amici. Voto 7 + aperto alla sfida.

Leone: Ultimamente non sei un assiduo frequentatore di palestre con Marte contro che ogni volta che si parla di movimento ti fa sentire subito un crampetto al polpaccio. Sei decisamente più invogliato a chiacchiere da bar e aperitivi con Mercurio e Venere che ti spingono allo svago e alla socialità. Potrebbe proprio fare al caso tuo il retreat in Messico di ‘drunk yoga’ che unisce meditazione, ashana e degustazione di bollicine, ideato dalla visionaria newyorkese Eli Walker. Affrettati ad inviare la tua domanda di iscrizione perché i posti sono limitatissimi. Amore: solo chiacchiere leggere. Lavoro: il business migliore si fa sempre concludendolo a tarallucci e vino. Fortuna: gira a giorni alterni come le targhe. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di yoga tradizionale, per iniziare. Voto 7 e mezzo e saluto al sole.

Vergine: Sei una dolce sbadatella a cui si può perdonare di tutto, anche quando dici castronerie stile Diaco che propone un applauso alla memoria di Umberto Balsamo ma l’artista è ancora vivo. Tra Mercurio contro e la Luna storta oggi hai proprio perso la famosa ‘trebisonda’. Sfrutta l’approccio strategico di Marte per far sembrare i tuoi scivoloni studiati a tavolino come le battute dei comici dello Zelig. Amore: non ti perdi mai un appuntamento bollente . Lavoro: ogni tanto ti puoi concedere un po’ di disordine fisico e mentale. Fortuna: ti aiuta a fare abbinamenti perfetti. Il consiglio del giorno: giornata libera senza pensieri. Voto 5 e mezzo e tanta simpatia Bilancia

Bilancia: Sei prontissima a muovere velocemente il tuo ditino per gli acquisti del Black Friday. Quest’anno hai parecchi regali da fare perché vuoi proprio rendere felici tutte le persone che ti stanno intorno. Con Venere ‘resident’ nel tuo segno sei in cima al podio dello zodiaco in fatto di amore. In più grazie a Mercurio sarai capace di avverare desideri con doni azzeccatissi. Sei bravissima a fare sempre centro. Amore: dea dell’amore. Lavoro: non sai cosa vuol dire perdere tempo. Fortuna: ti aiuta ad andare nell’iperspazio come le navi intergalattiche di Guerre Stellari. Il consiglio del giorno: prepara già anche le calze per la Befana. Voto 8 e mezzo sul pezzo.

Scorpione: Quando si parla di misteri e curiosità, tu entri subito in campo anche perché oggi la Luna ti spinge ad andare oltre il limite. Sono certa che ti sia venuta voglia di andare a scoprire tutti i tesori della soffitta della nonna quando hai letto la notizia che un menù del Titanic, ritrovato da una ragazza inglese nella vecchia casa di famiglia, è stato battuto all'asta per più di centomila euro. Siccome le finanze sono messe un po’ alla prova per colpa di Giove, ed è ormai tempo di regali di Natale, dovresti subito metterti all’opera. Amore: un vero campione soprattutto grazie alla fantasia. Lavoro: incassare il prima possibile è fondamentale. Fortuna: accende ancor di più la tua voglia di fare. Il consiglio del giorno: giro a un mercatino vintage. Voto 8 e mezzo curiosissimo

Sagittario: Potresti essere piuttosto polemico oggi che hai la Luna storta. Nonostante tu sia pienamente appoggiato da Mercurio e da Venere non riesci assolutamente a tenere a freno la tua voglia di puntualizzare. Infatti invece di ammirare con calma per un lunghissimo minuto l’opera ‘Fireflies on The Water’ a Bergamo di Yahoi Kusama, tu potresti puntare i piedi per avere più tempo per potertela godere appieno. Ogni tanto anche tu ti devi saper ‘adattare’. Amore: solo come lo vuoi tu. Lavoro: non impuntarti troppo su questioni di principio, non serve a nulla. Fortuna: oggi non la vuoi proprio ascoltare. Il consiglio del giorno: conserva sempre una certa calma come i maestri Zen. Voto 7 e mezzo

Capricorno: Rivedere le tue posizioni in amore è fondamentale in questo periodo con Venere contro. Oggi la Luna ti permette di fare proprio questo bel lavoretto interiore. Devi sapere che se ti ritroverai a riconsiderare tutti i tuoi ex è assolutamente normale. Anzi succede inconsapevolmente a tutti, come racconta la psicoterapeuta Roberta Cecchini. Va bene perdersi nei ricordi del passato ma solo portandosi a casa una valutazione più chiara e schietta. In fondo se una storia è finita c’è un perché. Amore: piccoli gesti romantici. Lavoro: più focalizzato sulla tua situazione amorosa. Fortuna: può darti ottimi consigli, anche d’amore. Il consiglio del giorno: serata speciale solo per te stesso. Voto 7

Acquario: Certe idee geniali possono solo essere tue con Mercurio che ti ispira come la Gioconda per Leonardo. Infatti potresti essere proprio tu l’imprenditore cinese che ha inventato il business di salvare gli abitanti di Pechino dal traffico selvaggio arrivando a prelevare la persona imbottigliata con una moto taxi, garantendo la consegna della vettura a destinazione con un paziente autista che guiderà nella jungla urbana. Sei un vero genietto del business. Amore: a pieni titoli in serie A. Lavoro: riesci a individuare bisogni come l’acqua nel deserto. Fortuna: una compagna di avventure. Il consiglio del giorno: impara a pilotare un drone. Voto 7 e mezzo vero genietto

Pesci: Mercurio contro vi fa incappare in situazioni come la famiglia di Brescia che sbaglia varco Ztl per ben centoquattro volte per portare i figli a scuola e si ritrova con una multa salatissima da pagare. Se l’organizzazione fa acqua da tutte le parti, voi oggi vi potete rifugiare nella fantasia grazie alla Luna nel vostro segno. Forse proprio lì potrete ritrovare un po’ di equilibrio e di serenità di cui avete profondamente bisogno. Amore: tutto solo nella vostra testa. Lavoro: meglio fare il pubblico agli show televisivi. Fortuna: da conservare per le emergenze. Il consiglio del giorno: doppio check su tutto. Voto 6 e mezzo per la dolcezza