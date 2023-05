L’oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023: Leone e Sagittario super hot L’oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno continua a creare una dualità forte tra i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), sensuali e audaci, e i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) decisamente più dolci. Ecco le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali.

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno 2023 troveremo ancora, come la settimana scorsa, Marte nel segno del leone e Venere nel segno del cancro. Se le emozioni quindi saranno materia dei segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) resterà energia e sensualità.

Oroscopo settimanale 29 maggio – 4 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Non dimenticatevi che il 4 giugno, domenica prossima, ci sarà una luna piena nel segno del Sagittario e contemporaneamente Mercurio, il pianeta della parola, si troverà congiunto a Urano, il pianeta dell'espressione incontrollata. Non cercate nessun modo di trattenere pensieri ed emozioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ancora per questa settimana le tue qualità marziali, quindi energiche e sensuali, saranno decisamente sollecitati al rispetto della parte più dolce, sensibile, emotiva e in ascolto dell'altro. Detto astrologicamente parlando: Marte e a tuo favore ma Venere no. Con questa luna piena del 4 giugno attenzione a non esagerare: se è vero che dire quello che si pensa e cosa buona, dirlo con garbo è un segno di attenzione verso gli altri.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con ancora Mercurio e Giove nel tuo segno zodiacale direi che il dialogo e l'espressione in genere continueranno ad essere il tuo forte. Anzi, se ti diletti in qualsiasi attività artistica sappi che potrebbe essere un ottimo modo per esprimerti lanciando il tuo messaggio davvero in profondità. Marte in quadratura, quindi a sfavore, ti potrebbe innervosire o stremare: prenditi sempre del tempo e dello spazio per raccoglierti in te stesso. Sfrutta questo momento di introversione che ti farà conoscere una meravigliosa parte nuova di te stesso.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le tue energie sono davvero tantissime e saranno sguinzagliate come un branco di dobermann da difesa proprio nel giorno di luna piena che questa volta ti coinvolgerà personalmente. Il 4 maggio quindi preparati a sfoderare tutto il tuo desiderio ma attenzione a quello che comunichi ad alta voce, quasi urlato, e che sarà difficile da dimenticare.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Continua ad essere un periodo davvero meraviglioso e spero che tu te lo stia godendo alla grande! Tutti i pianeti sono a tuo favore e anche Marte che ti abbandonato si è messo in una posizione dalla quale amplifica il tuo desiderio di godere dei piaceri più fisici, più concreti e più godurioso. Se questa è la stagione della voglia di fare e di vivere sono sicura che tu non ti lascerei scappare nemmeno un minuto.

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte è ancora nel tuo segno zodiacale e tu stai come preparando il terreno per ospitare Venere, il pianeta dell'amore, che arriverà a breve e resterà per molto tempo. Quindi, nonostante Mercurio ogni tanto ti confonda le idee e ti faccia perdere lucidità, non hai alcuna intenzione di rallentare o di lasciarti scappare qualche occasione. Sei tornato ad essere il Leone sempre in pista.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Con mercurio a favore e Marte nella tua 12ª casa sei davvero la persona più affidabile la quale possiamo rivolgerci. E questa qualità, che ti rende tanto amata tra le persone che ti circondano, è davvero fortissima. Quando ti senti riconosciuta per il tuo valore di indispensabilità ti senti davvero fortunata e anche invogliata nel fare al meglio tutto quello nel quale ti cimenti.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venire a sfavore a te non va proprio giù! Nonostante le energie stiano tornando così come la voglia di uscire e divertirti, hai la sensazione di non essere te stessa. Anche il fatto di non piacerti e di non avere voglia di passare tempo tra l'armadio e lo specchio riduce drasticamente la sicurezza in te stessa. Dedicati tempo e lascia spazio a quell'aspetto civettuolo e romantico che hai.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Continua un periodo nel quale hai proprio la sensazione di non sopportare tutto quello che hai in torto. E dentro! Perché si sa che tu, da buon segno d'acqua, lasci trasparire in superficie davvero una minima parte di quello che coinvolge e sconvolge il tuo cuoricino. Disdici qualche appuntamento e prenditi il tempo che ti serve per rimettere ordine tra i tuoi sentimenti. Non avere paura di perderti qualcosa di importante.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Combatte a favore la tua voglia di uscire, divertirti e lasciarti coinvolgere dalla vita che ti circonda è tornata finalmente altissima. Il periodo in cui non avevo alcuna voglia di uscire dalle coperte si può definire decisamente archiviato. Adesso, che si tratti di divertimento oppure di sesso, non ti farai certo pregare per sfoderare idee, programmi e anche qualche follia dell'ultimo minuto

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continua a puntare tutto su mercurio a favore e fai benissimo. Mentre sembra che tutti gli altri siano già con la testa in vacanza tu sei chino sul fatturato e sui tuoi progetti, che siano di business o personali. Venere ancora a sfavore ti rende difficile goderti la vita con semplicità e soprattutto lasciare che qualcuno entri nel tuo spazio più intimo. Ci sono praticamente il ponte levatoio con i coccodrilli a difendere il tuo cuoricino.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Diciamo proprio che non è periodo, caro acquario, ma abituati perché sarà più o meno così per tutta l'estate. Marte e Mercurio insieme a sfavore ti rendono davvero difficile quello che normalmente ti veniva naturale: piacere alla gente. Ovviamente la cosa è reciproca e anche tu fai decisamente meno dei rapporti interpersonali.

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio, Saturno e Venere tutti a tuo favore e soprattutto sembrano proprio dirti che è giunto il momento di costruire dove di solito ti abbandonavi al vivere le emozioni più forti possibili. Non significa ovviamente che tu debba smettere di essere il romantico che sei di natura ma solamente che dove senti di amare tantissimo, c'è spazio per qualche pensiero più costruttivo.

Voto 8