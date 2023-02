L’oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2023: amori folli per Pesci e Ariete Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 2023, avremo un’energica congiunzione di Venere a Giove in Ariete. La voglia di innamorarsi sarà fortissima, soprattutto per i segni di fuoco: Ariete appunto, ma anche Leone e Sagittario.

Eccoci con l’oroscopo della settimana che va da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 2023. Mentre Mercurio nel fine settimana entrerà nel segno romantico dei Pesci, sarà Venere a congiungersi a Giove per buona parte della settimana.

Oroscopo settimanale 27 febbraio – 5 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Chi compirà gli anni in questa settimana, quindi, avrà nella sua rivoluzione solare la congiunzione di Venere e Giove nel segno dell’Ariete: si prospettano 12 mesi di amori folli e passionali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Venere e Giove che si congiungono proprio nel tuo segno zodiacale ti rendono passionale, vitale e coinvolgente, tanto che se ami qualcuno non puoi che urlaglielo a gran voce. Ovviamente non consideri nemmeno l’ipotesi che questo qualcuno possa non ricambiare. E fai bene!

Voto 10 e lode.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ancora per qualche giorno avrai questa sensazione di non sapere proprio cosa dire e di provare, anche uno scarso interesse per quello che dicono gli altri. Tutta colpa di Mercurio a sfavore! In compenso, però, non vedi l’ora di passare un sacco di tempo accoccolato in silenzio con chi ami. Non sempre le parole sono fondamentali!

Voto 7 per la saggezza silenziosa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Continua ad essere un periodo pazzesco, carico di energie e ottimismo! Per te che sei uno dei segni più creativi, vitali e dinamici dello Zodiaco intero, direi che questa dose extra di voglia di fare ti renderà impossibile trovare anche solo qualche ora al giorno per dormire.

Voto 8 e mezzo ma datti pace.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ma chi l’ha detto che bisogna sempre avere voglia di uscire a divertirsi per essere felici? Nel tuo caso preferirai di gran lunga farti gli affari tuoi e dedicare del tempo ad attività in solitaria. Senza mica che ci sia bisogno di essere tristi!

Voto 6 ma per i fatti tuoi.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con tutti i pianeti in sosta nel segno tuo amico dell'Ariete, e con Saturno che è praticamente sulla soglia pronto ad andarsene, direi che questa è davvero una bella settimana per te! Non ti dimenticare che spesso la festa è prima nella nostra testa che non intorno a noi, e che la stessa preparazione è già un momento di gioia. Goditelo.

Voto 8 e mezzo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Abbiamo decisamente visto di peggio, ma questa settimana ancora non ti senti in forma. Preparati, perché dal weekend anche Mercurio si mette a sfavore, e quindi la confusione regna sovrana nella tua testolina. Proprio tu, che di natura adori comprendere tutto molto prima degli altri. Datti pace e libera il cervello, come si fa con il garage almeno una volta a decennio.

Voto 5.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Anche questa settimana potresti forse un po' troppo esagerare con l'impulsività, il coraggio e la voglia di mettere nero su bianco tutti i tuoi bisogni emotivi. Sono molto felice che tu non ti tenga più dentro qualsiasi cosa come hai fatto per tutta la vita, ma occhio a non mettere in discussione nel giro di 15 giorni tutti i rapporti che si costruisce da tempo.

Voto 6 e mezzo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L'unico problema questa settimana potrebbe essere di comunicazione. Oppure di comprensione, ancora più alla base. Questo perché Mercurio a sfavore ti rende difficile metterti nei panni degli altri, ascoltare dal vero quello che ti viene detto e soprattutto cercare di comunicare in una modalità comprensibile. Borbotti e credi che tutti ce l'abbiano con te.

Voto 7.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Direi che in questa settimana Venere e Marte si bilanciano, quindi continuerai ad essere sfaticato, stanchissimo e poco diplomatico ma, in compenso, molto dolce con chi ami. Anzi, direi che il fatto che tu te ne stia un po' di più tranquillo sul divano non potrà che far piacere al partner da sempre abituato a rincorrerti.

Voto 7, dai!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Anche questa settimana il buon umore probabilmente non farà parte delle tue giornate.almeno spontaneamente! Questo perché Venere e Giove entrambi a sfavore, diminuiranno il tuo desiderio di avere a che fare con qualsiasi esponente del genere umano. Salvo casi eccezionali. Per fortuna questa sensazione di eremitismo dura poco.

Voto 6 scarsissimo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere, Marte, Giove e anche Mercurio sono tutti ancora a tuo favore e tu senti davvero di avere tutti i mezzi a tua disposizione per fare quello che desideri. È l'ultima settimana di Saturno nel tuo segno zodiacale e, anche se ami questo pianeta, sei pronto a liberarti e lasciarti andare. Ti senti addirittura più saggio e pronto per nuove avventure, decisamente più leggere.

Voto 9.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sei pronto ad accogliere Saturno che entrerà nel tuo segno zodiacale è come l'impressione che questi giorni siano di preparazione, un po' come quando aspetti degli ospiti importanti. Hai già voglia di concretezza e pragmatismo molto più del solito. Ci lasci già stupiti.

Voto 8.