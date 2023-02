L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 febbraio 2023: Ariete e Leone tornano dolci Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2023 abbiamo una bella Venere che si sposta dal segno dei Pesci al segno focoso dell’Ariete. I segni di fuoco, appunto, godranno di un nuovo slancio emotivo.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 20 febbraio a domenica 26 febbraio 2023 prevede una primavera ormonale precoce ai segni di fuoco. Venere infatti, il pianeta dell'amore, entra nel segno dell'Ariete, per rendere decisamente più pazienti e affascinanti Ariete, Leone, Sagittario, ma anche Gemelli e Acquario.

Oroscopo settimanale 20-26 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Sarà un bel riscatto, quindi, per il segno del Leone che si sta anche preparando a dire addio al famosissimo Saturno contro. C'è da tenere duro ancora per qualche giorno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Preparati ad accogliere a braccia aperte questa Venere che arriva nel tuo segno zodiacale. Anche se tu sei un segno marziale, quindi decisamente più determinato che non mieloso, ricordati che Venere è il pianeta dell'amore ma anche della bellezza, dell'armonia e della felicità. Quindi, insomma, averlo a favore fa sempre bene. In più, con tutte le energie che hai in corpo puoi sfruttarla a meraviglia anche in coppia.

Voto 9 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C'è ancora da sopportare Mercurio che ti fa sentire confuso, soprattutto quando devi esprimere a parole quello che nel tuo cervello e nel tuo cuoricino sembrava chiarissimo. Succede, tanto che la cosa migliore sarebbe prepararsi uno schemino e portarselo dietro anche se dovessi andare a dichiararti ad un nuovo amore. Anche perché, non dimentichiamocelo, Marte continua a renderti particolarmente voglioso.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mamma mia quanto ti sentirai (a ragione) fortunatissimo, anche in questa settimana. Se già Mercurio, Giove e persino Marte facevano a gara per darti tutti i loro doni, manco fossi un eroe dell'antica Grecia, adesso si aggiunge persino Venere. Quindi preparati a sfoderare un sex appeal di quelli che piacciono a te: divertente, ma dall'impatto sicuro.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa Venere che entra in Ariete proprio non ti piace e, dato che in Ariete ci sta già il pianeta Giove, per questa settimana dovrai vedertela con entrambi. In pratica la voglia di socializzare sarà ridotta ai minimi storici. Per fortuna tu sei uno di quei segni zodiacali che è bravissimo a vivere nel silenzio, e anche in un po' di santa pace.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Adesso sì che si torna a ragionare, con anche Venere a tuo favore. Probabilmente, in questi ultimi anni, con Saturno in opposizione, quello di cui hai risentito di più è stata l'assenza della leggerezza e della audacia con la quale spesso affronti la vita. Adesso, piano piano, ritornano tanti i pianeti a tuo favore, che ti fanno ritrovare il buonumore ma anche la spontaneità.

Voto 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non è proprio la situazione da salti di gioia, cara Vergine, ma comunque già solo il fatto che Venere si tolga dall'opposizione migliora la sostanza. Dovrai tenere duro lunedì e martedì, perché la Luna nuova sarà proprio contro di te. Quindi, insomma, le emozioni che verranno a galla potrebbero farti perdere la ragione o farti scoppiare in lacrime. Per fortuna dura solo 48 ore.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non voglio proprio sentire lamentele da parte tua, dato che per diverse settimane sei stata la cocca dei pianeti! Adesso Venere si piazza in opposizione, e tu perdi un po' della tua affascinante dolcezza. La cosa che mi preoccupa è che si amplificherà quel desiderio di far valere tutto quello che hai tenuto dentro negli ultimi 25 anni. Si salvi chi può…

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ci è molto piaciuto vederti affettuoso e premuroso, mentre questa prossima settimana ritornerai il silenzioso ombroso che ricordiamo. Tutta colpa di Venere, che non sarà più a tuo favore! In compenso, però, sarai uno dei segni zodiacali che saprà trarre più beneficio da questa Luna nuova, proprio lunedì mattina. Avrai davvero bisogno di prenderti del tempo per ascoltare i subbugli del cuoricino.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Direi proprio che possiamo tirare un sospiro di sollievo, soprattutto da martedì pomeriggio in poi, quando avrei salutato anche l'ultima luna nuova che ti punzecchia, e sarai pronto a goderti Venere a favore. Che poi, si sa, quando abbiamo passato settimane difficili sappiamo goderci i piaceri ancora di più. Sarà proprio il tuo caso.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Purtroppo ti toccherà ritirare fuori il tuo carattere malmostoso, sospettoso e poco paziente. Tutta colpa di Venere e Giove entrambi a sfavore. Avrai soltanto voglia di farti i fatti tuoi, e soprattutto pochissima intenzione di stare a discutere con chi non ti dà immediatamente ragione. Si mettano da parte tutti i polemici, perché tu desideri solo essere ubbidito.

Voto 6 meno meno

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sembra proprio che tutto continui a giocare a tuo favore e tu, grazie ad un ingegno da vero filosofo, sei bravissimo a mostrare il meglio di te in qualsiasi situazione. Che si tratti dell'ufficio, della prima cena con i suoceri, o di qualsiasi persona tu voglia conquistare, in tutti i casi ti basterà accendere il cervello.

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Peccato per la perdita di questa Venere, ma non ti preoccupare perché, oltre al fatto che il Sole è entrato nel tuo segno zodiacale, sarai tu il protagonista astrologico per le prossime settimane… Ma non vorrei rovinarti la sorpresa! Per ora cerca di insegnare a chi ti sta intorno a gestire le emozioni senza zittirle. Tu lo saprai fare ancora meglio del solito.

Voto 8 e mezzo