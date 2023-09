L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2023: Toro e Capricorno pronti ai pensieri intimi Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 settembre 2023 ci prepariamo a festeggiare Mabon, ovvero la festa dell’equinozio d’autunno. È un momento di raccoglimento per prepararci ai mesi più bui dei pensieri profondi: Leone, Vergine e Bilancia appassionati!

L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 settembre 2023 sarà l'oroscopo con il quale inaugureremo l'equinozio d'autunno. Storicamente il momento dell'anno in cui ci prepariamo al riposo dopo le energie ma anche le fatiche estive.

Non dimentichiamoci che in agricoltura l'estate è il periodo del doppio raccolto, e che con l'autunno in diverse tradizioni un personaggio del mito si preparava a scendere negli inferi per i sei mesi più bui. In Grecia Persefone, a Roma Proserpina e nella cultura pagana Mabon.

Oroscopo settimanale 18 – 24 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle nell'oroscopo per la prossima settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte a sfavore ti rende le giornate infinite e spesso difficili da gestire! Eppure tutto il resto dei pianeti sembra ti voglia aiutare ma tu sei uno che reagisce alle provocazioni e che difficilmente riesce a mantenere la calma. La stanchezza poi amplifica qualsiasi sensazione di insofferenza e ti rende tutti odiosi, anche il tizio che sta uscendo dal parcheggio e che ti lascia il posto libero. Hai una meravigliosa capacità di trovare difetti in chiunque.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Anche questa settimana sarai diversamente affettuoso e dovremmo farci una ragione del fatto che per una volta, ad esempio, quando dovrai decidere il menù opterei per quello che piace a te senza chiedere il parere degli altri. Il tuo desiderio di nutrire per amare ha cambiato mira e destinatario: adesso pensi prima di tutto a te stesso. Sfrutta però questo minor desiderio di sollazzarti col partner per darci dentro con il lavoro: qualcuno resterà comunque soddisfatto.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È sempre solo colpa di mercurio se le cose non vanno alla perfezione! Il bello però è che è tornato in modo diretto e questo significa che la sua opposizione durerà ancora pochi giorni. In compenso gli altri pianeti ti danno la forza e l'energia come ti chi non si ferma e continua ballare anche quando la musica è stata spenta. Al partner non sembrerà vero che per una volta preferirai piaceri fisici a quelli intellettuali.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questo Marte a sfavore potrebbe ogni tanto farti scivolare nella sicurezza in te stesso che, mai come adesso, stai lavorando per tenere impalcato come le fondamenta di un nuovo grattacielo. Non ti abbattere se qualche cosa non dovesse andare proprio come l'avevi prevista e se ti dovessi trovare a nuotare nelle domande esistenziali anche soltanto per un piccolo battibecco. Ci sono momenti in cui la nostra corazza sembra fatta di pan bagnato.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Queste lunghe settimane di Venere nel tuo segno zodiacale dovrebbero averti fatto capire quanto l'amore sia importante e il primo amore sul quale puoi contare è quello che dai a te stesso. Come cercano di spiegarci sempre le hostess sugli aerei in caso di difficoltà dobbiamo prima di tutto indossare noi stessi la mascherina e poi, solo dopo, aiutare gli altri. Mai come adesso hai compreso l'importanza di questa affermazione! Poi, sempre grazie a Venere, sei anche molto bello e questo non ci dispiace.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

La tua mente è al servizio degli altri e questa cosa ti fa sentire in pace con te stessa. Perché diciamolo che è un segno di terra come te portato a fare del bene si sente in sintonia con il resto del mondo quando ha le energie e le capacità sufficienti per dare.sul ricevere amore invece ci dobbiamo ancora lavorare e attendere che Venere arrivi nel tuo segno zodiacale.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le energie non sono sempre uguali e quelle che animeranno in questa settimana saranno del tipo migliore: l'ottimismo, la vivacità, la voglia di fare e un enorme senso di gratitudine.Venere e Marte insieme che ti sollecitano ti rendono una rivoluzionaria dolce, una guerriera gentile è una leader illuminata. Direi di sfruttare tutto ciò subito!

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tu con il mito di Persefone ti sei sempre andato d'accordo è quella parte dell'anno in cui si indagava il non indagabile ti ha sempre affascinato parecchio. In questa settimana sei uno dei segni zodiacali che si prepara al meglio per mettere le energie sottospirito, e aprire la mente al calore e alla pace della lettura. Perché se di energie ne hai avute ben poche durante tutta l'estate, figuriamoci adesso! Idem con la voglia d'amore. In compenso Mercurio è sempre il pianeta che ti dona quella capacità di arrivare alla soluzione un po' prima degli altri.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio ancora a sfavore potrebbe insegnarti, come dicono i saggi, che per comprendere davvero qualcosa il cervello è soltanto il primo strumento. Tu su tutti gli altri, il cuore e l'istinto, sei fortissimo ma quando si tratta di prendere appunti ti rifiuti categoricamente. È chiaro che in ufficio non la prenderanno molto bene finché il tuo atteggiamento ribelle non porterà a qualche geniale trovata.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei uno dei segni zodiacali che sa meglio godersi questa stagione di raccoglimento e silenzio. Questo non solo perché tu sei il segno zodiacale che l'astrologia lega proprio al silenzio e l'elemento terra che ti contraddistingue è perfetto per raccoglierti in te stesso, ma questo Marte a sfavore rende tutto ancora più semplice. Togliendoti le energie fisiche ti lascia soltanto quelle intellettuali che saprai sfruttare a pieno. Unico consiglio: quando la situazione ti innervosisce molla la discussione e vai a fare un pisolino.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte a favore ti rende un duro e Venere a sfavore non mitiga nemmeno per un po' le tue energie. Sentirsi forti è bello ma ogni tanto perdiamo il senso della misura e ci dimentichiamo delle emozioni di chi ci circonda. È questo quello che potrebbe succederti e data la tua fama di ghiacciolo che cammina direi che le lamentele potrebbero piovere. Puoi zittirle soltanto con tanta passione.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ogni tanto caro Pesci, quando l'universo si accanisce con un transito, soprattutto uno difficile, tocca guardare le cose da un punto di vista differente. È questo che ti consiglio di fare questa settimana con ancora Mercurio in opposizione, è chiaro che la tua già poca capacità di mettere a terra i pensieri sarà praticamente annullata. In compenso però puoi avere l'occasione di far volare ancora di più la tua fantasia e la voglia di cercare nuovi punti di vista.

Voto 6