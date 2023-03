L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo 2023: Ariete e Leone si godono gli ultimi giorni d’amore L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo 2023, lascerà i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) godersi gli ultimi giorni d’amore. Dal fine settimana, infatti, Venere passerà nel segno del Toro, e ad essere particolarmente dolci saranno i segni di terra.

Eccoci all'oroscopo della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 marzo 2023. Sembra proprio che le stelle ci diano la possibilità di riposarci, dopo una settimana (la scorsa) particolarmente intensa. Tenetevi forte perché anche la prossima non scherza.

Oroscopo settimanale 13 – 19 marzo 2023: le previsioni segno per segno

La novità astrologica di questa settimana sarà Venere, il pianeta dell'amore, che venerdì passerà nel segno del Toro. I segni di terra, quindi, saranno pronti a donare tutto il loro amore particolarmente accogliente e premuroso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ancora per questa settimana, almeno fino a venerdì, il pianeta dell'amore e a tuo favore. Quindi, anche se credo che tu ne abbia fatto già una scorpacciata, abbandonati a tutti i tipi di piacere che riesci a immaginare! La voglia di condividere cose, con chi ami ma anche con chi hai appena conosciuto, sarà proprio il tuo bello. Insieme a te sarà assolutamente impossibile non divertirci. Questo significa sfruttare Giove fino in fondo.

Voto 9 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Direi che in questo periodo non ti posso proprio lamentare, soprattutto da quando anche Saturno ti ha lasciato in pace. Adesso però preparati perché dal fine settimana anche Venere nel tuo segno zodiacale ti renderà assolutamente impossibile rinunciare ai grandi piaceri della vita. E si sa che tu in questo sei davvero maestro. Non rinuncerai a nulla che ti faccia stare bene, anche a costo di dover dire qualche no in più. Mi sembra che la lezione di Saturno tu l'abbia imparata alla perfezione.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non è il momento per fare pensieri profondi, ma piuttosto per divertirti più che puoi! Mercurio è a sfavore e tu rischi anche qualche volta di risultare maldestro, soprattutto quando cerchi di esprimere quello che pensi e provi. Questo non è il momento per il romanticismo, ma piuttosto per le emozioni sfrenate e la voglia di vivere più intensamente che puoi. Se ne faranno una ragione quelli che aspettano da te grandi dichiarazioni d'amore e si accontenteranno di notti di fuoco.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ancora per qualche giorno Venere sarà a sfavore, e tu simpatico come un richiamo dall'ufficio del personale per troppi ritardi. Il problema è che non ti piace per niente, e la mattina scegliere che cosa indossare è davvero stressante. Prova un po' a spiegarlo al capo delle risorse umane! In compenso grazie a Mercurio anche quelle poche ore di lavoro saranno sfruttate al massimo.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Direi che è ancora per tutta questa settimana la tua voglia di amore, di divertimento e di passione ti aiuterà a spazzare via anche gli ultimi rimasugli di malumore e stress che ha lasciato Saturno contro. Hai proprio voglia di riprendere in mano la tua rinomata fama di viveur dello zodiaco.

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sembra proprio che io ce l'abbia con te, Cara Vergine, ma ti assicuro che non è colpa dell'astrologa bensì delle stelle. Questa settimana tra Marte e Mercurio entrambi a sfavore, ti sembrerà di essere annebbiata come dal fumo sparato in discoteca. Insomma, non sai davvero più dove andare e, in questi casi, la soluzione migliore è restare un attimo fermi. Se ti fosse possibile accettare anche solo qualche coccola potrebbe quasi quasi farti cambiare idea sulla bontà del resto del mondo.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Peccato per Venere ancora a sfavore, che ci sta facendo dimenticare quanto fosse dolce rassicurante il tuo sorriso. In effetti non lo vediamo da un pezzo. In compenso, però, anche nei prossimi giorni continuerai a mostrare una risolutezza e una sicurezza in te stessa che ti fanno sembrare molto sexy. Direi che della dolcezza possiamo anche farne a meno. E persino tu!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Concentrati ancora per qualche giorno sulle tue mirabolanti doti intellettuali. Che si tratti di creatività, di poesia o anche di tecniche di marketing non importa: tutto quello che transita dal tuo cervello ne esce come rimesso a nuovo e particolarmente attraente. E si sa, che quando senti di avere il pieno controllo di tutte le tue capacità intellettuali niente e nessuno ti potrà fermare.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Nonostante Marte ti abbia oramai davvero stremato, ancora per qualche giorno poi contare su Venere che ti rende addirittura piacevole l'idea di alzare bandiera bianca e goderti un po' di amici e parenti che si prendono cura di te. Anche se tu sei uno dei segni di fuoco più forti e sfrontati dello zodiaco, riscopri il piacere di farti accudire.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tieni duro ancora qualche giorno, con questa Venere che sembra proprio spegnerti ogni desiderio di dolcezza! L'amore non è il tuo forte, e diciamo che ce ne siamo proprio accorti. Per fortuna il tuo cervello a ricominciato a funzionare come si deve, e tu impieghi tutto il tempo rubato a coccole ed effusioni per studiare le prossime mosse. Il tuo capo, per esempio, apprezza moltissimo.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Direi che anche per questa settimana sarai uno dei segni zodiacali baciati dalle stelle. Anzi, inizia proprio piacerti questo momento di leggerezza, dopo che Saturno ha lasciato i tuoi gradi. Hai voglia di provare l'amore in tutte le sue forme, senza dimenticartene nemmeno una. Dalla passione alla dolcezza e ritorno, sarai davvero una delle migliori persone da avere tra i piedi in questi giorni.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Si sa che questo Marte a sfavore sta cercando di ridurre al minimo la tua vitalità ma questa settimana decidi consapevolmente di rinunciare a qualche uscita e serata con gli amici pur di dedicarti all'organizzazione, la pianificazione e i pensieri più profondi. Si sa che quando c'è un lavoro intellettuale da fare bisogna ritagliare spazio dal divertimento più immediato. Non ti peserà nemmeno più di tanto.

Voto 7