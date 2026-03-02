Oroscopo, le previsioni di marzo 2026 per tutti i segni: Mercurio retrogrado e Marte in Pesci chiedono ascolto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all'oroscopo del mese di marzo 2026 con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: nei i primi due mesi del 2026, che ci hanno portato delle grandi novità dal punto di vista astrologico, direi che questo mese di marzo è abbastanza tranquillo. Se non per un Mercurio retrogrado nel segno dei Pesci, per i primi 20 giorni, e l'eclissi di Luna del 3 marzo. Mercurio, quindi, per tutto il mese si troverà nel segno dei Pesci, che rende il pensiero collettivo molto più capace di andare in profondità e di parlare di valori oltre la concretezza più fisica e materiale. Venere dai Pesci passa in Ariete il 6 marzo, portando energie dirompenti ai segni di fuoco, che quindi faranno sentire il loro calore anche all'esterno. Poi c'è Marte, che per tutto il mese se ne sta nel segno dei Pesci, dove perde un po' della sua forza audace e mordente per aprirsi ai valori più profondi.

Ariete

Venere, che arriva nel tuo segno zodiacale, ovviamente spalanca la tua parte emotiva. Come sempre, dobbiamo guardare l'oroscopo nel suo complesso. Mentre il pianeta dell'amore ti sollecita, Marte e Mercurio si trovano proprio alle tue spalle. Questo significa che l'amore c'è, ma anziché essere ingordo, personale, individuale e monodirezionato, sarà ampio, potente, coinvolgente, energico, addirittura fantasioso e cosmico. Insomma, ti vedremo imbracciare delle cause che non sono soltanto per il tuo personale tornaconto, ma proprio per il bene comune, e nel portare bene intorno a te ti sentirai davvero una persona migliore.

Voto 7 e mezzo

Toro

Questo di marzo, per te, sarà un mese relativamente tranquillo. Sono sicura che saprai usare al meglio questo Mercurio retrogrado, prendendoti una pausa da tutto quello che è un piacere fisico e materiale che vuole soltanto zittire dei bisogni più profondi. Insomma, se hai bisogno di condividere delle emozioni o delle paure, puoi farlo e non necessariamente placarle con dello shopping selvaggio. Sono sicura che a fine mese sarai decisamente fiero di te e delle tue chiacchierate profonde.

Voto 7

Gemelli

Questo oroscopo del mese di marzo ti chiede di fare una delle cose che ti piace di meno, e quindi potrà essere un po' faticoso, ma di sicuro avrà i suoi risvolti positivi. A darti fastidio, infatti, è soprattutto Mercurio, il pianeta del pensiero, che è il tuo pianeta preferito, ma che in questo caso ti chiede di spegnere la socialità, la socievolezza, il confronto, la chiacchiera, e di tuffarti e immergerti nei pensieri più profondi. Tu, che di natura fai del dialogo un aspetto di crescita e confronto continuo, ma anche di mutamento inarrestabile, adesso è come se dovessi fare i conti con le tue paure e i tuoi bisogni. Insomma, spegni le luci all'esterno e infilati sotto le coperte con tutte le tue personalità. Tanto, con Marte a sfavore, sotto le coperte non avresti certo voglia delle solite esibizioni erotiche.

Voto 6 meno meno

Cancro

Sarà un oroscopo davvero particolare quello di questo mese, perché Venere e Saturno, che sentirai fortemente a sfavore, in realtà lasceranno molto spazio per la tua indagine personale. Giove, che continua a essere nel tuo segno zodiacale, ultimamente ti ha reso più sicuro di te e più pronto a restare aperto verso il mondo che ti circonda, le proposte, le iniziative e le sollecitazioni, i colpi di fortuna e i cambiamenti. Questo è il mese per iniziare a credere in te stesso, senza bisogno di appoggiarti a qualcuno che ti stia intorno. Anzi, chi ti sta intorno deve preoccuparsi di lasciarti i tuoi spazi, perché ne hai proprio bisogno.

Voto 7

Leone

Direi che i periodi di tensione sono decisamente finiti, Leone, con il 2 marzo, quando Marte si toglie dall'opposizione al tuo segno zodiacale. Puoi davvero festeggiare e si sa che, quando tu festeggi una liberazione, lo fai davvero come si deve, godendoti in una sola serata tutto quello che ti sei lasciato scappare nelle settimane precedenti. Questo quindi è il mese per ritrovare la passione, sia in coppia sia nella vita. Se ultimamente ti sei sentito spento, questo è il momento giusto per dichiarare ad alta voce i tuoi nuovi obiettivi e quindi andarteli a prendere praticamente galoppando.

Voto 8

Vergine

Questo mese di marzo non sarà probabilmente il tuo mese più facile, perché il tuo pianeta preferito, che è appunto Mercurio, si trova non solo retrogrado ma in opposizione al tuo segno zodiacale. Quindi dovrai cambiare radicalmente la modalità con la quale ti approcci al mondo e agli eventi che ti circondano. Sto parlando di abbandonare la ragione a fronte della comprensione più profonda, dell'empatia, dell'ascolto. Quando parlo di ascolto, non intendo soltanto l'ascolto verso l'esterno, ma anche quello dall'interno, di quelli che sono i tuoi bisogni più profondi. Insomma, cara Vergine, probabilmente non sarà un mese fattivo e risolutivo come piace a te, ma piuttosto un mese di indagine rallentata.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

È probabile che, con questo mese di marzo, tu inizi davvero a sentire forte e chiaro questo periodo, che tutti noi astrologi ti abbiamo descritto come non semplice. Mi riferisco al fatto che, in questo mese, gli aspetti più faticosi e solitari di Giove e Saturno, a sfavore, vengono amplificati da Venere in opposizione. Per questo il senso di solitudine e di inadeguatezza sarà molto forte e tu dovrai far fronte a tutti i tuoi bagagli di autostima. Cerca conferme nelle persone che ti stanno vicino e che sai che ti amano. Cogli questa opportunità per proporre tu stessa il cambiamento che vorresti vedere realizzato.Voto 5 e mezzo

Scorpione

Questo sembra proprio essere il tuo mese preferito, Scorpione, perché Mercurio retrogrado nel segno dei Pesci ti piace e non ti fa alcuna paura in più. C'è Marte a sostenerti e a darti il coraggio di credere in te stesso e nelle tue intuizioni, perché poi il problema sta tutto qua. Spesso chi ha delle forti intuizioni, come nel tuo caso, non ha sempre il coraggio di credervi e quindi di seguirle. Ciecamente, direi che marzo è proprio il momento nel quale i tuoi obiettivi, sia privati sia lavorativi, saranno così potenti da non lasciarti dubbi. Approfitta anche del sex appeal e della determinazione che ti porta Marte a favore.

Voto 9

Sagittario

Questo periodo sarà davvero particolare per te, Sagittario, perché mentre Mercurio retrogrado e Marte, tutti e due a sfavore, ti sradicano proprio le certezze (come si fa con l'erba cattiva dall'orto), contemporaneamente Venere ti bacia. Questa è un'ottima notizia, Sagittario, perché è come se avessi la possibilità di toglierti dal ruolo che ami rivestire per condividere le emozioni più vere, profonde e sincere. Insomma, sarai un Sagittario molto più innocuo del solito, molto più modesto, ma molto più simpatico.

Voto 6

Capricorno

È davvero un periodo strano per te, questo, Capricorno. Il bello, però, è che uno dei tuoi pianeti preferiti, cioè Marte, continua a darti una spalla sulla quale appoggiarti. Questa è un'ottima notizia. In compenso, però, nelle relazioni sentirai davvero un vuoto cosmico intorno a te, come se all'improvviso nessuno si ricordasse più di invitarti fuori, di scriverti un messaggio, anche solo per sapere come stai. Forse sei un po' tu che esageri, perché Giove, Saturno e anche Venere, tutti a sfavore, amplificano quella sensazione di essere stato completamente abbandonato. La bella notizia è che hai dentro di te tutte le armi per cambiare punto di vista e iniziare a costruire una nuova immagine di te. Sono sicura che ci riuscirai.

Voto 6 meno meno

Acquario

Marte abbandona il tuo segno in questo oroscopo del mese di marzo, ma tu non ne fai certo un dramma, anche perché, in compenso, arriva Venere. Agli atti ti direi, però, che il tuo è un oroscopo di chi si può prendere un attimo di pausa e di relax, anche per rimettere ordine tra tutte le emozioni e le energie che ultimamente ti hanno coinvolto. Quindi rallenta, riposati e goditi tutto quello che ti sei conquistato, un po' come un vincitore alle Olimpiadi quando torna nel suo paese e viene accolto in modo trionfale. Ricordati che ogni volta che abbiamo un periodo carico di energie, poi abbiamo bisogno di tempo per rimetterle in ordine. L'amore sarà proprio la tua priorità, molto prima di qualsiasi altro dovere.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Sei praticamente tu il segno grande protagonista di questo oroscopo del mese di marzo, perché Marte, ma soprattutto Mercurio retrogrado, sono nel tuo segno. Quello che credo sia importante per te e per tutti noi è capire quanto Mercurio retrogrado, proprio nel segno dei Pesci, sia il modo migliore per poter affrontare umanamente i grandi cambiamenti che questo anno importante ci porterà. Tu sei il primo a rendertene conto e soprattutto sei, tra i dodici segni dello zodiaco, quello che più di tutti saprà parlare con l'inconscio, con i valori, con l'umanità stessa e trovare delle soluzioni. L'amore quindi è il tuo punto forte, ma da vivere in un senso universale e non solo privato. Anzi, grazie a Marte, sempre nel tuo segno zodiacale, questo mese sentirai la forza anche di lottare per quello in cui credi e di farti portavoce delle tue idee.

Voto 9 e mezzo