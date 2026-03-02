Brilla la Luna Piena in Vergine con Eclissi martedì 3 marzo 2026: l’istinto vince sul controllo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 3 marzo 2026, poco dopo mezzogiorno, ci sarà la luna piena nel segno della Vergine, che questa volta, nello specifico, sarà anche un'eclissi di luna. Le eclissi di luna vanno ad amplificare la forza e la tensione del momento della luna piena, che già lo sappiamo è di suo particolarmente intenso. Durante la luna piena, infatti, abbiamo il sole, simbolo della ragione, che illumina completamente la luna, simbolo dell'istinto più nascosto e profondo. Per questo i nostri istinti, i nostri bisogni e le nostre emozioni vengono a galla con maggiore intensità. Durante le eclissi, questo fenomeno si amplifica perché la luna che espone i suoi bisogni viene temporaneamente oscurata e quindi ancora di più scende nel profondo del pensiero.

Le eclissi avvengono quando il Sole e la Luna, protagonisti delle fasi lunari, vanno a congiungersi ai nodi lunari, che sono i punti di intersezione tra l'orbita della Luna e l'asse terrestre. In questo caso, quindi, il Sole nel segno dei pesci è congiunto al nodo lunare nord e la Luna nel segno della Vergine è congiunta al nodo lunare sud, simbolo del karma. Questo è il motivo per cui le eclissi avvengono almeno a coppie, e ne abbiamo dalle quattro alle sei durante un anno solare!

Simbolicamente, il Sole nel segno dei pesci, il segno più emotivo e profondo, il segno che più di tutti comprende la metamorfosi dell'animo umano, si scontra con la Luna, simbolo dell'istinto, che però si trova nel segno zodiacale che più di tutti vuole controllare la vita attraverso l'intelletto. Sembra un ossimoro, ovviamente, questa fase lunare; invece è molto potente perché ci mette di fronte alla necessità di comprendere quanto il bisogno biologico di rassicurazione e fermezza sia in realtà un blocco all'evoluzione personale. I segni zodiacali più coinvolti da questa luna piena nel segno della Vergine sono i segni mobili, quindi: Pesci, Vergine, Gemelli, Sagittario. A tutti, però, è richiesto di rallentare, di aprirsi al dialogo con se stessi e di evitare di riempire l'agenda di impegni.

Il significato della Luna piena in Vergine con eclissi del 3 marzo 2026

Come vi racconto sempre, qualsiasi evento astrologico, così come qualsiasi luna piena con eclissi, deve essere vista all'interno di tutto il cielo per poterle dare un reale significato. Se la luna piena nel segno della Vergine si ripropone ogni anno, più o meno in questo periodo, non sarà mai uguale a se stessa. In questa luna piena con eclissi del 3 di marzo 2026, da un lato, l'eclissi appunto amplifica la profondità del sentire e del mettere in discussione. Nel cielo, vediamo che la luna è sola nel segno della Vergine, mentre nel segno dei Pesci sono tanti i pianeti: due punti Marte, il Sole, appunto, Mercurio e Venere. Anzi, in Italia, il Sole sarà congiunto al medio cielo, cioè si troverà nel punto più alto del cielo, che rappresenta proprio la nostra realizzazione personale.

Contemporaneamente, l'abbiamo già visto diverse volte negli ultimi giorni: Nettuno e Saturno sono ancora congiunti all'inizio del segno dell'Ariete. Questo significa che è ancora forte il bisogno di alzare la testa e di combattere per le nostre idee, per i nostri diritti. La parte emotiva, profonda, idealista è decisamente più ampia e potente nel cielo rispetto alla modalità più pragmatica, diplomatica, trattenuta della Vergine. Infine, non dimentichiamoci che in questo cielo troviamo anche Mercurio retrogrado, proprio nel segno dei Pesci, che amplifica l'introspezione, obbliga a rallentare e, soprattutto, diventa molto ma molto restio al fare. Credo che possa essere davvero un ottimo cielo per farci vedere le cose da un punto di vista diverso, obbligandoci in qualche modo a cambiare i nostri programmi più veloci e dinamici.

Gli effetti della Luna piena in Vergine con eclissi, segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Vergine del 3 marzo per tutti i segni zodiacali e quali saranno i più toccati dal plenilunio.

Ariete

Questo periodo, con tutti i pianeti nel segno dei Pesci, ti ha già portato a rimettere in discussione quella sicurezza focosa con la quale spesso affronti la vita. Questo è appunto il momento di lasciare spazio alle domande anziché alle risposte.

Toro

Questa specifica luna piena amplifica i tuoi bisogni più fisici e carnali e ti ricorda quanto l'istinto abbia a che fare anche con l'ascolto del proprio corpo.

Gemelli

Sarete proprio voi uno dei segni zodiacali più coinvolti e stravolti anche da questa luna piena con eclissi nel segno della Vergine, proprio perché si impone nella sua profondità. Quindi impone anche a voi Gemelli di abbandonare le risoluzioni più facili per un pensiero più profondo.

Cancro

Da buon segno ed acqua, sei uno dei migliori per affrontare sia Mercurio retrogrado sia le fasi di Luna Piena sia, soprattutto, le eclissi.

Se si tratta di fermarsi per ascoltarsi, tu sei un grande maestro. certo, l'evoluzione continua, che fa traballare le certezze, non è sempre il tuo status migliore.

Leone

Direi che, ultimamente, i pianeti ti hanno spiegato quanto sia importante rallentare e soprattutto mettere in discussione i propri punti forti, oltre che i punti deboli. Adesso però sei pronto a goderti tutta questa ventata di passione.

Vergine

Potresti uscirne davvero stremata da questa luna piena, proprio nel tuo segno zodiacale, che sembra puntare un faro da stadio proprio sul tuo cuore. È lì che ti viene chiesto di ripensare alle modalità con le quali vivi le emozioni, i sentimenti e tutto lo scorrere della vita.

Bilancia

hai capito che quest'anno e soprattutto questo semestre sono di grande approfondimento personale, cara Bilancia, e direi che è il caso di iniziare fin da subito

Scorpione

Immagino che, per te, tutto questo subbuglio emotivo personale, ma soprattutto collettivo, sia praticamente una festa. Quindi non posso far altro che dirti di godertela a pieno.

Sagittario

Anche tu, Sagittario, sei uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa luna piena con eclissi e tutti i pianeti in Pesci, compreso Mercurio retrogrado. Ti portano a mettere in discussione le tue certezze, cosa che di natura non ami fare.

Capricorno

questa specifica luna piena con eclissi non sembra darti fastidio, anzi sembra darti un consiglio, anche se è un consiglio che per te non è facile da seguire, soprattutto in questo momento in cui, tra Saturno e Giove, la rimessa in discussione è profonda.

Acquario

Per te, questo è l'anno della rivoluzione personale, in senso positivo, energico e creativo. Quindi anche questa luna piena, che sembra non toccarti più di tanto, in realtà può essere portatrice di nuovi punti di vista, sempre ben accetti.

Pesci

non ti voglio dire che sarà una passeggiata, caro Pesci, ma questa specifica luna piena nel segno della Vergine sembra darti ragione quando lotti per imporre l'istinto come guida anziché la ragione.

Detto questo, però, bisogna sempre fare i conti con i propri bisogni umani e soprattutto con quelli di chi ti sta vicino