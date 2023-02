L’oroscopo di oggi 7 febbraio 2023: Toro e Capricorno sull’attenti Nell’oroscopo di oggi, martedì 7 febbraio 2023, il segno fortunato è il Toro, mentre il segno sfortunato il Sagittario. Mercurio inizia a imporsi come grande protagonista di questa settimana di Sanremo. Oggi si trova quasi congiunto a Plutone e sestile a Nettuno. Dove Plutone dona coraggio Nettuno porta fantasia e idealismo.

L'oroscopo di oggi, martedì 7 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio è il grande protagonista della giornata.

Si avvicina alla congiunzione con Plutone (che ci sarà proprio nei giorni di Sanremo), ma resta in sestile con Nettuno. Tanta fantasia e tanta voglia di innovare. Tradizioni, addio!

La Luna oggi sarà nel segno della Vergine, cercando forse di ritrovare un po' di equilibrio. Il segno fortunato sarà quindi il Toro, mentre il segno sfortunato il Sagittario, oggi senza nessuno che gli dia una mano.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dovresti e fare un bel ripassino di buone maniere, perché con la Luna storta e Marte che ti sprona a reazioni eccessive tutti ti stanno alla larga, come ai cancelli dove c’è la piccola insegna con su scritto ‘Attenti al cane’. Prendi esempio dal calciatore Osimhen, che con un potente assist colpisce una spettatrice in tribuna e corre subito per accertarsi che stia bene, e l’abbraccia per confortarla. Ti assicuro che sono sufficienti anche solo i piccoli gesti.

Amore: i tuoi impeti di passione sono vigorosi come un allenamento funzionale.

Lavoro: impara ad usare piccole paroline di cortesia.

Salute: anche con il broncio sei sempre super sexy.

Il consiglio del giorno: porta una scatola di cioccolatini a cuore in ufficio per scusarti dei tuoi modi bruschi.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Per te tutti dovrebbero sentire profondamente il richiamo della terra e della natura, infatti le notizie come la Fendi Factory che si sviluppa in simbiosi con l’ambiente, ti riempiono proprio il cuore. Con Mercurio sempre a favore, e oggi anche la Luna che ti appoggia, sei pronto anche a far diventare la tromba delle scale del tuo palazzo un meraviglioso giardino d’inverno per invogliare tutti ad andare a piedi invece di usare l’ascensore.

Amore: amoreggi alla luce del sole e non puoi assolutamente trattenerti.

Lavoro: per te la stretta di mano ha più importanza di qualsiasi contratto scritto.

Salute: il massimo è allenarsi a casa per poter fare la doccia direttamente nel tuo bagno, e asciugarti nel tuo accappatoio morbidissimo.

Il consiglio del giorno: fai un giro al vivaio per acquistare bulbi e semi per la primavera.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Agli imprevisti della vita voi reagite con grande slancio e capacità atletiche, perché Marte vi garantisce sempre energie e prestanza. Proprio come nel caso della tremenda caduta alla gara ciclistica L'Étoile de Bessèges, che ha coinvolto più di sessanta atleti, voi non vi fate mai scoraggiare e ripartite subito in sella verso il traguardo.

Amore: l’azione per voi non include alcuna dolcezza. Peccato!

Lavoro: le vostre soluzioni sono rocambolesche, come gli inseguimenti su e giù le strade di San Francisco.

Salute: trascinate tutti con la vostra grande voglia di vivere, anche i più pigri.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a Playtomic per trovare partner sconosciuti per giocare a tennis.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

I posti del cuore che ti riportano ricordi indelebili della tua vita sono per te dei veri santuari, e oggi con la Luna nel tuo segno senti la necessità di rivisitarli proprio tutti. Sei così attaccato a questo genere di luoghi che vorresti fare una colletta per rilevare il Bar Necchi di Firenze, teatro delle ‘zingarate’ dei protagonisti del film ‘Amici miei’, con tutti i tuoi amici e parenti. Vero?

Amore: lo tieni stretto stretto come il cuscino quando ti addormenti.

Lavoro: sei proprio l’amico di tutti pronto ad ascoltare le lamentele e mantenere tutti i segreti.

Salute: la tua missione è che tutti intorno a te siano sempre felici e sereni.

Il consiglio del giorno: ricordati tutti i giorni di mettere almeno due volte la crema alle mani.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ora che hai ripreso confidenza nelle tue capacità, grazie alla Luna piena del weekend, che ha decisamente affrancato anche il tuo cuoricino, puoi tornare ad aspirare a grandi progetti. Proprio come Nikki Haley, che scende in capo per le prossime presidenziali contro l’avversario Donald Trump. Ricorda che hai tutte le capacità e la determinazione, grazie a Marte, per questo genere di imprese.

Amore: gli slanci amorosi sono più spettacolari di una ginnasta sulle parallele.

Lavoro: torna il coraggio da leoni che tanto ti era mancato.

Salute: l’elasticità parte da un buon venti minuti di stretching giornaliero.

Il consiglio del giorno: puoi concederti i tacchi con zeppa in pieno inverno con un bel calzino di lana.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

I cambiamenti radicali non ti disturbano più di tanto, se ben supportati dalla logica costruttiva a cui tu tieni fortemente, con Mercurio a favore. Infatti, concordi totalmente che l’immagine dei reali sulla banconota da cinque dollari australiani, venga sostituita da quella di un indigeno perché la ritieni più attuale e rappresentativa del paese. Per te il discorso e il ragionamento deve sempre filare dritto.

Amore: lo guardi incuriosita ma sempre a debita distanza.

Lavoro: sei più corretta di un giudice imparziale.

Salute: combatti occhiaie e screpolature con una beauty routine puntualissima.

Il consiglio del giorno: prova i prodotti dell’Estetista Cinica, per proteggere la pelle dal freddo invernale e darti un po’ di tono e colorito.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei l’indiscusso sex symbol dello zodiaco, con Marte che definisce tutti i tuoi muscoli, ti conferisce una falcata più ‘panterosa’ di Naomi Campbell e energie per scatenarti sotto le lenzuola dal tramonto all’alba. Sei osannata, come il boscaiolo Thor Bradley sui social, che oltre ad avere un nome da dio, è equipaggiato di fisico altrettanto prestante che mette in mostra, spaccando legna nelle foreste del Nord America e facendo palpitare i cuori di milioni di persone.

Amore sei più golosa di una cioccolata con panna.

Lavoro sfodera tutte le tue strategie di conquista anche in ufficio.

Salute: sei sempre esagerata ed è per questo che piaci parecchio.

Il consiglio del giorno: guarda il docufilm ‘Pamela: a love story’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei così dolce grazie a Venere e alla Luna, che alla notizia dell’albero delle streghe, vecchio più di quattrocento anni e abbattuto per sbaglio, non ti sei neppure arrabbiato ma ti è scesa una lunghissima e tristissima lacrimuccia. Sprizzi emotività e bontà da tutti i pori, tanto che non riesci nemmeno a studiare alcun tipo di tiro mancino in rivalsa a questo gesto. Anzi pensi che in fondo tutti possono sbagliare.

Amore: sei tutto da abbracciare e coccolare.

Lavoro: riesci a essere comprensivo anche su errori madornali.

Salute: mettiti in bella mostra e fai incetta di complimenti, te lo meriti.

Il consiglio del giorno: fai un corso di cucina vegana.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ultimamente ti senti proprio fermo a un palo, con Marte e Venere che ti hanno fatto perdere l’entusiasmo e la voglia di allontanarti per più di due metri dal divano. Ti assicuro che questo momento di empasse non durerà ancora per molto. Intanto, tu necessiti solo di letture, come la notizia del commesso di Pizza Hut, che grazie al lavoro torna a scrivere dopo ben vent’anni di blocco. Devi solo attenderete il momento giusto.

Amore: leggi i sonetti d’amore di Shakespeare.

Lavoro: tu hai bisogno di orari elastici per i tuoi tempi dilatati.

Salute: ricorda che con un mocassino elegante e un cappotto lungo la mattina, puoi tranquillamente uscire di casa in pigiama.

Il consiglio del giorno: acquista la custodia del telefono con tracollina per tenerlo sempre comodamente al collo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Per te è impossibile essere la spalla perfetta, perché con Venere e Mercurio dalla tua spicchi in qualsiasi occasione, come la tiara di Lady D sulla testa della bella Kate. Sei esattamente come la Regina Letizia di Spagna, che anche senza volerlo mette sempre in secondo piano Re Felipe. Come direbbe Jessica Rabbit: sono gli altri che mi disegnano così!

Amore: vuoi sempre essere corteggiato.

Lavoro: hai idee chiare e decise che ti portano al successo.

Salute: sei sempre perfetto anche dopo una serata imprevista di bagordi.

Il consiglio del giorno: apri un account su ‘Mastodon’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Le sfide sono proprio pane per i tuoi denti, che affronti con entusiasmo, costanza e grande coraggio, perché sempre supportato da Marte. Proprio come il giovane Matteo Cimitan, che per aver perso una scommessa con gli amici ha raccolto ben tre tonnellate di rifiuti in una anno. Queste sono proprio il genere di prove che ti fanno mettere anche il turbo.

Amore: non perdi mai l’occasione per baci appassionati.

Lavoro hai un carisma da vero trascinatore di folle.

Salute i limiti tu li superi con un semplice salto a piè pari.

Il consiglio del giorno: sprona tutti quanti a fare la raccolta differenziata.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Con Venere e Mercurio che vi appoggiano, avete la capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e vi state proprio facendo prendere la mano, perché tutto vi sembra facile e immediato, e volete solo assecondare tutte le vostre voglie. Proprio come il bimbo di sei anni del Michigan, che in poche ore ordina cibo delivery, dalla pizza al cibo africano, senza dimenticare il gelato per dolce, per un totale di circa mille dollari. Voi volete proprio tutto e subito.

Amore: parlate con versi poetici che fanno rima con ‘amore’.

Lavoro: il vostro pensiero laterale è assolutamente fondamentale per tutto il team di lavoro.

Salute: oggi siete forniti di un buon umore dilagante.

Il consiglio del giorno: andate al cinema a vedere il film Babylon.

Voto 7