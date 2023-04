L’oroscopo di oggi 4 aprile 2023: Vergine e Toro sono dolcissimi Nell’oroscopo di oggi, martedì 4 aprile 2023, con la Luna in Vergine e Mercurio e Venere in Toro, il segno fortunato è il Toro stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario. Oggi non solo i pensieri ma anche i sentimenti si fanno concreti, schietti e possessivi. L’amore si dimostra con i fatti.

L'oroscopo di oggi, martedì 4 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Oggi Mercurio è ufficialmente passato nel segno del Toro. Mercurio in Toro significa un pensiero concreto ma semplice, schietto e possessivo.

Con la Luna che è ancora nel segno della Vergine, direi che il segno zodiacale fortunato sia il Toro e il segno sfortunato il Sagittario, ma non se ne lamenterà.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Le opportunità ti piovono direttamente dal cielo, grazie a Giove nel tuo segno che ti garantisce il vip pass a vita per qualsiasi evento. Con Mercurio che ti ha lasciato, potresti aver imbroccato i codici segreti per sbloccare contenuti esclusivi di Netflix solo grazie ad una botta di c**o. Sei sempre baciato dalla dea bendata.

Amore: i tuoi sensi da conquistatore stanno facendo una pennichella.

Lavoro: ami profondamente una tranquilla routine.

Salute: sei così pigro che le tue calzature preferite sono le slipon.

Il consiglio del giorno: acquista ora una colomba pasquale artigianale.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il tuo senso di accudimento per tutti gli esseri viventi è più forte di quello di una mammina che ha appena partorito, grazie a Venere nel tuo segno. Infatti, per te, il recente studio israeliano che afferma che le piante soffrono ed emettono suoni quando non vengono curate non è una novità. Tu ami aver cura del tuo giardino, perché da sempre dotato di un ottimo pollice verde.

Amore: i tuoi baci hanno gli stessi effetti di un ricostituente alla papaya.

Lavoro: tu adori il gioco di squadra quando tutti seguono perfettamente le tue indicazioni.

Salute: sei semplicemente meraviglioso.

Il consiglio del giorno: fai la spesa per il pranzo di Pasqua.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La Luna super a favore di oggi per voi ha lo stesso effetto del messaggio di Damiano alla sua Giorgia Soleri in giro per la via delle Indie con Pechino Express. Voi avete bisogno di supporto, parole dolci fin dal mattino per affrontare a testa alta Saturno contro, sempre pronto a porvi sfide come il compito in classe a sorpresa.

Amore: aspettate ardentemente il bacino del buongiorno come il caffè.

Lavoro: state imparando a fare dribbling tra email e riunioni con le emergenze dell’ultimo minuto.

Salute: avete la capacità di vedere tutti i vostri difettucci, anche quelli invisibili.

Il consiglio del giorno: ascoltate le canzoni rock anni sessanta.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il posto perfetto per te, in questo momento che hai i favori di Venere, Marte e Mercurio, è senza alcun dubbio la Nuova Zelanda che ha aperto un ufficio statale per occuparsi dei cuori infranti. Quando si parla di problemi di cuore, tu sei il massimo esperto per sollevare gli animi con chiacchiere, coccole e confidenze fino a notte fonda. Su di te si può sempre contare.

Amore: tu sai come sedurre anche con un semplice sguardo.

Lavoro: sei il collante dell’ufficio, quello che sa creare il perfetto team di lavoro.

Salute: anche lo specchio ti fa grandi complimenti di prima mattina quando sei ancora tutto spettinato.

Il consiglio del giorno: fai una degustazione di vini toscani della zona di Bolgheri.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Leone

Solo la Luna di oggi riesce a smorzare il tuo broncio stampato in viso ora che hai capito che anche il pianeta della comunicazione Mercurio ha deciso di metterti profondi dubbi sull’utilizzo di congiuntivi e condizionali. E se pensavi di aggirare il problema utilizzando Chat GPT ti devo avvisare che al momento il servizio è stato sospeso in tutta Italia. Ti toccherà fare ripetizioni di grammatica italiana.

Amore: sei più acido di una limonata senza zucchero.

Lavoro: oggi potresti dedicare tutta la tua giornata al gioco del ‘solitario’ sul tuo pc.

Salute: per non dover comunicare con nessuno potresti fingerti afono.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio a Tropea in Calabria in solitaria.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questa per te è proprio la stagione dell’amore, con Venere e Marte che infiammano le tue relazioni amorose, come il peperoncino un semplice piatto di spaghetti. Tieni le antenne ben allertate perché potresti fare incontri molto interessanti proprio come Angelina Jolie, che pare abbia un flirt con il super miliardario ambientalista David Mayer Rothschild. Capito?

Amore: riesci ad innamorarti almeno dieci volte in un giorno.

Lavoro: le tue sinapsi viaggiano più veloci del 5G.

Salute: fai invidia a Irina Shayk.

Il consiglio del giorno: vestiti in tutte le nuance del beige, vero trend di questa primavera.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei prorompente come l’imprenditore che corre in bagno mentre l’aereo sta per atterrare bisticciando con lo steward e come conseguenza viene bandito da tutti i voli Ryanair. Anche quando di base hai la piena ragione dalla tua, con Mercurio che torna a sorriderti, devi rivedere i modi che, per colpa di Marte contro, sono più ruvidi della paglietta per scrostare le pentole. Qui c’è bisogno di un rispolverata alle buone maniere.

Amore tira fuori tutte la tua dolcezza come i bikini con il cambio di stagione.

Lavoro sei sempre molto integerrima quando devi valutare il lavoro degli altri.

Salute: fai un piano di mantenimento meglio di un nutrizionista certificato.

Il consiglio del giorno: rispolvera tutte le ricette tradizionali della cucina mediterranea.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con Mercurio contro potresti fare delle scelte discutibili come i capelli verdi alla She-Hulk di Alessandra Celentano al programma ‘Amici’. Lo so che con Venere contro tu stai cercando soluzioni per riscattare la tua immagine. Meglio però puntare sempre sulle classiche icone come Audrey o Katrine Hepburn, perché la loro bellezza è intramontabile.

Amore: sei ingordo come quando hai fame e sei di fronte alla vetrina della pasticceria.

Lavoro: tu opti per la scusa che il tuo caos in ufficio è essenziale e creativo.

Salute: questo è il momento per imparare a correre e iscriversi a una corsa campestre.

Il consiglio del giorno: impara a cucinare l’arrosto con la ricetta della nonna.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Saluti mestamente Mercurio che ti ha reso per settimane la persona più interessante e divertente di tutta la tavolata di amici. Siccome al momento potresti sentirti impreparato, dovresti optare per le nuove tecniche di didattica che utilizzano la realtà aumentata per interessare e rendere partecipi gli studenti. Tu alle novità sei sempre molto attratto.

Amore: le temperature del tuo cuoricino sono ancora tiepidine.

Lavoro: ti sei un po’ appiattito come un creativo che non ha più idee geniali.

Salute: l’unico modo per riprendere a muovere le chiappette è con un corso di balli di gruppo.

Il consiglio del giorno: impara a mixare i dischi come un vero dj.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Gli intoppi con Giove e Marte contro sono sempre dietro l’angolo e tu ti senti come Victor Osimhen che si è infortunato proprio ad un passo dalla vittoria dello scudetto con il Napoli. Non farti demoralizzare da Marte perché tu hai dalla tua una squadra fortissima composta da Mercurio e Venere. Con questo team puoi davvero affrontare tutto, anche un tacco spezzato quando devi entrare in riunione con il capo.

Amore: sei dolce come un pasticciotto alla crema.

Lavoro: puoi felicemente comunicare a tutti che: il capo è tornato!

Salute: prima degli scatti felini hai bisogno almeno di venti minuti di stretching.

Il consiglio del giorno: guarda la commedia ironica ‘Siccità’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei decisamente poco interessato alle notizie che hanno come protagonisti gli attivisti ambientali, come imbrattare la Barcaccia di Piazza di Spagna con la vernice nera. Ora che hai Mercurio e Venere contro si è spenta la passione e la voglia di essere schierato in prima linea. Sfrutta questo momento per dedicarti unicamente al riposo mentale e al relax anche perché tu hai portato a casa grandi risultati che coprono già tutto il budget del 2023.

Amore tutte le tue tecniche di conquista sono in stand by.

Lavoro con la testa sei già in vacanza con un cocktail con l’ombrellino in mano.

Salute hai lo stesso slancio dinamico di una marmotta che è ancora in letargo.

Il consiglio del giorno: rileggi la saga ‘Malussene’ di Pennac.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete pervasi da grande entusiasmo, forza e capacità logica grazie a Mercurio e Marte che vi appoggiano incondizionatamente in tutte le vostre decisioni. Nessuno può mettervi i piedi in testa e siete più agguerriti della ex porno star Stormy Daniels contro Donald Trump. Voi andate diritti alla meta come un ‘quaterback’ di rugby.

Amore: siete così vogliosi che il partner potrebbe chiedervi la pausa notturna per skippare la sveltina delle tre di notte.

Lavoro siete una vera fucina di idee geniali.

Salute: vi sentite le ali ai piedi senza bisogno di una Red Bull.

Il consiglio del giorno: studiate i cammini storici in Piemonte per la vostra prossima scampagnata.

Voto 7 e mezzo