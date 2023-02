L’oroscopo di oggi 3 febbraio 2023: Scorpione e Leone sono sulle spine Nell’oroscopo di oggi, venerdì 3 febbraio 2023, il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato è la Bilancia. Rimandate gli incontri delicati: oggi ci sono tensioni, soprattutto emotive. Venere quadrata a Marte e il Sole quadrato a Urano. Le esigenze non possono essere ignorate.

L'oroscopo di oggi, venerdì 3 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole è perfettamente quadrato a Urano, mentre Venere è quadrata a Marte.

Insomma, le idee sono confuse e vengono espresse con forza ma pochissima lucidità. La Luna piena che si avvicina non aiuta certo la calma zen. In compenso la passione c'è!

La Luna si trova ancora nel segno zodiacale del Cancro, quindi il segno fortunato per oggi sarà il Cancro stesso, mentre il segno sfortunato sarà la Bilancia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai assolutamente bisogno di notizie positive che ti fanno subito vedere il lato bello della vita, oggi che hai la Luna stortissima. Controlla bene il programma del prossimo Festival di Sanremo, perché è previsto il duetto tra Giorgia ed Elisa che tu, come molti, lo stai aspettando da più di vent’anni. Vedi che essere pazienti, in fondo, può essere sempre utile?

Amore: sei campione di lancio di jeans con la chiusura con i bottoni.

Lavoro: ti avverto che i tuoi modi irruenti e i tuoi borbottii non fanno più simpatia.

Salute: il segreto per la dolcezza è allenarti come in palestra i tuoi muscoloni.

Il consiglio del giorno: pensa già ai regali per San Valentino.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti sei lasciato andare a commenti super positivi, e hai addirittura esultato quando hai letto che Bill Gates sta investendo in terreni agricoli ed è diventato il più grande proprietario terriero degli Stati Uniti. Il ritorno alle origini e alla natura è per te fondamentale, e oggi nei sei ancor più convinto proprio grazie a alla Luna che ti conferma che questa è proprio la tua strada giusta.

Amore: tieni tutti ben al sicuro sotto la tua ala iper protettiva.

Lavoro: i tuoi argomenti principali sono concreti e rispettano i cicli naturali.

Salute: ti senti soddisfatto quando i tuoi cari sono ben nutriti e dormono felicemente nei loro letti.

Il consiglio del giorno: prepara cioccolata e panna fatta in casa, perché la tua ricetta segreta ha di certo una marcia in più.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la pretesa che i vostri scherzi debbano per forza essere accettati da tutti con un bel sorriso. Con Marte a favore non conoscete assolutamente il significato della parola ‘basta’, e fate spallucce quando si parla di limiti. Occhio, che potreste essere abbandonati dalla vostra spalla preferita, proprio come è successo al programma ‘Le Iene’ con Teo Mammuccari.

Amore: vi piace consumare le labbra del partner, come un bimbo il lecca-lecca.

Lavoro: mettete in ordine la vostra scrivania super incasinata.

Salute: il vostro sex appeal è così esagerato che non è più misurabile.

Il consiglio del giorno: organizzate una festa di carnevale stile Satyricon di Fellini.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti piace svagarti con letture iper romantiche, come i romanzi Harmony che hai scoperto nella libreria della nonna. Con Venere e la Luna a favore, tu hai un vero radar quando si parla di sentimenti, e sono certa non ti sia sfuggita la proposta di matrimonio su un elicottero di Andrea del Corso a Teresa Langella. Di certo un po’ estrema per i tuoi gusti, ma con un finale zuccheroso come piace a te.

Amore: la tua visione è tutta rose e fiori e sullo sfondo l’altare.

Lavoro: sei come Julie Andrews in ‘Tutti insieme appassionatamente’.

Salute: ti impegni a fare stretching alle labbra per baci super emozonanti.

Il consiglio del giorno: vai alla spa per un trattamento ‘facial’ idratante.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Senti già in anticipo di un paio di giorni, che sarai travolto dalla Luna piena proprio nel tuo segno, che enfatizza la tua voglia di essere protagonista indiscusso da adorare, come le dive sul red carpet. Tu non ammetti assolutamente interruzioni quando parli, tanto che potresti avere i modi tranchant di Mauro Corona, quando discute con la Berlinguer al programma ‘Carta Bianca’. Se vuoi stare sotto i riflettori ripassa subito le buone maniere.

Amore: sbrilluccica come una abito di paillettes per le grandi soirée.

Lavoro: vuoi tutti zitti e attenti.

Salute: parti per il tuo weekendino in montagna già con gli sci ai piedi.

Il consiglio del giorno: fai un giro con i pattini a rotelle per le strade della tua città.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Quando ti parte la vena polemica, tu ne hai davvero per tutti, perché con Venere in opposizione sei infastidita anche dal respiro silenziosissimo della vicina di due piani di sotto. Se per caso fossi interpellata nella querelle sulla velocità ridotta delle auto in città, tu sei così categorica che per risolverla definitivamente, proponi direttamente di abbassare il numero delle macchine in circolazione. Sei rapida, perentoria, decisa e risolutiva.

Amore: lo eviti come le telefonate della ‘simpaticissima’ suocera.

Lavoro: sei più aggiornata dei giornalisti dell’Ansa.

Salute: dovresti applicarti nella cura personale, come quando cerchi spunti per le tue critiche.

Il consiglio del giorno: fai lezioni di ballo Tip tap.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il tuo lato intellettuale, con Mercurio contro, è solo rivolto a temi che ti solleticano la zona pelvica, sempre pronta allo scatto felino grazie a Marte. Infatti, hai subito appeso al frigorifero, luogo dove stanno le cose importanti, lo studio scientifico che dichiara che l’uso della cannabis aiuti le donne ad avere orgasmi multipli, vero? Tutto per te ruota attorno al punto ‘g’.

Amore qui si che puoi perdere equilibrio e controllo.

Lavoro parti in slancio con sconti sui prezzi che fanno rabbrividire il commercialista.

Salute: la parte che ti piace di più della palestra, è scivolare dentro la tua tutina aderentissima super sexy.

Il consiglio del giorno: leggi la storia di Mata Hari.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti puoi finalmente scatenare, e decidere di seguire il tuo istinto in azzardi amorosi che fino a poco tempo fa rimandavi, come il compilare il 730. Infatti, potresti essere proprio tu ad aver bloccato l’ascensore della Metro di Milano per concederti un amplesso con uno sconosciuto appena incontrato sul binario della fermata. Ti basta uno sguardo complice che ti accendi subito di passione.

Amore: ti commuovi teneramente quando vedi film romantici.

Lavoro: ti applichi con passione e dedizione, come lo studente modello.

Salute: sei così perfetto che anche il personal trainer ti da esercizi solo per il mantenimento.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Love Star’, per non sfuggire più all’amore.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai una disperata voglia di comodità e di sentirti coccolato, anche se a tutti mostri solo il tuo lato scorbutico e la grande indipendenza per provare a fronteggiare a testa alta Venere e Marte contro. Dovresti fare come il gruppo di viaggiatori da Milano a Bari in treno, che ordinano pizze e panzerotti da una pizzeria a Termoli che la consegna direttamente sul binario della stazione. Ecco, tu hai proprio bisogno di questo genere di servizi. Ingegnati!

Amore: con la scusa di essere partito per le ferie, lo posticipi in data ancora da definirsi.

Lavoro: niente decisioni prese di petto, mi raccomando!

Salute: neppure l’idea di un aperitivo con gli amici può affrancare un po’ il tuo cattivo umore.

Il consiglio del giorno: guarda i documentari della National Geografic, che sono la cosa che ti rilassa di più al mondo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Le tue idee destano l’attenzione di tutti, tanto che ti basta entrare nella sala riunioni che parte subito l’applauso. Venere e Mercurio sono sempre prontissimi a darti una mano, e a far sì che le tue iniziative vengano accolte come il pranzo annuale di ventidue amici negli Stati Uniti, che fa notizia, per la lauta mancia di più di quattromila dollari lasciata agli inservienti. Riesci a convincere chiunque anche ad aprire generosamente il portafogli, ma solo per buone azioni con impatto mediatico.

Amore: sei più efficiente di un wedding planner alle prese con una neo sposina capricciosa.

Lavoro: tutti si zittiscono per ascoltare le tue illuminanti di idee.

Salute: hai davvero fascino da vendere.

Il consiglio del giorno: acquista la cover del telefono con specchietto incorporato.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Sei perfettamente allineato alla coppia di backpackers che lasciano il posto fisso per girare il mondo alla ricerca della loro unicità, e il non voler essere incanalati in una vita standardizzata. Siccome non ti piace mai stare con le mani in mano, con Marte che ti spinge a essere sempre attivo, potresti unirti alla coppia come guida, sherpa, gps o factotum.

Amore: tu dici di si anche quando non ti è ancora stata fatta la domanda.

Lavoro sei molto pragmatico e immediato.

Salute sei così audace che vai in flip flop a piedi nudi all’après-ski.

Il consiglio del giorno: fai esperimenti con il set del piccolo chimico.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Per far fronte alle vostre scarse risorse fisiche a causa di Marte contro, adottate abilmente i consigli di Venere e Mercurio, che vi appoggiano incondizionatamente. Nel caso però abbiate bisogno di una spintarella in più, c’è sempre il classico e amatissimo caffè, tornato in auge dopo una nuovissima ricerca per essere un vero tocca sana per la salute. Siete già pronti a scendere al bar sotto casa per prenderne uno doppio, schiumato soia, in vetro.

Amore: vi sentite come le guide ai musei, ne conoscete ogni piccolo dettaglio.

Lavoro: va bene pensare sempre in grande, ma cercate di attenervi alle leggi di realtà e gravità.

Salute: siete a vostro agio in tutti i posti in cui si può stare in posizione orizzontale, come letto e divano.

Il consiglio del giorno: leggete un bel libro fantasy per dare sfogo alla fantasia.

Voto 7