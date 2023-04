L’oroscopo di oggi 3 aprile 2023: Toro e Vergine pronti a dire la verità Nell’oroscopo di oggi, lunedì 3 aprile 2023, con la luna in Vergine, il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Gemelli. Mercurio si prepara a passare nel segno del Toro. Segni d’aria affrettatevi a dire la vostra!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di oggi, lunedì 3 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Mercurio percorre l’ultimo grado del segno dell’Ariete, prima di entrare in Toro. Mercurio in Toro si fermerà per diverse settimane ma sarà un pensiero più pragmatico, lento e concreto.

Con la Luna che oggi è nel segno della Vergine, direi che il segno fortunato sia il Toro stesso mentre il segno sfortunato di oggi i Gemelli.

Leggi anche L'oroscopo del 31 marzo 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Desideri profondamente essere viziato e coccolato, ora che hai tempo da dedicare al sollazzo, con Mercurio che ti ha salutato e Marte contro che enfatizzano la tua voglia di goderti la vita. Ti accontenteresti anche di un buon uovo di Pasqua, ma solo se tutto squadrato come un diamante, e realizzato con un cioccolato artigianale come quello del brand T’A. Sei già in modalità vacanziera.

Amore: te lo gusti ma solo se è già tutto apparecchiato e pronto a essere consumato.

Lavoro: oggi pretendi zero sbattimenti.

Salute: punti solo al relax.

Il consiglio del giorno: accetti una scampagnata in campagna solo con una bicicletta con pedalata assistita.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Oggi ti senti finalmente premiato per tutti i tuoi sforzi, con Mercurio che fa capolino nel tuo segno e ti permette di mostrare serenamente tutte le ricchezze che hai saputo costruire nell’ultimo periodo. Proprio come Cristiano Ronaldo, che rivela al mondo la sua nuovissima Bugatti super personalizzata dal valore astronomico. Questo è proprio il momento di prendere il ruolo di protagonista indiscusso.

Amore: anche in questo campo sei un vero campione.

Lavoro: prendi felicemente in mano tutto il business come un vero capitano d’azienda illuminato.

Salute: vinci tutti i concorsi di bellezza ad honorem.

Il consiglio del giorno: iscriviti alla gara di auto d’epoca ‘Mille Miglia’.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete propensi alla collaborazione solo in casi estremi, perché con la Luna storta e Saturno contro avete i modi galanti di un Rottweiler arrabbiato. Infatti, voi nella movida selvaggia in Paolo Sarpi optereste per le classiche secchiate d’acqua, come deterrente per gli avventori maleducati. Meglio starvi prudentemente alla larga.

Amore: non cedete ad alcun incontro romantico.

Lavoro: vi lamentate di tutto, anche della pausa pranzo troppo breve.

Salute: avete finito la vostra scorta di buon umore.

Il consiglio del giorno: progettate il cammino di Santiago per l’estate.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sai essere pragmatico, come il medico che prescrive ai bambini gelati e biscotti quando non c’è bisogno di medicinali. Ora che hai nuovamente i favori di Mercurio e i pensieri tornano ad essere precisi e ben calibrati come un treno giapponese, sei la persona che sa meglio misurare il mix di emozioni in una stanza e intervenire solo in caso di bisogno. Il resto tu lo gestisci a colpi di dolcissimi abbracci e comprensione.

Amore: sei il massimo esperto su questo tema.

Lavoro: tu pretendi che i tuoi colleghi lavorino ‘Tutti insieme e appassionatamente’.

Salute: sei da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: impara l’hair style di J-Lo in questo momento, lo chignon banana anni cinquanta.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non prendertela troppo se tutti i tuoi piani sono saltati, come quando all’ultimo viene annullata la gita per il mal tempo. Con Mercurio contro gli imprevisti organizzativi sono proprio all’ordine del giorno, e tu dovresti iscriverti ad un corso di filosofia zen. Impara a vedere sempre il lato positivo e se è saltato il viaggio per vedere le fioriture dei tulipani in Olanda, tu puoi controbattere andando in giro per Milano e ammirare i meravigliosi glicini che ravvivano la città di entusiasmo. Capito?

Amore: oggi le temperature del tuo cuoricino sotto lo zero.

Lavoro: dovresti chiedere un periodo di aspettativa per fare chiarezza su ciò che vorresti fare.

Salute: oggi avresti proprio bisogno di un'oretta in più sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio con le ‘hot stones’ per riequilibrare le tue energie.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Torna la tua grande fermezza da neuro chirurgo, unita a empatia e resistenza. Con Venere, Marte e ora Mercurio dalla tua, hai la capacità di gestire qualsiasi crisi o notizia apocalittica come Mr Wolf che risolve tutti i casini di Vincent e Jules in Pulp Fiction. Infatti, alla notizia del più grosso buco nero mai rilevato dalla Nasa, tu reagisci con fermezza, e prima di gridare al lupo pretendi dati e dimostrazioni sugli effetti di questa scoperta. Non ti lasci scomporre da nulla.

Amore: godi, in tutti i sensi e sinonimi del termine.

Lavoro: sei come un metronomo che scandisce il tempo a tutto l’ufficio.

Salute: metti in mostra la tua silhouette perfetta.

Il consiglio del giorno: vai a vedere lo spettacolo del Cirque du Soleil ‘Kurious’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Puoi rimediare ai tuoi modi bruschi e al tuo linguaggio poco elegante, ora che Mercurio si è finalmente tolto dall’opposizione. Con la ritrovata logica potresti addirittura unirti alla querelle che ha investito la celeberrima serie ‘Friends’, considerata offensiva dalle nuove generazioni e richiedere una versione con una comicità ‘ripulita’. Ti piace ironizzare, ma sempre con un certo garbo.

Amore non è nella tua lista di priorità.

Lavoro le parole di cortesia tornano a far parte del tuo vocabolario.

Salute: il divano con la copertina sono i tuoi nuovi migliori amici.

Il consiglio del giorno: guarda tutti i trailer dei nuovi film in uscita per il prossimo mese.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Oggi ti puoi vantare di una forma fisica perfetta e di una determinazione davvero granitica che travolge tutti i tuoi avversari, come Sinner che sta asfaltando i suoi conpetitor a Miami. Marte ti rimette in forma meglio della pozione magica di Asterix, ma Mercurio che arriva in opposizione, reagisci alle situazioni come un tornado che mette in disordine carte, obiettivi e risultati. Raccapezzarsi nel tuo caos personale è una vera mission impossible.

Amore: sei attirato solo dagli incontri modi e fuggi.

Lavoro: la tua scrivania è scombinata come la stanza giochi dopo un pomeriggio di divertimenti.

Salute: perdi facilmente conto delle ripetizioni degli esercizi in palestra.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti i baggy jeans mettendo in mostra i tuoi addominali tiratissimi.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con la Luna stortissima di oggi, tu hai solo voglia di riprenderti i tuoi spazi personali in modo da creare la tua bolla di serenità, che non deve assolutamente essere oltrepassata. Hai la stessa voglia dei veneti di rivendicare il proprio territorio, e non disdegni l’idea di un inno esclusivo da ascoltare e cantare durante gli eventi pubblici. Tu fonderesti subito la tua piccola repubblica stile ‘Isola delle Rose’.

Amore: fai selezione esclusiva all’entrata.

Lavoro: non hai alcuna intenzione di fare gioco di squadra. Sei un lupo solitario.

Salute: i consigli sulle rémise en forme non vuoi neppure ascoltarli.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Giuseppe Penone a Galleria Borghese.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Potresti esserti convinto che tutto sta procedendo nel verso giusto con il vento in poppa, ora che anche il pianeta della logica e della comunicazione risveglia le tue capacità intellettive da vero leader. Ma Giove contro è sempre in agguato e ti potresti trovare nella stessa situazione del calciatore Neymar, che perde un milione di euro ad una mano sbagliata a poker. Modera il tuo entusiasmo.

Amore: le voglie amorose sono più sfiziose dello spuntino della mezzanotte.

Lavoro: riprendi in mano tutti i progetti lasciati a metà.

Salute: ora sfrecci su una rampa in skate facendo trick spettacolari.

Il consiglio del giorno: acquista un micro bikini per l’estate.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti dovrai rassegnare al fatto che è iniziata la stagione in cui rimarrai in panchina, ora che anche Mercurio smette di suggerirti la risposta giusta e ti lascia da solo a gestire i tuoi caotici pensieri. Con questo scarso approccio strategico, potresti essere scalzato dalla posizione di master a Dungeon and Dragons, il gioco di grandi e piccini del momento, perché le tue missioni sono diventate poco accattivanti per i tuoi compagni di avventure. Cedi volentieri il passo a chi in questo momento è più entusiasta e pieno di idee.

Amore ti prendi un periodo di pausa rigenerante.

Lavoro lascia la cloche di comando con la scusa della delega.

Salute impara a fare tutto con i tuoi tempi ben dilatati.

Il consiglio del giorno: guarda la seconda stagione della serie ‘Tenebre e Ossa’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Anche se oggi potreste essere infastiditi dalla Luna storta, ci pensano Mercurio, Venere e Marte dalla vostra a mettervi subito di buon umore. Voi applicate la stessa tecnica di Elle Macpherson, che svela in un’intervista il segreto di felicità e bellezza: sorridere appena svegli la mattina. Voi siete così presi bene che sorridete anche quando dormite.

Amore: siete pienamente soddisfatti.

Lavoro rapidi ed efficienti come il servizio di un fast food.

Salute: dinamici e pieni di energie che non avete più bisogno del power nap pomeridiano.

Il consiglio del giorno: guardate il film Flash Dance, che in questi giorni ha compiuto quarant’anni.

Voto 7