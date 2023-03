L’oroscopo di oggi 29 marzo 2023: Pesci e Vergine innamoratissimi Nell’oroscopo di oggi, 29 marzo 2023, il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato l’Ariete. In questa giornata i pianeti femminili ed emotivi, Luna e Venere, sono molto sollecitati. Via libera alle dichiarazioni d’amore in ogni forma: soprattutto per Toro, Cancro, Pesci e Vergine.

L'oroscopo di oggi, martedì 29 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle per questa giornata.

Venere congiunta a Urano nel segno del Toro e la Luna in Cancro, portano a grandi e profondi cambiamenti, soprattutto nei sentimenti. L'amore viene vissuto senza alcun limite soprattutto da Toro, Cancro, Pesci e Vergine.

Con la Luna potentissima nel segno del Cancro, direi che il segno fortunato oggi siano i Pesci, mentre il segno sfortunato l'Ariete, che si sente davvero uno straccio.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Puoi dare tutta la colpa al cambiamento climatico e a Marte contro, se le voglie passionali si sono spente proprio come le caldaie dei riscaldamenti di questi tempi, che non capiscono più se faccia freddo o caldo. Infatti, da un recente studio, pare che questi repentini sbalzi di temperature destabilizzano fortemente il desiderio. Questa è un’ottima spiegazione che puoi dare serenamente al tuo partner.

Amore: ti piace rotolarti in solitaria sotto al piumone.

Lavoro: sei così concentrato che quando qualcuno ti parla dovrebbe prima come minimo suonare il campanello.

Salute: la tua voglia di interazione è pari a quella degli ippopotami, che se vengono disturbati possono mordere e attaccare pericolosamente.

Il consiglio del giorno: siccome hai bisogno di leggerezza, vai a vedere lo show di Checco Zalone.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Non temi alcun colpo di testa, neppure con Venere e Marte che vorrebbero che ti viziassi un po’ e seguissi le tue passioni, come le groupies con le rockstar. Siccome sei molto morigerato con Saturno dalla tua, concordi pienamente con la multa salatissima data al sito di second ticketing, che rivende il biglietto in prima fila per il concerto dei Måneskin a più di un milione di euro. Sei già super felice ascoltando semplicemente le canzoni alla radio purché tu sia in ottima compagnia.

Amore: sei tutto un fremito di emozioni.

Lavoro: sai gestire il perfetto equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Salute: punti tutto sui piaceri della vita che vanno dalla gola al bacino.

Il consiglio del giorno: acquista un foulard bandana super colorato

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Tutto quel fare da veri spavaldi stile Peaky Blinders, da quando Marte vi ha salutato ha dato modo di far emergere i vostri nervi scoperti e oggi, con questa Luna davvero tenerissima, siete pronti a confessare tutte le vostre paure più intime. Proprio come Quentin Tarantino, indiscusso re dello splatter , che di recente ha dichiarato di essere da sempre terrorizzato dal film Bambi. Vi siete proprio tramutati in dei morbidissimi marshmallow.

Amore: avete bisogno di una dose extra di coccole.

Lavoro: siete abilissimi nel lavoro di squadra.

Salute: avete bisogno di sentirvi protetti come la principessa nel castello.

Il consiglio del giorno: prenotate i voli per le vacanze in anticipo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con questo slancio di fiducia che ti offrono Marte e la Luna nel tuo segno, sei pronto a protestare di fronte alla sede del Financial Times, che di decente ha lanciato un attacco surreale dichiarando che la Carbonara sia un piatto nato negli Stati Uniti. Tu, che sei un vero patriota, sei già pronto a dichiarare guerra appena sorpassano ingiustamente i confini (enogastronomici) della tua amata terra.

Amore: ora che hai preso il ritmo non ti vuoi più fermare.

Lavoro: sei il paladino dell’ufficio quello che sa perfettamente difendere il lavoro di tutti meglio della CGL.

Salute: sei più coordinato del corpo di ballo di Rihanna al Super Bowl.

Il consiglio del giorno: segna sul calendario tutti gli allineamenti astronomici dei pianeti per seratine super romantiche.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Vedendo la nave soccorso di Banksy, hai qualche disappunto estetico sui grafici (ma non sulle attività di salvataggio, sia chiaro!). Con Venere contro sei davvero granitico e rigidissimo quanto a canoni estetici. Per fortuna la grande logica di Mercurio, come il fidato grillo parlante, ti permette di avere un approccio sensato di comportamento.

Amore: al solo nominarlo di viene la nausea, come sulle strade tutte curve per andare in montagna.

Lavoro: tu analizzi tutto con accuratissime liste di pro e contro.

Salute: hai deciso di affrontare il disordine dei tuoi capelli considerandolo come il tuo nuovo stile da intellettuale.

Il consiglio del giorno: abbonati al Fai per accedere ai grandi monumenti nazionali.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti sei quasi intenerita alla notizia che nell’ultimo mese siano guariti simultaneamente più di 130 netturbini della Capitale. Venere e la Luna a favore ti hanno trasformato nella dolce maestra Jennifer Honey di Matilda, che trova sempre una valida giustificazione alle marachelle degli studenti. Da rigidissima e amovibile ora sei più molleggiata di un ballerino di twist.

Amore: guardi il mondo con un filtro tutto cuoricini rosa e rosso fragola.

Lavoro: scrivi tu le giustificazioni dei tuoi colleghi sfaticati.

Salute: sei davvero meravigliosa e dolcissima come una torta mille foglie.

Il consiglio del giorno: organizza una pizzata a casa.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con La Luna stortissima, Mercurio e Marte contro potresti seguire l’esempio dei nostri politici che di recente si stanno scatenando con citazioni bibliche. Ovviamente tu, più che ai riferimenti alle parabole, ti lasci facilmente andare a qualche impropero un po’ troppo colorito. Lo so che è dura ma dovresti cercare di ritrovare quei tuoi modini da signorina perfettina.

Amore è un tema che ti fa venire l’orticaria.

Lavoro oggi potresti sbagliare strada e puntare in direzione mare.

Salute: sei già infastidita al primo trillo della sveglia.

Il consiglio del giorno: guarda on line le ultime offerte degli elettrodomestici in super sconto per la primavera.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Lo so che la foto virale di Papa Francesco che indossa un mega piumino bianco super griffato ti ha per un attimo destabilizzato, perché quando si parla di bellezza e di stile, con Venere contro, sei smarrito come Annie, la protagonista del Diavolo Veste Prada al primo giorno di lavoro. Fidati che anche se l’immagine del Santo Padre è una montatura fatta ad hoc, risulta essere davvero degna di una copertina patinata.

Amore: sei sempre pronto per baci appassionati.

Lavoro: gli azzardi da Casinò non fanno proprio al caso tuo.

Salute: carichissimo per affrontare anche la giornata più impegnativa.

Il consiglio del giorno: opta per una té verde tutte le mattine che aiuta a purificare la pelle.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con Marte che non si trova più in opposizione hai riconquistato tutta la voglia di movimento, ma non sei ancora pronto per superare il record di Antonio Rao, campione mondiale di maratone over novanta. Se sul piano fisico barcolli ancora un po’, tu puoi puntare tutto sul tuo lato intellettuale che di certo ti permette di discutere di massimi sistemi direttamente con i premi Nobel.

Amore: lo stai ristudiando dall’ABC.

Lavoro: sei un mago nel far quadrare perfettamente i conti.

Salute: ti piace essere preciso come la carta millimetrata.

Il consiglio del giorno: per la primavera sfoggia un classicissimo e sempre attuale trench beige all’inglese.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei irruente, come Marquez che fa strike sulla pista di moto GP, facendo cadere rovinosamente Oliveira. Con Marte e la Luna contro potresti scaldarti facilmente, e se aggiungiamo che anche Mercurio ti ha tolto tutta la lucidità mentale, possiamo affermare che questo è proprio il mix giusto per essere protagonista di qualche marachella incontrollata. Grazie a Venere che ti regala gli occhioni dolci del gatto con gli stivali verrai comunque perdonato. Mi solo per questa volta, eh!

Amore: il massimo dell’effusione è stare mano nella mano.

Lavoro: attento perché tutti si stanno accorgendo che perdi i colpi.

Salute: puoi sfidare te stesso provando la meditazione trascendentale.

Il consiglio del giorno: vai ad acquistare il vino direttamente dai produttori locali.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Dai sempre grandissima importanza all’amicizia, perché credi profondamente nella complicità tra persone intelligenti, come quella tra Giorgia che debutta al cinema con l’amico Rocco Papaleo. Mercurio a favore oltre a garantirti velocità e capacità di comprensione enfatizza la tua voglia di grandi progetti da realizzare, proprio con gli amici di sempre. Prepara subito un business plan da discutere questa sera nel pub sotto casa.

Amore lo hai messo in pausa per il momento.

Lavoro sei acceso da mille idee e progetti.

Salute la parte che ti piace allenare di più al momento è senza alcun dubbio il cervello.

Il consiglio del giorno: riguarda le vecchie puntate di Boris con il tuoi amici.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Oggi festeggiate il trionfo dell’amore, come Sarah Jessica Parker il suo compleanno sul set di ‘And just like that’. Siete pervasi da grandi e buoni sentimenti, proprio grazie a Venere, e come la protagonista della celebre serie ‘Carrie’ drizzate bene le antenne quando si parla di sesso. Lasciatevi trascinare da questa corrente super positiva.

Amore: avete sempre una scusa per praticare l’amore.

Lavoro vi sentite pronti al grande salto per un successo assicurato.

Salute: belli e pieni di fascino da osannare come le star del rock.

Il consiglio del giorno: prenotate un percorso spa di coppia.

Voto 7 +