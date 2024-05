video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 29 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 29 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è un grande spirito di iniziativa, qualche volta addirittura incontrollabile. La Luna in Acquario spalanca la mente: il segno fortunato è l’Acquario stesso, mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche nell'oroscopo di domani, mercoledì 19 maggio 2024, la Luna in Acquario insieme a Saturno che sostiene Mercurio, sembrano donare grande determinazione a chi vuole perseguire i propri obiettivi. Anche Plutone, che amplifica la forza di Giove in Gemelli, se da un lato dona energie e vivacità dall'altro rischia di farci perdere il senso della misura e del controllo. Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: sei insuperabile.

Lavoro: sempre sul pezzo e aggiornatissimo.

Fortuna: è la tua consigliera preferita.

Il consiglio del giorno: ricordati di prenotare le vacanze estive.

Voto: 8 super performante.

Toro

Amore: ti doni totalmente ma solo in famiglia.

Lavoro: marchi il tuo business come un Rottweiler il perimetro di casa.

Fortuna: la ritrovi nella tua comfort zone.

Il consiglio del giorno: serata tutti abbracciati sul divano.

Voto 5 e mezzo ricerca di sicurezze.

Gemelli

Amore: innamoratissimi.

Lavoro: non c’è proprio concorrenza.

Fortuna: avete sempre in tasca il biglietto vincente

Il consiglio del giorno: non ne avete proprio bisogno.

Voto 9 al massimo.

Cancro

Amore: non ti deve disturbare troppo.

Lavoro: il tuo motto è minimo sbattimento, massimo risultato.

Fortuna: non hai alcuna intenzione di andartela a cercare.

Il consiglio del giorno: impara a impostare chat GPT per agevolare il tuo lavoro.

Voto 6 e mezzo no stress.

Leone

Amore: al momento situazioni solo cotte e mangiate.

Lavoro: va tutto bene anche se sei attanagliato da una marea di dubbi.

Fortuna: devi leggere le istruzioni per sfruttarla al meglio.

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto anche quando la ragione non è pienamente convinta.

Voto 5 e mezzo indeciso.

Vergine

Amore: devi ancora capire i tuoi gusti.

Lavoro: allenti la tua stretta di controllo.

Fortuna: logicamente sai che non esiste ma sotto sotto speri che ti dia una manina.

Il consiglio del giorno: non è fondamentale dire sempre la tua

Voto 6 silenziosa.

Bilancia

Amore: ne conosci ogni dettaglio.

Lavoro: certa di poter fare assolutamente il tuo meglio.

Fortuna: sai benissimo, dove, come e quanto investirla.

Il consiglio del giorno: massima dedizione nei tuoi progetti per ottenere grandi soddisfazioni.

Voto 8 perfetta.

Scorpione

Amore: al momento è un sogno nel cassetto.

Lavoro: ti senti come fermo a un semaforo rosso eterno.

Fortuna: è un accessorio che manca nel tuo guardaroba.

Il consiglio del giorno: telefonata alla tua amica del cuore che senti tutti i giorni.

Voto 5 c’è ancora molto da ragionare.

Sagittario

Amore: è l’ultimo dei tuoi pensieri.

Lavoro: per ora ti basta ‘galleggiare’.

Fortuna: vorresti un bonus giornaliero per risolvere tutte le tue preoccupazioni.

Il consiglio del giorno: ascolta Bob Marley per riconnetterti alle vibes.

Voto 6 – pensieroso.

Capricorno

Amore: lo vuoi con più skills di un coltellino svizzero.

Lavoro: va proprio alla grandissima.

Fortuna: quando la finisci sei bravissimo ad andare a cercartela.

Il consiglio del giorno: costantemente impegnato mentalmente, anche quando dormi.

Voto 7 molto intelligente.

Acquario

Amore: sei un vero fuoriclasse.

Lavoro: l’espressione è ancora il tuo cruccio.

Fortuna: è prontissima a darti una mano.

Il consiglio del giorno: lascia perdere i dubbi e vai diritto per la tua strada.

Voto 7 e mezzo sicuro in te stesso.

Pesci

Amore: dieta ferrea.

Lavoro: meglio darsi da fare.

Fortuna: ancora latitante.

Il consiglio del giorno: acquistate un cubo di Rubik, la versione quattro per quattro, da veri intenditori.

Voto 6 solo testa.