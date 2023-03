L’oroscopo di oggi 28 marzo 2023: nessuno farà tacere Ariete e Sagittario Nell’oroscopo di oggi, martedì 28 marzo 2023, il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato la Bilancia. Con la Luna ancora nel segno dei Gemelli e Mercurio in Ariete congiunto a Giove, non si intende mettere alcun freno alle idee. I segni di fuoco saranno chiacchieroni oltre misura.

L'oroscopo di oggi, martedì 28 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

In questa giornata si stabilizza Marte in Cancro perché, nel frattempo, Mercurio si congiunge a Giove in Ariete. Impossibile arginare il fiume in piena di chi ha voglia di dire la sua ed esige di essere ascoltato. Soprattutto se di un segno di fuoco.

Con la Luna che anche oggi è nel segno dei Gemelli, direi che il segno zodiacale fortunato sia il Gemelli stesso, che in fondo non è troppo dispiaciuto da Marte che l'ha abbandonato. Mentre il segno sfortunato è la Bilancia, che proprio non trattiene i vaffa.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua arma vincente è senza alcun dubbio la simpatia, super esaltata con Mercurio nel tuo segno, e che vorrai a tutti i costi mettere in mostra oggi, spinto da una Luna davvero chiacchierona. Sei come la ‘Milanese Imbruttita’ Brenda Lodigiani, che appena accenna una frase con il suo accento da vera ‘giargiana’ fa subito esplodere una grassissima risata. Con te non ci si può certo annoiare.

Amore: il tuo partner perfetto è quello con cui partono sfide interminabili alla play station.

Lavoro: sei il vero asso della manica dell’ufficio.

Salute: sei sempre prodigo di buoni consigli, proprio come un perfetto migliore amico.

Il consiglio del giorno: vai con gli amici a vedere un musical.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La notizia che la cucina italiana è diventata patrimonio mondiale dell’umanità per te è quasi scontata, perché quando si parla di cibo non c’è nulla che superi le ricette della tradizione del bel paese. Il benessere per te passa proprio dalle papille gustative, che con Venere nel tuo segno sono pronte per gustare manicaretti, ma solo se fatte con amore.

Amore: sei caldo e godurioso, come un panzerotto al pomodoro e mozzarella.

Lavoro: il tuo motto è: no stress.

Salute: ti senti più beato di Adamo nel giardino dell’Eden.

Il consiglio del giorno: fai la lista peer acquistare le uova di Pasqua da regalare a parenti e amici.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra intuizione è più efficace di un cane da tartufi, ora che Mercurio vi indica la direzione giusta come un gps. Sono certa che siete arrivati prima voi alla conclusione che il cornicione bruciacchiato della pizza non faccia male alla salute, del gruppo di scienziati che hanno speso tempo e denaro per pubblicare uno studio sul tema. Infatti, da sempre sostenete che sia la parte in assoluto più buona da sgranocchiare, o no??

Amore: cercate relazioni solo come BFF (best friend forever).

Lavoro: siete i colleghi da cui ottenere sempre il consiglio giusto.

Salute: siete quei tipi generosi che mettono a disposizione degli amici l’armadio con tutti i vestiti per i grandi eventi.

Il consiglio del giorno: offrite il gelato per merenda ai compagni di scuola del vostro nipotino.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche se hai ripreso energia e prestanza fisica, grazie a Marte nel tuo segno e Venere a favore, lamenti qualche piccolo fastidio, in particolare alla testa, con Mercurio che mette sotto stress le tue sinapsi. Dall’Olanda arriva il prodotto giusto per rincuorarti: si tratta del gelato al paracetamolo. Dovrai solo stare attento a non esagerare con la somministrazione, eh!

Amore: sei un maestro delle arti amatorie senza alcun pudore.

Lavoro: sei così empatico che in ufficio ti chiamano: ‘Il confessionale’.

Salute: bello e buono, non puoi proprio chiedere di più.

Il consiglio del giorno: impara a giocare al pickleball il nuovo trend sportivo che soppianterà il paddle.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con Venere contro e Marte che ti ha salutato, hai subito deciso di prendere delle contro misure per mantenere la forma perfetta degli ultimi mesi perché tu, anche se fai finta di ignorarla, lo so che ci tieni parecchio alla prova costume. Potresti essere molto incuriosito dalla dieta Paleo, che sta promuovendo Gwyneth Paltrow, che pare essere molto restrittiva. Mi raccomando a non esagerare e ogni tanto concediti qualche dolcetto rincuorante che ne hai proprio bisogno.

Amore: è come i vestiti di mezza stagione, non sai bene quando inizierai a utilizzarli.

Lavoro: hai polso deciso e parlantina sciolta da vero leader.

Salute: prepara i tuoi outfit la sera prima di andare a dormire, come un scolaretto per poterteli studiare nel dettaglio.

Il consiglio del giorno: vestiti con la nuance rossa più in voga al momento: la cherry tomato.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei severa ma giusta, con Venere che addolcisce i tuoi modi e Marte che ti aiuta a centrare sempre il punto con una mira perfetta. Sono certa che sarai tra i primi a promuovere anche in Italia le nuove leggi restrittive sull’utilizzo dei social da parte dei minori. La parte che ti piace di più è sicuramente il coprifuoco, per essere certa di tenere tutti sotto la tua controllata ala protettrice.

Amore: osa sguardi ammiccanti e proposte indecenti.

Lavoro: ti senti una mamma premurosa e accudente.

§Salute: metti in mostra come un bel gioiello il tuo lato più tenero.

Il consiglio del giorno: ripassa il codice della strada da spiegare ai più piccoli.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Potresti avere un ritorno di coda dei vecchi tempi, appena passati, con una Luna che ti dona incontenibile emotività. Attenzione, però, ad azzardi incoscienti, perché con Mercurio e Marte contro potresti avere idee bizzarre, come quella del turista che si è lanciato dal terzo piano di una palazzina direttamente in un canale di Venezia concludendo il tuffo con una sonora spanciata. Ecco, tu proprio così.

Amore anche oggi lo posticipi a domani.

Lavoro la giornata ideale è da trascorrere al punto caffè dell’ufficio.

Salute: se polemizzare fosse una disciplina olimpionica, tu vinceresti la medaglia d’oro.

Il consiglio del giorno: impara a lavorare a maglia, pare sia un ottimo anti stress.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il tuo rinomato sex appeal torna a temperature davvero hot, con Marte che stuzzica questo tuo lato sensibilissimo. Ti piace provocare, tanto che ti fa molto sorridere la reazione di una scuola in Florida che ha chiesto all’insegnante di censurare le foto del David di Donatello. Tu sei pronto a shockare con ben altro che con un immagine di un libro di testo. Rispolvera le tue tutine e gadget dalla tua scatola dei segreti.

Amore: sei tutto un fuoco.

Lavoro: sei davvero scatenato.

Salute: tutta questa energia la sfoghi con seratine e uscite fino all’alba.

Il consiglio del giorno: vai in un ‘hidden bar’ ispirato agli ‘speak easy’ americani degli anni venti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Puoi felicemente salire in cattedra e spiegare addirittura il senso della vita, ora che Mercurio fa viaggiare le tue sinapsi su un jet supersonico. Da bravo filosofo, tieni particolarmente al concetto di tempo ben speso, che è in assoluto il regalo più prezioso, tanto che Cristiano Ronaldo lo ha scelto come dono speciale per il compleanno della sua amata Giorgina, con cui ha trascorso tutta la giornata. Tu spegni telefoni e tutti i device tecnologici per concentrarti appieno a vivere il presente.

Amore: non sei ancora pronto per baci appassionati.

Lavoro: sei un vero secchione, quello che dà le ripetizioni a tutti i compagni di classe.

Salute: per essere sempre tranquillo programmi la tua agenda con un ben premeditato anticipo.

Il consiglio del giorno: puoi valutare di fondare la tua personale scuola della felicità.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Stai accumulando un certo livello di stress mentale, proprio come le mamme che pensano di essere multitasking come un coltellino svizzero perché, con Mercurio contro, affronti tutto in modo così caotico che è facile che molte cose rimangano nel dimenticatoio. Hai bisogno anche tu del diritto a ben 3 settimane di riposo in clinica dato dalla Germania ai genitori sotto stress. Impara a prenderti delle pause programmate.

Amore: sei in modalità amore platonico.

Lavoro: accontentati della sana e positiva routine.

Salute: ricordati che il pisolino dopo pranzo è un’ottima abitudine.

Il consiglio del giorno: impara a fare lavoretti a maglia.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Visto che l’amore lo metti insieme ai maglioni di lana con il cambio di stagione, puoi dedicarti allo studio e alla creatività proprio grazie a Mercurio e alla Luna che enfatizza la tua voglia di imparare e di curiosità. Anche andare al Ballon Art a Milano per te è una vera esperienza formativa che tu sei pronto ad acquisire e a riprodurre direttamente in casa rendendola un’innovativa opera d’arte. Aspettiamo tutti l’invito per l’inaugurazione.

Amore sei in altre faccende affaccendato.

Lavoro sfrutta questo tuo super fiuto per gli affari.

Salute puoi vivere di rendimento per un bel po’!

Il consiglio del giorno: guarda tutti i nuovi percorsi del tour ing club per le tue prossime gite fuori porta.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Da voi oggi dobbiamo aspettarci l’entusiasmo degli adolescenti che limonano duro sul muretto dietro l’angolo. Marte e Venere fanno infiammare la tua voglia di pomiciare proprio come Harry Styles e Emily Rotajkowsky paparazzati in areoporto in una foto dove non si capisce dove inizi uno e dove finisca l’altro. Ecco, voi proprio così!

Amore: siete ‘resident’ sul talamo dell’amore.

Lavoro siete diventati rapidissimi a dare le risposte in cui sapete includere anche i: ‘NO!’.

Salute: fate stretching alle vostre labbra tutte da consumare.

Il consiglio del giorno: organizzate un’uscita mirata con il vostro flirt con la scusa di raccogliere fiori e erbe amare spontanee nei campi.

Voto 7 +