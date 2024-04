video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 28 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 28 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Viviamo la congiunzione perfetta tra Marte e Nettuno, sentendo probabilmente molto forte il subbuglio emotivo. Con la Luna in Capricorno il segno fortunato sarà il Toro mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Nell'oroscopo di domani, domenica 28 aprile 2024, mentre la Luna passa da Sagittario e Capricorno sul finire della mattinata, vivremo la congiunzione praticamente perfetta di Marte a Nettuno. Nel segno dei Pesci questa congiunzione ha proprio a che fare con l'abissale che è noi e che si smuove come da correnti profonde. Subbuglio emotivo soprattutto per i segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Con la Luna in Capricorno il segno fortunato sarà il Toro mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: non riesce a stare dietro ai tuoi sbalzi emotivi.

Fortuna: colpisci il bersaglio ogni volta.

Il consiglio del giorno: Ritirati un po’ in silenzio, come una chiocciola nel suo guscio, per ritrovare il tuo equilibrio.

Voto: 6

Toro

Amore: infondi più sicurezza di un caveau e sei più sexy di qualcuno che ti cucina qualcosa a sorpresa.

Fortuna: la trovi nella cerchia delle tue conoscenze.

Il consiglio del giorno: prepara gli outfit per la prossima settimana.

Voto: 8

Gemelli

Amore: avete poca pazienza, ma rimane il vostro gioco preferito.

Fortuna: ha il sorriso e la spensieratezza degli amici.

Il consiglio del giorno: fate stretching per migliorare la flessibilità.

Voto : 6

Cancro

Amore: il pensiero di una relazione che duri più di qualche ora di fuoco ti fa passare la fantasia.

Fortuna: aggrappata a simboli religiosi.

Il consiglio del giorno: fai un salto in palestra e sfrutta tutta questa energia maschile.

Voto : 5

Leone

Amore: hai voglia di rapire il tuo partner per una fuga romantica.

Fortuna: ultimo giorno per tentarla.

Il consiglio del giorno: prova un paio d’occhiali e un libro sotto braccio per giocarti la carta dell’intellettuale.

Voto: 8

Vergine

Amore: sembra un lavoro e tu hai già fatto troppi straordinari.

Fortuna: ti sei dimenticata anche come si scrive.

Il consiglio del giorno: prenditi cura delle piante e dei tuoi rapporti familiari.

Voto: 6

Bilancia

Amore: tu sei su una barchetta e l’amore su un’altra. In mezzo onde alte sette metri.

Fortuna: quando l’hai ordinata on-line, nella scatola hai trovato solo frustrazione.

Il consiglio del giorno: datti all’arte e vedi se, con mezzi alternativi, riesci a comunicare qualcosa.

Voto: 5

Scorpione

Amore: audace. Fai arrossire anche le persone più scafate.

Fortuna: per il momento, peschi ancora solo sfighe.

Il consiglio del giorno: Metti a disposizione le tue braccia forti per chi ne avesse bisogno.

Voto: 7.

Sagittario

Amore: morbido come un brownie dal ripieno caldo.

Fortuna: ti assumi solo rischi calcolati.

Il consiglio del giorno: se la pigrizia te lo consente, prova il breaking, è pure nuovo sport Olimpico.

Voto: 6/7

Capricorno

Amore: ti aspetti almeno una medaglia, tanto sei performante. E ad ogni richiesta di coccole assegni una penalità.

Fortuna: non ci contare troppo, aspetta qualche giorno.

Il consiglio del giorno: fai un salto al sexy shop per raggiornare l’attrezzatura.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: si gioca tutto nelle tue perversioni mentali.

Fortuna: te la crei a parole, come un mago con le formule magiche.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per gestire tutti i tuoi d’impegni sociali.

Voto: 7

Pesci

Amore: a proposito d’eroi, in questo campo c’è chi pensa voi abbiate davvero i superpoteri.

Fortuna: questa Luna è a favore delle tue finanze …

Il consiglio del giorno: dedica un po’ del tuo tempo a visualizzare il tuo futuro.

Voto: 8.