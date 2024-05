video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 10 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 10 maggio 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Di energie ce ne sono tante e non ci possiamo lamentare: Marte e Mercurio in Ariete mentre il Sole si sta congiungendo a Urano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, venerdì 10 maggio 2024, la Luna crescente in Gemelli mentre il Sole si sta congiungendo a Urano dona grandi energie e voglia di fare. L’intraprendenza non sarà limitata con anche Marte e Mercurio in Ariete!

Ariete

Amore: pronto a realizzare tutte le tue fantasie.

Lavoro: ti applichi solo se ti fa divertire come in un parco giochi.

Fortuna: sei pronto a prendere qualche rischio.

Il consiglio del giorno: non tutti hanno sempre voglia di giocare.

Voto: 8 voglia di divertirti.

Toro

Amore: super prestante.

Lavoro: sempre pronto ad impegnarti.

Fortuna: tu la trasmetti con abbracci affettuosissimi.

Il consiglio del giorno: rileggi le favole italiane di Italo Calvino.

Voto 8 dedito all’amore.

Gemelli

Amore: non volete essere presi sul serio.

Lavoro: fantasiosi ma pur sempre pratici.

Fortuna: arriva prontamente a darvi una mano.

Il consiglio del giorno: organizzate un week end agli Harry Potter Studios.

Voto 8 e mezzo divertentissimi.

Cancro

Amore: cuoricino sensibilissimo.

Lavoro: sai sempre come contribuire positivamente.

Fortuna: ti aiuta a concretizzare e a stare con i piedi per terra.

Il consiglio del giorno: passeggiata serale e gelato per concludere felicemente la giornata.

Voto 7 + bontà allo stato puro.

Leone

Amore: ti vuoi proprio divertire.

Lavoro: sei così bravo che anche il capo ti dà una pacca sulla spalla.

Fortuna: è un pomeriggio trascorso con gli amici con chiacchiere leggere.

Il consiglio del giorno: le chiacchiere da bar sono la tua specialità.

Voto 7 + felicissimo.

Vergine

Amore: accorri subito al bisogno.

Lavoro: sei super specializzata e sai benissimo quanto vali.

Fortuna: produttrice di amuleti portafortuna per gli altri.

Il consiglio del giorno: ripassa tutte le nuove regole del codice stradale.

Voto 6 – agguerrita.

Bilancia

Amore: conversazioni ‘cuore a cuore’.

Lavoro: nuovamente convintissima delle tue scelte.

Fortuna: oggi puoi proprio giocartela come i numeri del lotto.

Il consiglio del giorno: la merenda diventa il nuovo appuntamento preferito.

Voto 6 e mezzo con il sorriso.

Scorpione

Amore: dieta forzata.

Lavoro: pretendi educazione e gentilezza.

Fortuna: l’aspetti come i primi bagni al mare.

Il consiglio del giorno: organizza le vacanze per distrarti.

Voto 6 ma vorresti un bel dieci.

Sagittario

Amore: concentrato solo su te stesso.

Lavoro: sei in fase di ricalcolo come il gps quando sbaglia strada.

Fortuna: da ripristinare un pezzettino alla volta.

Il consiglio del giorno: per seguire il tuo istinto devi prima fare una pausetta.

Voto 5 e mezzo riflessivo.

Capricorno

Amore: lo vuoi extra lusso.

Lavoro: sei un rampante colletto bianco della city.

Fortuna: non ti basta mai, ne vuoi sempre di più.

Il consiglio del giorno: cena ad un ristorante stellato, ovvio.

Voto 7 e carta di credito senza limiti.

Acquario

Amore: solo come un gioco nella realtà virtuale.

Lavoro: troppo avanti per essere sempre compreso.

Fortuna: sempre tutta calcolata.

Il consiglio del giorno: le tue idee sono preziose, condividile!

Voto 7 super tecnologico.

Pesci

Amore: i flirt vi annoiano parecchio.

Lavoro: vi muovete solo per le cose serie e i guadagni sicuri.

Fortuna: non la sperperate in divagazioni.

Il consiglio del giorno: guardate il film ‘Una donna in carriera’ per gli outfits.

Voto 5 e mezzo puntigliosi.