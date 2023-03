L’oroscopo di oggi 27 marzo 2023: Cancro e Pesci tornano sexy Nell’oroscopo di oggi, lunedì 27 marzo 2023, il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Sagittario. Ma oggi c’è subito una bella notizia: Marte è entrato in Cancro, quindi le nostre energie, anche quelle polemiche, si smorzano. Ottimo anche per il sex appeal dei segni d’acqua.

L'oroscopo di oggi, lunedì 27 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle per questa giornata. Marte ha ufficialmente cambiato segno.

Oggi possiamo soprattutto dire conclusa questa faticosissima sosta biennale del pianeta delle energie nel segno, questa volta, dei Gemelli. Adesso Marte in Cancro riporta un po' di desiderio di pace.

Con la Luna che oggi è nel segno dei Gemelli (per consolarli dall'uscita di Marte), il segno fortunato è l'Acquario a cui forse fa anche piacere un po' di pace, mentre il segno sfortunato è il Sagittario, che deve ancora capire che le cose stanno girando meglio. Oggi la Luna storta non aiuta.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dopo essere stato per mesi il protagonista delle copertine di Playboy, con Marte che ti ha reso un sex symbol indiscusso, ora puoi mostrare a tutti il tuo lato più intellettuale che spinge al massimo con Mercurio nel tuo segno. Di certo desterai una reazione shock, come quando Serena Grandi ha confessato al programma Belve di essere un programmatore informatico. Sei sempre pieno di risorse sorprendenti.

Amore: adori stare serenamente abbracciato al tuo partner sul divano.

Lavoro: sai perfettamente anticipare le mosse degli avversari, come in una partita a scacchi.

Salute: dopo mesi a correre come un maratoneta professionista, ora vuoi proprio prendertela con calma.

Il consiglio del giorno: metti sul balconcino di casa una poltroncina comoda per prendere il sole.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Se già pensavi di goderti appieno la vita con Venere dalla tua, da oggi ti scateni con Marte che infiamma il tuo eros e ti rende ancora più vorace sotto le coperte. Con questa voglia di benessere e di darsi ai piaceri, il posto giusto per te è la celebre fiera del Vinitaly, ovviamente accompagnato dalla tua dolce metà. Che la festa abbia inizio.

Amore: hai un appetito pantagruelico.

Lavoro: tutto procede con quel ritmo lento che tanto ti piace.

Salute: sprizzi entusiasmo da tutti i pori come la palla disco.

Il consiglio del giorno: partecipa ai pranzi solidali a Bologna.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Finalmente vi potete rilassare, appendere le scarpette da corsa al chiodo e concedervi una bella merenda con pane e Nutella in tutta serenità, perché Marte vi ha definitivamente salutato e lo rivedrete tra un bel po’. La vostra agenda si è magicamente svuotata di tutti quei appuntamenti inutili, lasciando spazio a quelli selezionatissimi, come andare alla nuova Libreria Mondadori in piazza Duomo, che ha dedicato un’ampio spazio a fornitissima sezione di Manga e anime dei video games. Sono certa che diventerà la vostra nuova Mecca.

Amore: pretendete la massima complicità come quella che si ha con il migliore amico.

Lavoro: tenete in mano il polso dei mercati azionari.

Salute: il vostro mood è da partita di briscola sotto l’ombrellone mentre sorseggiate una cedrata.

Il consiglio del giorno: organizzare un’uscita alle terme di Fiuggi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Tu metti sempre prima il cuore, la tua grande comprensione ed empatia, grazie a Venere, e rifuggi qualsiasi tipo di confronto razionale tipo la lista dei pro e contro prima di prendere una decisione importante. Con Mercurio in opposizione sei decisamente poco interessato alla questione se gli inglesi impareranno ad apprezzare Re Carlo senza fare paragoni con mamma Elisabetta. Tu hai la capacità di amare tutti incondizionatamente.

Amore: aggiungi un tocco di peperoncino ai tuoi incontri a due.

Lavoro: tu metti solo la passione e non hai tempo di controllare i numeri. Chiedi aiuto al tuo collega precisetti.

Salute: sei naturalmente fornito di un’allûre strepitoso, non si può non notarti.

Il consiglio del giorno: guarda il Film ‘Stranizza d’amuri’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Puoi dare tutta la colpa a Venere contro se ogni volta che apri bocca, anche se stai per dire una cosa più interessante di Alberto Angela, per chi ti ascolta risuona come il corno di una dichiarazione di guerra vichinga. Proprio come il botta e risposta tra Bugo e Morgan, che si fa sempre più animoso e petulante. Tu alza sempre bandiera bianca per mettere subito in chiaro le tue intenzioni.

Amore: sei in regime low carb e senza zuccheri.

Lavoro: sei un perfetto ghost writer, di quelli che stanno bene dietro le quinte.

Salute: rassegnati alla tua criniera crespa.

Il consiglio del giorno: mettiti sempre la cravatta, perché è il vero trend genderless di stagione.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Vuoi vivere in un mondo gentile e ‘morbido’, dove tutti gli spigoli sono arrotondati da simpatici animaletti in plastica anti urto. Venere e la Luna risplendono sul tuo segno, e tu sei un’amabile ambasciatrice di garbo e buone maniere. Proprio quelle che mancano a Fiordelisi del Grande Fratello Vip, e che la saggia Orietta Berti le ha cordialmente sollecitato. Ecco tu sei proprio l’Orietta dello zodiaco.

Amore: sei tenera come un letto stracolmo si peluche di tutte le dimensioni.

Lavoro: tu sai come bacchettare tutti anche con un piumino leggerissimo.

Salute: sei dolce e delicata come un bocciolo di rosa.

Il consiglio del giorno: studia le teorie di medicina Vedica.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dalla tua boccuccia esplodono parole che mai avremmo immaginato poter udire, ma tra la Luna storta, Mercurio contro e Marte che da un paio di giorni ti ha salutato iniziando a infastidirti come le zanzare che sopravvivono all’inverno, sei decisamente presa da troppi fronti. Dovresti trasferirti a Padova, Brescia o Venezia che sono le città dove si impreca di più, perché li di sicuro gli improperi che sbotti a ogni risposta non farebbero alcun clamore.

Amore lo mandi direttamente a quel paese.

Lavoro avvisa i tuoi colleghi che oggi sei in modalità Rottweiler.

Salute: riesci ad arrabbiarti anche con l’ascensore perché troppo lento.

Il consiglio del giorno: acquista un tiro a segno con le freccette.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Senti una ventata di energie e grande tonicità muscolare con Marte che arriva a darti manforte. Sei così in forma che invece di guardare la WebCam sul Duomo di Milano, dove si può ammirare una vista mozzafiato, tu sei pronto a fare di corsa tutti gli scalini che portano sul tetto di fianco alle guglie e goderti lo spettacolo dal vivo. Non temi alcuno sforzo esagerato.

Amore: il tuo rinomato sex appeal torna super rampante.

Lavoro: sei un guerriero che non teme nulla, neppure i no del capo.

Salute: rispolveri l’abbonamento in palestra che hai lasciato per mesi sulle mensole della libreria.

Il consiglio del giorno: vai a Firenze a vedere la mostra "Da Lolita a Playboy".

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ora che ti sei liberato dal peso di Marte in opposizione, ti senti pronto a far sudare e scalpitare le tue sinapsi grazie a Mercurio a favore. Ti senti nuovamente il più colto di tutto lo zodiaco, e pretendi un riconoscimento al pari dell’Università Sapienza che per il terzo anno consecutivo è tra i campus migliori al mondo. Metti subito in bella vista tutti i premi che hai vinto, valgono anche quelli delle elementari.

Amore: torna la voglia di incontri intimi a due.

Lavoro: ricevi il premio come impiegato del mese.

Salute: pronto per una maratona di eventi mondani.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio a Legoland.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Vorresti tanto avere il piglio deciso e la parlantina pungente di Giorgia Meloni, che interviene alla camera con un lungo discorso ai deputati. Peccato che con Mercurio, Marte e la Luna contro l’unica cosa che riesci a fare è semplicemente mandare tutti a quel paese senza dare troppe spiegazioni. Posticipa tutti i tuoi interventi pubblici, vale anche per le informali video call.

Amore: sei rigido come uno stoccafisso.

Lavoro: ridimensiona la tua agenda e i tuoi obiettivi.

Salute: per fortuna anche il broncio ti sta d’incanto.

Il consiglio del giorno: acquista un organizer per borse per trovare subito le chiavi della macchina.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Fino a pochi giorni fa ti saresti unito subito alla ciurma di Alex Belli, che sta navigando il Mekong su una zattera con tutta la sua famiglia per mostrare al mondo i danni ambientali in questo maestoso fiume. Ora che Marte ti ha salutato, tu non ti senti più obbligato a presenziare a tutti gli eventi in città, dedicare anima e corpo al lavoro e allenarti tutti i giorni in palestra. Puoi finalmente goderti il meritato riposo con in mano un bel cocktail con l’ombrellino sul tuo divano di casa a fare zapping sfrenato. Mi pare un programma perfetto.

Amore anche i migliori ogni tanto si prendono una pausa.

Lavoro il tuo motto è: minimo sbattimento, massimo risultato.

Salute l’astrologa ti prescrive almeno ventiquattro ore di relax.

Il consiglio del giorno: guarda la serie spensierata e divertente ‘Call my Agent’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se iniziate a sentire un certo friccicorio nelle parti intime è perché Marte, il pianeta della passione e del sex appeal è arrivato a infiammare le vostre notti d’amore e vi sentiremo unicamente parlare di sesso e performance sotto le coperte. Anche la scienza si schiera con chi ha voglia di esprimersi sull’argomento che ritiene un vero toccasana per accendere il desiderio. Lasciate andare tutti i vostri freni inibitori.

Amore: iniziate a praticare il sesso ‘matto’.

Lavoro ora avete una nuova dote: la seduzione. Potete sfruttarla a vostro vantaggio.

Salute: siete eccitanti come Pamela Anderson sulle copertine dei rotocalchi degli anni novanta.

Il consiglio del giorno: riguardate tutte le scene hot di Games of Thrones senza sentirvi dei pervertiti.

Voto 7 e mezzo