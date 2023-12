Oroscopo di domani 27 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, 27 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: la Luna piena nel segno del Cancro ci dice di ascoltare di più quello che sentiamo e i nostri bisogni più intimi. Il segno fortunato sarà il Cancro stesso, il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 27 dicembre 2023 c'è la Luna piena nel segno del Cancro opposta al Sole in Capricorno. La Luna in Cancro è la Luna più potente di tutto lo zodiaco: calda, emotiva e femminile. In più i due luminari ricevevano entrambi contemporaneamente il favore di Giove nel segno del Toro. È un momento importante per ascoltarci e ascoltare.

Ariete

Amore: deve essere il tuo compagno di follie.

Lavoro: fai solo di testa tua.

Fortuna: riflessi perfetti per uno slalom da Coppa del Mondo.

Il consiglio del giorno: alle sei stacca subito la spina dal lavoro.

Voto: 7 e mezzo scattante.

Toro

Amore: sei disposto anche a dividere l’ultima fetta di panettone.

Lavoro: facile routine.

Fortuna: sempre pronta a darti una mano.

Il consiglio del giorno: offri il caffè a tutti i tuoi colleghi per fare subito ‘squadra’.

Voto 7 + soddisfatto.

Gemelli

Amore: alla ricerca di quello giusto.

Lavoro: sfiniti al suono della sveglia.

Fortuna: ora dovete chiederla alla Befana.

Il consiglio del giorno: acquistate carta da regalo.

Voto 6 – poca chiarezza

Cancro

Amore: brodo di giuggiole.

Lavoro: concreto e pragmatico.

Fortuna: una vera marcia in più.

Il consiglio del giorno: cena improvvisata a casa con gli avanzi.

Voto 7 anima delle feste.

Leone

Amore: lo vuoi poco impegnativo.

Lavoro: sei ancora in vacanza mentalmente.

Fortuna: la impieghi dove lo ritieni più opportuno.

Il consiglio del giorno: tempo libero per te stessa e per fare un po’ di sport.

Voto 7 e mezzo da dedicare a te stesso.

Vergine

Amore: coccole per tutta la giornata.

Lavoro: puoi tranquillamente pensarci dopo Capodanno.

Fortuna: ti prepara una buona tisana rilassante.

Il consiglio del giorno riscalda gli avanzi della Vigilia e del pranzo di Natale.

Voto 6 – e dolce far niente.

Bilancia

Amore: lo incastri tra una riunione e l’altra.

Lavoro: certa delle tue infinite competenze.

Fortuna: la investi tutta nel business.

Il consiglio del giorno: non pretendere troppo dai tuoi colleghi in questo periodo di feste.

Voto 7 – poco empatica

Scorpione

Amore: sprizza da tutti i pori.

Lavoro: sei pieno di idee davvero promettenti.

Fortuna: ne sei totalmente pervaso.

Il consiglio del giorno: pausa coccole obbligatoria ogni ora.

Voto 8 e mezzo coccoloso.

Sagittario

Amore: nottate scatenate.

Lavoro: c’è sempre un certo impegno costante.

Fortuna: ottima compagna di lavoro.

Il consiglio del giorno: pensa già alla spesa per il Cenone di Capodanno.

Voto 7 + indaffarato.

Capricorno

Amore: lo rifuggi ma solo per la Luna storta.

Lavoro: non hai assolutamente voglia di impegnarti.

Fortuna: ti suggerisce il silenzio.

Il consiglio del giorno: rassegnati a questa giornata lavorativa.

Voto 6 e mezzo con il broncio.

Acquario

Amore: cogli al balzo i piccoli segnali.

Lavoro: sei il preso bene dell’ufficio che sa come rallegrare la ciurma.

Fortuna: te la sei ben guadagnata.

Il consiglio del giorno: fai un saltino in palestra per digerire le abbuffate dei giorni scorsi.

Voto 7 + attivissimo.

Pesci

Amore: sempre presente per vostra somma gioia.

Lavoro: troppo incantati per applicarvi.

Fortuna: vi fa solo pensare all’amore.

Il consiglio del giorno: giornata da trascorrere con la vostra dolce metà.

Voto 7 e mezzo innamorati