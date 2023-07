L’oroscopo di oggi 26 luglio 2023: Cancro e Scorpione emotivissimi L’oroscopo di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, vede la Luna crescente transitare nel segno zodiacale dello Scorpione ed opporsi a Giove. Questo porta a qualche momento di malinconica solitudine soprattutto per i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi la Luna in Scorpione andrà opponendosi a Giove, nella seconda parte della giornata. Questo provocherà momenti di solitudine e qualche lacrimuccia ad Acquario, Toro e Leone. Il segno sfortunato sarà il Toro mentre il segno fortunato il Cancro.

Ariete

Quando si tratta di mettere su un gruppo che sia di Whatsapp o quello della parrocchia, tu sei sempre in prima fila, perché con Mercurio e Venere dalla tua ti piace fare la ‘comune’, tanto che riesci ad agglomerare nel tuo nucleo famigliare anche il vicino di ombrellone, che si dovrà per forza adattare a questo tuo entusiasmo dilagante. Con questo stesso spirito vive la collettività di St. Albans, che aiuta il lattaio ad andare in pensione pagandogli l’ultimo anno di contributi. Per te l’unione fa proprio la forza.

Amore: sei così generoso che un partner solo non ti basta.

Lavoro: sei un perfetto motivatore come un coach degli atleti olimpionici.

Salute: sei il ritratto della bellezza.

Il consiglio del giorno: organizza una serata karaoke per faee le selezioni per fondare un coro.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Stai alla larga dai giornali di gossip che annunciano i nuovi amori estivi, oggi che hai la Luna storta che appesantisce e adombra il tuo cuoricino continuamente messo alla prova da Venere contro. Sei sempre pronto a commenti sarcastici sulle questioni di cuore, e di certo potresti dare il tuo meglio sulla nuova fiamma di Pamela Prati, che ha solo diciannove anni. Mi raccomando non esagerare.

Amore: che il partner si biuti alle tue scenate di gelosia.

Lavoro: sei più pungente di un mattoncino lego dimenticato sul pavimento quando si cammina scalzi in casa.

Salute: tutta questa energia scaricala spostando e pulendo tutti mobili del giardino.

Il consiglio del giorno: inizia a fare sollevamento pesi in palestra.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Vi piace essere stimolati intellettualmente, ma essendo in piena stagione estiva vi piace anche la leggerezza, merito di Venere che vi addolcisce come la panna sulle fragole. Potreste addirittura appassionarvi alla nuova serie prodotta da Sky sugli 883, che si intitolerà ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. In fondo ripassare quotidianamente i manuali di ingegneria sta diventando un filino noioso.

Amore: vi intriga solo se sa ricavare la lunghezza della semicirconferenza della tenda da campeggio che state rispolverando.

Lavoro: siete tutta teoria e pochissima pratica.

Salute: tutta la vostra energia la concentrate solo per far muovere velocemente le vostre sinapsi.

Il consiglio del giorno: provate a seguire il flow senza avere sempre tutto sotto controllo.

Voto 7 +

Cancro

Il tuo cuoricino esulta, oggi che hai la Luna dalla tua, quando intravedi sensibilità e dolcezza come un fiore che sboccia nel deserto. Infatti la proposta di Salvini di revocare la patente a chi abbandona gli animali domestici in strada ti ha piacevolmente sorpreso. Tu appoggi sempre i buoni propositi e attendi che vengano subito messi in pratica.

Amore: sei proprio un fidanzatino perfetto.

Lavoro: non ti tiri mai indietro quando ti senti spinto dal dovere.

Salute: sei un distributore automatico i buoni consigli.

Il consiglio del giorno: organizza un fine settimana al mare con tutta la tua adorata famiglia.

Voto 7 e mezzo

Leone

Sei sempre molto aperto ad argomenti di qualsiasi genere, e solitamente non hai alcun problema neppure a discutere di grandi sistemi. Oggi però che hai la Luna storta non sei propenso a mettere a nudo la tua parte più intima, anzi la copri con una bella foglia di fico. Infatti, potresti arrossire come una liceale che incrocia per strada il più fico della scuola appena senti pronunciare la parola ‘pansessuale’, l’orientamento fluido che guarda le persone e non al genere. Dovresti iniziare ad abituarti a questi temi molto contemporanei.

Amore: oggi fai decisamente il ‘prezioso’.

Lavoro: chiacchiere e gossip da ufficio li censuri categoricamente.

Salute: anche con pantalone nero e maglietta bianca ti si nota a chilometri di distanza.

Il consiglio del giorno: acquista un costume intero di colore nero che è sempre molto elegante.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sei la paladina contro le ingiustizie e i contro sensi e difendi a spada tratta i più deboli al motto ‘prima le donne e i bambini’, anche se non sei sul Titanic che sta affondando. Infatti vorresti andare a parlare con i proprietari della pizzeria di Ladispoli che ha consigliato ad una coppia di lasciare ‘da qualche parte i figli’ perché avrebbero dato un tavolo solo agli adulti. Tu che sei molto combattiva con Marte nel tuo segno, scrocchiando le nocche della mani avresti subito messo un punto alla questione facendo subito accomodare la simpatica famigliola

Amore: sei assolutamente imbattibile a nottate focose sotto le lenzuola.

Lavoro: le ferie per te si possono tranquillamente posticiparsi in data da definirsi.

Salute: instancabile come una lampadina da esterni con il pannello solare.

Il consiglio del giorno: fai un corso di kung fu.

Voto 7 +

Bilancia

Gli amori per te sono come le caramelle gommose, una tira l’altra con Venere che ti rende morbida e voluttuosa e soprattutto irresistibile. Proprio come Ariana Grande, che neanche passano due giorni dalla separazione con Dalton Gomez che appare con quel bono di Ethan Slater. Tu sei proprio come un’ape che va in giro a impollinare di fiore in fiore.

Amore: non ne hai mai abbastanza.

Lavoro: sei una perfetta problem solver come il tour operator per le vacanze last minute.

Salute: riesci a mettere tutti di buon umore con la tua sola presenza.

Il consiglio del giorno: indossa una sottoveste trasparente anche per uscire di casa.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Ti avverto subito che sarebbe meglio non perdere tempo a cercare in soffitta se tra le tue vecchie Barbie ce n’è una che vale migliaia di euro perché con Giove contro con grande probabilità la tua cara mammina l’ha regalata durante l’ultimo ripulisti. Piuttosto lanciati in effusioni e avventure amorose, complice la Luna nel tuo segno e Marte che ti sostiene come la bevanda di Rocco Siffredi ‘Rocco Energizer’. Capito?

Amore: non vedi l’ora di aprire le danze.

Lavoro: i tuoi trucchetti e doppi sensi purtroppo non funzionano.

Salute: affronti questo caldo con la determinazione delle fashion victim alla caccia del pezzo forte ai saldi.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tua scatola con tutti i prodotti del tuo sexy shop preferito.

Voto 6 +

Sagittario

Approvi al cento per cento la scelta del governo tedesco per far fronte all’ondata anonmala di caldo di introdurre la ‘siesta’ per tutti i lavoratori. Con Marte contro anche tu hai bisogno di pause, di ritmi dilatati e del dolce far niente. Sei come i topini amici di Speedy Gonzales che si trascinano lentamente sotto al sombrero e non fuggono nemmeno quando avvistano un gatto all’orizzonte.

Amore: aspetti ardentemente la prima mossa del partner.

Lavoro: adori profondamente avere sempre ragione.

Salute: la spesa settimanale è unicamente online con consegna al piano.

Il consiglio del giorno: metti tra la lista dei tuoi desideri una comoda amaca in cotone colorato che proviene dal Sud America.

Voto 7

Capricorno

Sai essere davvero impertinente come la signora che al programma ‘Tu si que vales’ ha caldamente consigliato a Sabrina Ferilli di provare tutte le posizioni del Kamasutra e di adottarle costantemente al suo quotidiano, mandando la bella conduttrice su tutte le furie. Ti senti come un predicatore del sesso in tutte le sue declinazioni con Marte e la Luna che infiammano di passione tutta la zona pelvica.

Amore: non riesci neppure a tenere i pantaloni allacciati.

Lavoro: sei più insistente di un call center che vuole vendere le decorazioni di Natale.

Salute: sei in forma strepitosa.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere ‘Ruby Gillman, la ragazza dei tentacoli’.

Voto 7

Acquario

Sei proprio fuorigioco oggi che anche la Luna ti si mette contro. Proprio come Mbappé che a causa di uno strappo è fuori dalla rosa della squadra del Paris Saint Germain per la tournée in Giappone. Sei scoraggiato come un salmone che perde la migrazione e si trova tutto solo nell’oceano mentre i suoi simili se la danno alla pazza gioia tra i torrenti. L’unica nota positiva è che non ti dovrai imbattere in orsi voraci che tentano di divorarti.

Amore: è come se fossi uscito alle due del pomeriggio e in giro non trovi anima viva.

Lavoro: stai facendo il conto alla rovescia per quando inizieranno le vacanze estive.

Salute: urge un’uscita con tutto il gruppo di amici per rinfrancare il tuo umore.

Il consiglio del giorno: ricorda di mettere almeno un paio di bottiglie d’acqua in frigorifero.

Voto 5

Pesci

La Luna a favore vi fa sognare proprio come Harry Styles a Capovolo, che parla al pubblico in un italiano perfetto esprimendo gratitudine e affetto. Infatti poco vi importa se non avete fatto le code interminabili per accaparrarvi il front row che con Marte contro sarebbe stato per voi fisicamente impossibile, vi bastano i video on line che la vostra immaginazione e il vostro cuoricino si riempiono di pura magia.

Amore: più dolci di una granatina al mare.

Lavoro: vi piace sognare in grande.

Salute: impossibile travolgervi in serate esagerate, alle otto siete già felicemente in pigiama.

Il consiglio del giorno: riguardate tutti i film di Harry Potter.

Voto 7